'ઇરાનના સુપ્રીમ લીડર મોજતબા ખામેનેઇ જીવિત, શાંતિ મંત્રણામાં પણ સક્રિય', અમેરિકાનો મોટો દાવો
મોજતબા ખામેનેઇના સ્વાસ્થ્ય અને સક્રિય ભૂમિકાને લઇને અમેરિકાનો મોટો દાવો
By ANI
Published : June 3, 2026 at 9:12 AM IST
વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રૂબિયોએ જણાવ્યું હતું કે, તેમનું માનવું છે કે ઇરાનના સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લાહ મોજતબા ખામેનેઇ જીવે છે અને પશ્ચિમ એશિયામાં એકંદરે સંઘર્ષનો સંપૂર્ણ ઉકેલ લાવવા માટે બંને પક્ષો વચ્ચેની વાતચીત દરમિયાન સામેલ પણ થઇ રહ્યા છે.
માર્કો રૂબિયોએ અમેરિકાની સેનેટ ફોરેન રિલેશન્સ કમિટીને સંબોધન કરતી વખતે આ ટિપ્પણી કરી હતી જેમાં પ્રાદેશિક તણાવ વચ્ચે ઇરાની નેતૃત્ત્વ તરફથી સતત સામેલ થવાના સંકેતો પર ધ્યાન આપ્યું હતું.
રૂબિયોએ સાંસદોને કહ્યું, "મને લાગે છે કે એવા સંકેત છે કે તે (મોજતબા ખામેનેઇ) કોઇને કોઇને કોઇ લેવલ પર વધુ સામેલ થઇ રહ્યા છે.
આ ટિપ્પણીઓ ખામેનેઇની સ્થિતિ અંગેની અટકળો વચ્ચે આવી છે, જે 28 ફેબ્રુઆરીએ યુદ્ધની શરૂઆતમાં એક હુમલામાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા બાદ જાહેરમાં દેખાયા નથી. આ હુમલામાં તેમના પિતા અને પૂર્વ સુપ્રીમ લીડર અલી ખામેનેઇ અને કેટલાક સીનિયર મિલિટ્રી નેતાઓ માર્યા ગયા હતા. જેબાદ મોજતબા ખામેનેઇનું સ્વાસ્થ્ય અને ઇરાનના નેતૃત્ત્વ માળખામાં ભૂમિકા અંગે સવાલ ઉભા થયા હતા.
CNN અનુસાર, અમેરિકન ઇન્ટેલિજન્સનો હવાલો આપતા જણાવ્યું હતું કે, ખામેનેઇ સીનિયર અધિકારીઓ સાથે યુદ્ધની રણનીતિ બનાવવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે. ગયા મહિને ઇરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાને કહ્યું હતું કે ઇસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઇરાનમાં કોઇ પણ નિર્ણય સુપ્રીમ લીડર મોજતબા ખામેનેઇની પરવાનગી વગર લેવામાં આવતો નથી, તેમણે આ વાત પર ભાર મૂક્યો હતો કે વોશિંગ્ટન સાથે રાજદ્વારી સંબંધો વચ્ચે તમામ મુખ્ય હોદ્દાઓ દેશની સર્વોચ્ચ ઓથોરિટી અને સંકલિત સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા રહેવા જોઇએ.
ઇરાની બ્રોડકાસ્ટિંગ કોર્પોરેશનની મુલાકાત દરમિયાન બોલતા ઇરાનના રાષ્ટ્રપતિએ આ વાત પર ભાર મૂક્યો હતો કે તેમણે સતત ખાતરી કરી છે કે કોઇપણ નિવેદન અથવા નીતિ સર્વોચ્ચ નેતાના વિચારોના વિરોધાભાસી નથી અથવા આંતરિક વિખવાદ પેદા કરતા નથી જેનો વિરોધીઓ ફાયદો ઉઠાવી શકે.
આ દરમિયાન, રૂબિયોએ એમ પણ જણાવ્યું કે બન્ને પક્ષો વચ્ચે શાંતિ વાતચીતના ભાગ રૂપે, ઇરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ પર વાતચીત અત્યંત ટેકનિકલ હશે અને તેને પૂર્ણ થવામાં ઘણા મહિના લાગી શકે છે. તેમણે ઇશારો કર્યો કે વાતચીતનો આગામી તબક્કો ઇરાનના ખાસ પગલા પર નિર્ભર કરશે જેમાં સંમત શરતો હેઠળ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા અને યુરેનિયમનો નિકાલ કરવાનો સમાવેશ થાય છે.
રૂબિયોએ જણાવ્યું કે સંકળાયેલા મુદ્દાઓની જટિલતાને લાંબા સમય સુધી સતત ટેકનિકલ જોડાણની જરૂર પડશે. આ ખૂબ જ ટેકનિકલ બાબતો છે, તેથી મને લાગતું નથી કે તમે પાંચ દિવસમાં તેનો ઉકેલ લાવી શકશો. તેના માટે નિષ્ણાતોની એક ટીમે 30-,60-,90- દિવસના સમયગાળો મળવો જોઇએ અને ડિટેલ પર કામ કરવું જોઇએ.
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