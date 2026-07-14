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ઇરાને UAEના બે ટેન્કરને નિશાન બનાવ્યા, હુમલામાં એક ભારતીયનું મોત; 6 ઘાયલ

યુએઇના સંરક્ષણ મંત્રાલયે પીડિત પરિવારની સાથે ભારત સરકાર પ્રત્યે ઊંડી સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરી છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
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By ANI

Published : July 14, 2026 at 7:24 AM IST

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અબુધાબી: સંયુક્ત અરબ અમીરાત (UAE)ના સંરક્ષણ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે તેના બે ટેન્કર મોમ્બાસા અને અલ બહિયાહ, ઓમાનના જળક્ષેત્રમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના દક્ષિણ શિપિંગ લેનમાંથી પસાર થઇ રહ્યા હતા ત્યારે બે ઇરાની ક્રૂઝ મિસાઇલો દ્વારા નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા.

એક નિવેદનમાં, UAEના સંરક્ષણ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે આ હુમલામાં મોમ્બાસા પર સવાર એક ભારતીય ક્રૂ મેમ્બરનું મોત થયું હતું અને આઠ અન્ય ઘાયલ થયા હતા. ઘાયલોમાં છ ભારતીય નાગરિકો અને બે યુક્રેનિયનનો સમાવેશ થાય છે, જેમાંથી ચારની હાલત ગંભીર છે.

પોસ્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "સંરક્ષણ મંત્રાલયે જાહેરાત કરી છે કે ઓમાનની જળસીમામાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના દક્ષિણ શિપિંગ લેનમાંથી પસાર થતી વખતે ટેન્કર મોમ્બાસા અને અલ બહિયાહને બે ઇરાની ક્રૂઝ મિસાઇલોએ નિશાન બનાવી છે. આ હુમલામાં મોમ્બાસા ટેન્કરમાં સવાર એક ભારતીય ક્રૂ મેમ્બરનું મોત થયું છે અને અન્ય આઠ ઘાયલ થયા છે જેમાંથી ચારને ગંભીર ઇજાઓ થઇ છે. ઘાયલોમાં છ ભારતીય નાગરિક અને બે યૂક્રેની નાગરિક સામેલ છે. હુમલામાં બન્ને ટેન્કરોમાં આગ લાગવાને કારણે તેમના સામાનને પણ નુકસાન થયું છે જેના પર કાબુ મેળવી લેવાયો છે."

આ હુમલાને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનું ગંભીર ઉલ્લંઘન ગણાવતા UAEએ જણાવ્યું હતું કે, તે જવાબ આપવાનો અધિકાર ધરાવે છે અને પોતાની સુરક્ષા અને રાષ્ટ્રીય હિતોની રક્ષા માટે પોતાની તૈયારી વધારી દીધી છે. યુએઇના વિદેશ મંત્રાલયે પણ આ હુમલાની નિંદા કરી છે.

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું, 'મંત્રાલય પીડિતના પરિવારની સાથે સાથે ભારત સરકાર અને લોકો પ્રત્યે ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરે છે અને તમામ ઘાયલોના જલ્દી સ્વસ્થ થવાની પ્રાર્થના કરે છે. મંત્રાલયે આ વાત પર ભાર મુક્યો કે કોમર્શિયલ શિપિંગને નિશાન બનાવવું અને હોર્મુઝનો ઉપયોગ આર્થિક દબાણ અથવા બ્લેકમેલ માટે કરવાનું કામ દરિયાઇ ડાકુઓનું છે અને આ વિસ્તારની સ્થિરતા અને તેના લોકો અને ગ્લોબલ એનર્જી સિક્યુરિટી માટે સીધો ખતરો છે.

યુએઇએ જણાવ્યું, 'યુએઇએ ઇરાન પર ઉકસાવા વગરના હુમલાને રોકવા, તમામ દુશ્મનીને સમાપ્ત કરવા પોતાનું કમિટમેન્ટ પાક્કુ કરવા અને રીજનલ સિક્યુરિટીની રક્ષા કરવા, ગ્લોબલ ઇકોનોમી અને ટ્રેડની સ્ટેબિલિટી બનાવી રાખવા માટે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને સંપૂર્ણ કોઇ શરત વગર ફરી ખોલવા પર ભાર મુક્યો હતો.

આ ઘટનાક્રમ ઇસ્લામિક રિવોલ્યૂશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)ના હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને બંધ કર્યા બાદ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ફરી તણાવ વધ્યા બાદ થયો છે.

અમેરિકાએ ઈરાનમાં 140 જગ્યાઓ પર હુમલા શરૂ કર્યા હતા. આ સાથે જ અમેરિકાએ જાહેરાત કરી હતી કે તે મંગળવાર સાંજથી ઇરાનના પોર્ટ્સમાંથી આવતા જતા દરિયાઇ ટ્રાફિકને ફરી બ્લોક કરવાનું શરૂ કરી દેશે.

આ પહેલા અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં નેવલ બ્લોકેડ ખાસ કરીને ઇરાનને ટાર્ગેટ કરશે જ્યારે બીજા દેશોના જહાજોને સ્ટ્રેટેજિક વોટરવેથી ટ્રાંજિટ ચાલુ રાખવાની પરવાનગી મળશે. એક એક્ઝીક્યુટિવ ઓર્ડર પર સહી કર્યા બાદ પત્રકારો સાથે વાત કરતા ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે બ્લોકેડ માત્ર ઇરાન સાથે વેપાર કરનારાઓ પર લાગુ થશે.

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