ETV Bharat / international

ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર મોજતબા ખામેનેઈ કોમામાં, નિર્ણય લેવામાં અસમર્થ

વિદેશી મીડિયા મુજબ મોજતબા ખામેનેઈની હાલત સારી નથી. તેઓ જીવિત છે, પરંતુ કોમામાં છે

વિદેશી મીડિયા મુજબ મોજતબા ખામેનેઈની હાલત સારી નથી. તેઓ જીવિત છે, પરંતુ કોમામાં છે
વિદેશી મીડિયા મુજબ મોજતબા ખામેનેઈની હાલત સારી નથી. તેઓ જીવિત છે, પરંતુ કોમામાં છે (ANI)
author img

By ANI

Published : April 7, 2026 at 4:36 PM IST

|

Updated : April 7, 2026 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

લંડન: ઈરાનના નવા સુપ્રીમ લીડર મોજતબા ખામેનેઈના સ્વાસ્થ્ય વિશે મોટો ખુલાસો થયો છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ મોજતબા ખામેનેઈ બેહોશ છે અને તેમની હાલત ખૂબ જ ગંભીર છે. એમ પણ જાણવા મળ્યું છે કે ઈરાનના કુમ શહેરમાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. ધ ટાઈમ્સ UK એ મંગળવારે આ સમાચારની પુષ્ટિ કરી છે.

ધ ટાઈમ્સ UK મુજબ, ખામેનેઈ બેહોશ છે અને ‘ગંભીર’ હાલતમાં તેમનો ઈલાજ ચાલી રહ્યો છે. ટાઈમ્સે કહ્યું કે તેણે એક ડિપ્લોમેટિક મેમો જોયો છે, જેમાં પ્રથમ વખત સુપ્રીમ લીડરની લોકેશનનો ખુલાસો થયો છે. ટાઈમ્સે એ પણ જણાવ્યું કે મોજતબા ખામેનેઈનો કુમમાં ગંભીર હાલતમાં ઈલાજ ચાલી રહ્યો છે, તેથી તેઓ સરકારના કોઈપણ નિર્ણયમાં સામેલ થઈ શકતા નથી. આ પહેલાં પણ એવી ખબર આવી હતી કે અમેરિકા-ઇઝરાઇલ એર સ્ટ્રાઈક દરમિયાન તેઓ ઘાયલ થયા હતા. તેમાં તેમના પિતા અને ઈરાનના ભૂતપૂર્વ સુપ્રીમ લીડર અલી ખામેનેઈનું મોત થયું હતું. આ મેમો ખાડી દેશો સાથે પણ શેર કરવામાં આવ્યો છે.

જણાવી દઈએ કે કુમ શહેર ઈરાનની રાજધાની તેહરાનથી લગભગ 140 કિમી દક્ષિણમાં આવેલું છે. પહેલાં એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે ઘાયલ મોજતબા ખામેનેઈને રશિયા લઈ જવામાં આવ્યા છે. જોકે, રશિયાના રાજદૂતે આ સમાચારનું ખંડન કર્યું હતું અને કહ્યું હતું કે તેઓ ઈરાનમાં જ છે. પશ્ચિમ એશિયામાં લડાઈ શરૂ થયા બાદથી મોજતબા ખામેનેઈ જાહેરમાં દેખાયા નથી. ઈરાનની સરકારી મીડિયાએ તેમના નામે સંદેશાઓ પ્રસારિત કર્યા છે. આ દરમિયાન, ધ ટાઈમ્સની રિપોર્ટમાં એ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે વૃદ્ધ ખામેનેઈના દેહને કુમમાં દફનાવવા માટે તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે.

આ રિપોર્ટ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ઈરાનને મંગળવારે રાત્રે 8:00 વાગ્યા પહેલા ડીલ કરવા માટે અલ્ટીમેટમ આપ્યા પછી થોડા જ સમય બાદ આવ્યો છે, જેમાં તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે ત્યાર બાદ “કોઈ પુલ નહીં, કોઈ પાવર પ્લાન્ટ નહીં” રહે. વ્હાઇટ હાઉસમાં રિપોર્ટર્સ સાથે વાત કરતાં ટ્રમ્પે કહ્યું કે આ એક “ક્રિટિકલ સમય” છે અને વોશિંગ્ટને તેહરાનને આ યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટે ડીલ કરવા પૂરતો સમય આપ્યો છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સમય છે. તેમણે સાત દિવસનું એક્સટેન્શન માગ્યું હતું, પરંતુ મેં તેમને 10 દિવસ આપ્યા. તેમની પાસે આવતીકાલ સુધીનો સમય છે. હવે જોઈએ શું થાય છે. આથી ઘણા લોકો પ્રભાવિત થયા છે. અમે તેમને આવતીકાલે બુધવારે, 8 વાગ્યા સુધીનો સમય આપી રહ્યા છીએ. ત્યાર બાદ, તેમની પાસે કોઈ પુલ નહીં રહે અને કોઈ પાવર પ્લાન્ટ પણ નહીં રહે.

રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સ્વીકાર્યું કે 28 ફેબ્રુઆરીએ જ્યારે લડાઈ શરૂ થઈ હતી, ત્યારે તેઓ “ખૂબ જ શક્તિશાળી ઈરાન” સાથે સામનો કરી રહ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે અમેરિકા એ તેને “ખત્મ” કરી દીધું છે. તેમણે એ પણ જણાવ્યું કે આ પગલું 47 વર્ષ પહેલાં જ લેવાઈ જવું જોઈએ હતું.

Last Updated : April 7, 2026 at 4:45 PM IST

TAGGED:

MOJTABA KHAMENEI HEALTH
IRAN US ISRAEL WAR
MOJTABA KHAMENEI HEALTH UPDATE
IRAN SUPREME LEADER
MOJTABA KHAMENEI HEALTH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.