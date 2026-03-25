ઈરાને સંયુક્ત રાષ્ટ્રને કહ્યું ‘બિન-શત્રુ જહાજોને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે.’

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં તેલના ટેન્કરો અને માલવાહક જહાજો લાઇનમાં ઉભા જોવા મળે છે. ((AP))
By ANI

Published : March 25, 2026 at 3:38 PM IST

ન્યૂયોર્ક: ઈરાને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદ અને આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ સંગઠનને જાણ કરી છે કે બિન-શત્રુ જહાજો હવે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થઈ શકે છે, જો તેઓ ઈરાની અધિકારીઓ સાથે સંકલન કરે. આ પગલું તેલ અને ગેસ શિપમેન્ટમાં વિક્ષેપોને પગલે લેવામાં આવ્યું છે. યુએસ-ઇઝરાયલ યુદ્ધે વૈશ્વિક પુરવઠાને અસર કરી છે. ઈરાને યુએસ, ઇઝરાયલ અને તેના સાથીઓને સ્ટ્રેટનો ઉપયોગ કરતા અટકાવવા માટે આ પગલાં લીધાં છે.

ન્યૂ યોર્કમાં ઈરાની મિશન દ્વારા બુધવારે જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે તે જેને બિન-શત્રુ જહાજો કહે છે તેને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થવાની મંજૂરી આપશે. "બિન-શત્રુ જહાજો, જેમાં અન્ય દેશોના અથવા તેમની સાથે જોડાયેલા જહાજોનો સમાવેશ થાય છે, સંબંધિત ઈરાની અધિકારીઓ સાથે સંકલનમાં, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી સુરક્ષિત માર્ગનો આનંદ માણી શકે છે, જો તેઓ ઈરાન સામે કોઈપણ આક્રમણમાં ભાગ લેતા નથી અથવા સમર્થન આપતા નથી અને જણાવેલ સલામતી અને સુરક્ષા પ્રોટોકોલનું સંપૂર્ણ પાલન કરતા નથી," મિશન દ્વારા X પર એક પોસ્ટમાં જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.

ઈરાની સંરક્ષણ પરિષદે જાહેરાત કરી છે કે હોર્મુઝની વ્યૂહાત્મક સ્ટ્રેટમાંથી બિન-શત્રુ જહાજોનો માર્ગ હવે ફક્ત ઈરાની અધિકારીઓ સાથેના પૂર્વ સંકલન પર આધાર રાખશે. સોમવારે રાજ્ય પ્રસારણકર્તા પ્રેસ ટીવીના અહેવાલ મુજબ, આ પગલું તેહરાન દ્વારા ઈરાની પ્રદેશ સામે અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા સતત લશ્કરી આક્રમણ તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યું છે.

કાઉન્સિલે કડક ચેતવણી જારી કરીને જણાવ્યું હતું કે દેશના પાવર પ્લાન્ટ અને ઉર્જા માળખા પર કોઈપણ વધુ હુમલાનો સામનો ઈરાની સશસ્ત્ર દળો દ્વારા તાત્કાલિક, નિર્ણાયક અને વિનાશક જવાબ આપવામાં આવશે. ઓમાન અને ઈરાન વચ્ચે સ્થિત હોર્મુઝની સ્ટ્રેટ, પર્સિયન ગલ્ફને ઓમાનના અખાત અને અરબી સમુદ્ર સાથે જોડે છે. સ્ટ્રેટ એટલો ઊંડો અને પહોળો છે કે વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રૂડ ઓઇલ ટેન્કરો પણ તેમાંથી પસાર થઈ શકે છે, અને તે વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ તેલ ચોકપોઇન્ટ્સમાંનો એક છે.

દરમિયાન, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જાહેર કર્યું કે યુએસ યુદ્ધ જીતી ગયું છે અને ઉમેર્યું કે ઈરાનની નૌકાદળ અને વાયુસેના સંપૂર્ણપણે નાશ પામી છે. હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી સેક્રેટરીના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં બોલતા ટ્રમ્પે કહ્યું, "અમે હમણાં વાટાઘાટો કરી રહ્યા છીએ.

હું તમને કહી શકું છું કે તેઓ સોદો કરવા માંગે છે, અને જો તમે તેમના સ્થાને હોત, તો કોણ ન હોત? જુઓ, તેમની નૌકાદળ ખતમ ગઈ છે, તેમની વાયુસેના ખતમ ગઈ છે, તેમના સંદેશાવ્યવહાર ખતમ થઇ ગયા છે. તેમની પાસે જે કંઈ હતું તે લગભગ બધું ખતમ થઇ ગયું છે."

