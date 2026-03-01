ETV Bharat / international

કોણ હતા ઇરાનના સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઇ? જાણો કેવી રીતે બન્યા સર્વોચ્ચ ધાર્મિક નેતા

86 વર્ષના ખામેનેઇના મોત બાદ તેમના સમ્માનમાં ઇરાનમાં 40 દિવસના રાજકીય શોકની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

ઇરાનના સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઇ
ઇરાનના સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઇ (AP)
Published : March 1, 2026 at 9:23 AM IST

Updated : March 1, 2026 at 9:30 AM IST

તેહરાન: અમેરિકા અને ઇઝરાયેલના હુમલામાં ઇરાનના સુપ્રીમ લીડર અલી ખામેનેઇનું મોત થયું છે. ઇરાની મીડિયાએ ખામેનેઇના મોતની પૃષ્ટી કરી છે. તસ્નીમ અને ફાર્સ ન્યૂઝ એજન્સીઓએ ઇરાનના સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લા અલી ખામેનેઇના મોતની પૃષ્ટી કરી છે. ખામેનેઇ 1989થી ઇરાનના રાજકારણમાં મહત્ત્વના હસ્તી હતા, તેમના મોતથી ઇરાનમાં રાજકીય અસ્થિરતા ઉભી શકે છે.

મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, 86 વર્ષના ખામેનેઇના મોત બાદ તેમના સમ્માનમાં ઇરાનમાં 40 દિવસના રાજકીય શોકની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

આ પહેલા, અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઇઝરાયેલના અધિકારીઓએ દાવો કર્યો હતો કે શનિવારે તેહરાનમાં કરવામાં આવેલા બોમ્બમારામાં ઇરાનના સુપ્રીમ લીડર અલી ખામેનેઇનું મોત થયું છે. જોકે, ઇરાનના અધિકારીઓએ આ દાવાને 'સાઇકોલોજિકલ વોરફેર' કહીને ફગાવ્યો હતો.

બીજી તરફ, ઇસ્લામિક રિવોલ્યૂશનરી ગાર્ડ કોર (IRGC) સાથે જોડાયેલી ન્યૂઝ એજન્સી ફાર્સ અનુસાર, સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઇના દીકરી, જમાઇ અને પૌત્રી એક હુમલામાં માર્યા ગયા છે.

કોણ હતા ખામેનેઇ?

આયાતુલ્લાહ અલી હુસૈની ખામેનેઇનો જન્મ 1939માં ઇરાનના પવિત્ર શહેર મશહદમાં થયો હતો. તે ઇરાકના જાણીતા મુસ્લિમ લીડર અને અજરબૈજાનીના દીકરા હતા, તેમનો પરિવાર પહેલા ઇરાનના તબરીજમાં વસ્યો હતો અને પછી મશહદ આવી ગયો, જે ધાર્મિક તીર્થયાત્રીઓની પસંદગીની જગ્યા છે, જ્યાં ખામેનેઇના પિતા એક મસ્જિદની દેખરેક કરતા હતા.

ખામેનેઇએ ચાર વર્ષની ઉંમરમાં કુરાન શીખતા પોતાનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો અને મશહદની પ્રથમ ઇસ્લામિક સ્કૂલમાં પોતાનો પ્રાથમિક અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો હતો, તેમણે હાઇસ્કૂલનો અભ્યાસ પુરો કર્યો નહતો પણ ધાર્મિક શિક્ષણ આપનારી સ્કૂલમાં ગયા અને પોતાના પિતા અને શેખ હાશિમ ગજવિની જેવા તે સમયના જાણીતા ઇસ્લામિક વિદ્ધાનો પાસેથી શિક્ષણ મેળવ્યું. તે બાદના વર્ષોમાં તેમણે નજફ અને કોમમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે જાણીતા શિયા સેન્ટરોમાં પોતાનો અભ્યાસ ચાલુ રાખ્યો.

કોમમાં તેમણે કેટલાક બીજા જાણીતા મુસ્લિમ વિદ્ધાનો પાસેથી શીખ્યું અને તેમની સાથે જોડાઇ ગયા જેમાં આયાતુલ્લા ખામેનેઇ પણ સામેલ હતા, જે ઇરાનના શાહનો વિરોધ કરવાને કારણે યુવાઓ વચ્ચે લોકપ્રિય બન્યા હતા.

ખામેનેઇએ ન્યાયશાસ્ત્રનો કોર્સ અને પબ્લિક થિયોલોજી ઇન્ટરપ્રિટેશન ક્લાસ શીખવાડી હતી જેનાથી તેમણે યુવા વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચ બનાવી જેમનો રાજાશાહીથી મોહભંગ થવાનો હતો.

તે સમયે રાજાશાહી, 1953માં MI6 અને CIA દ્વારા કરાવવામાં આવેલા તખ્તાપલટ બાદ પુરી રીતે સત્તામાં પરત આવી ગઇ હતી જેમાં લોકશાહી રીતે ચૂંટાયેલા વડાપ્રધાન મોહમ્મદ મુસદ્દિગને ઇરાની તેલ ઇન્ડસ્ટ્રીનું રાષ્ટ્રીયકરણ કરવાના પ્રયાસ બાદ હટાવી દેવામાં આવ્યા હતા.

ક્રાંતિકારી આંદોલનમાં ભૂમિકા

એક રાજકીય કાર્યકર્તા તરીકે ખામેનેઇને શાહની સીક્રેટ પોલીસ (SAVAK)એ વારંવાર ધરપકડ કરી હતી અને દક્ષિણ પૂર્વ ઇરાનના અંતરિયાળ શહેર ઇરાન શહેર મોકલી દીધા હતા પરંતુ તે 1978ના વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લેવા માટે પરત આવી ગયા જેને પહેલવી શાસન ખતમ કર્યું હતું.

ખામેનેઇએ શાહ મોહમ્મદ રજા પહેલવી વિરૂદ્ધ ક્રાંતિકારી આંદોલનમાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવી હતી અને રાજાશાહીના પતન પહેલા તેમની કેટલીક વખત ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ઇરાની ક્રાંતિ બાદ ઇસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઇરાનમાં તેમને મોટી ભૂમિકા મળી હતી.

રાજાશાહીના પતન બાદ ખામેનેઇએ ઇરાનને બનાવવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી, તેમણે 1980માં કેટલાક સમય માટે સંરક્ષણ મંત્રી તરીકે કામ કર્યું અને બાદમાં ઇરાન-ઇરાક યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ ઇસ્લામિક રિવોલ્યૂશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)ના સુપરવાઇઝર તરીકે કામ કર્યું. એક ઉર્જાવાન વક્તા હોવાને કારણે તેમણે તેહરાનમાં શુક્રવારની નમાઝના ઇમામનું અસરદાર પદ પણ મેળવ્યું હતું.

1981માં ખામેનેઇ માટે એક મહત્ત્વનું વર્ષ સાબિત થયું. મોજાહિદ્દીન-એ-ખલ્ક (MEK) નામના એક વિરોધી ગ્રુપે તેમના પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો જેમાં તે બચી ગયા હતા, તે બાદ તેમણે પોતાનો જમણો હાથ ગુમાવી દીધો હતો. મોજાહિદ્દીન-એ-ખલ્ક (MEK) એક વિરોધી ગ્રુપ હતું જેને ખામેનેઇ સાથે ઝઘડા બાદ નવી બનેલી ઇરાની ધર્મ વ્યવસ્થા વિરૂદ્ધ હથિયારબંધ બળવો શરૂ કર્યો હતો, તે વર્ષે ખામેનેઇ ઇરાનના રાષ્ટ્રપતિ બન્યા હતા.

1981માં સદ્દામ હુસેનના નેતૃત્ત્વમાં ઇરાન-ઇરાક યુદ્ધ દરમિયાન, ખામેનેઇ ઇરાનના રાષ્ટ્રપતિ હતા. તે 1989 સુધી રાષ્ટ્રપતિ પદ પર રહ્યા.

1989માં ઇરાનના સુપ્રીમ લીડર બન્યા ખામેનેઇ

1989માં રૂહોલ્લાહ ખામેનીના મોત બાદ ખામેનેઇને ઇરાનના સુપ્રીમ લીડર પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા, તે બાદ ઇરાનમાં તેમની રાજકીય તાકાત વધી હતી અને વેલાયત-એ-ફકીહ અથવા ઇસ્લામિક ન્યાયવિદની ગાર્ડિયનશિપના સિદ્ધાંત હેઠળ ઇરાનના રાજકીય તંત્રમાં અંતિમ નિર્ણય લેનારા નેતા બની ગયા હતા.

ખામેની તે ક્રાંતિની પાછળના આઇડિયોલોજિકલ તાકાત હતા જેને પહેલવી રાજાશાહીનું રાજ ખતમ કર્યું પરંતુ ખામેનેઇએ જ ઇરાનમાં મિલિટ્રી અને પેરામિલિટ્રી સિસ્ટમને ઉભી કરી હતી જે ઇરાનનું રક્ષણ કરવાની સાથે પોતાની સરહદની બહાર પણ અસર કરે છે.

1989માં ખામેનીનું મોત ઇસ્લામિક રિપબ્લિક માટે એક મહત્ત્વનો વળાંક હતી. પોતાના મોત પહેલા ખામેનીએ પોતાના લાંબા સમયથી નક્કી વારસ અયાતુલ્લા હુસેન અલી મુંતજરીને સાઇડ કરી દીધા હતા કારણ કે તેમણે 1988માં કેદીઓને એક સાથે ફાંસી આપવાની ટીકા કરી હતી.

બંધારણમાં બદલાવ કરવા માટે બનેલી એક કાઉન્સિલે તેમની જગ્યાએ ખામેનેઇને નિયુક્ત કર્યા હતા. કાઉન્સિલને દેશના ટોપ પદ માટે જરૂરી યોગ્યતાઓ ઓછી કરવી પડી કારણ કે ખામેનેઇ પાસે હજ્જતુલ ઇસ્લામની સિદ્ધિ નહતી- જે એક ઊંચા પદના શિયા ધર્મગુરૂનું ટાઇટલ છે.

ખામેનેઇએ તે સમયે કહ્યું હતું, "મને લાગે છે કે હું આ પદ માટે લાયક નથી. તમે અને હું જાણીએ છીએ. આ લીડરશિપ હશે, અસલી લીડરશિપ નહીં."

