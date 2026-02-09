નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતા નરગિસ મોહમ્મદીને ઈરાને ફટકારી 7વર્ષથી વધુની જેલની સજા, જાણો કેમ ?
નરગિસ મોહમ્મદીએ 2022માં મહસા અમિનીના મૃત્યુ બાદ થયેલા રાષ્ટ્રવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શનોને પણ સમર્થન આપ્યું હતું.
Published : February 9, 2026 at 9:42 AM IST
તહેરાન: નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર વિજેતા નરગિસ મોહમ્મદીને ભૂખ હડતાળ શરૂ કર્યા બાદ ઈરાને સાત વર્ષથી વધુ જેલની સજા ફટકારી છે. દેશવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શનો અને સુરક્ષા દળોના હાથે હજારો લોકોના મોત બાદ તેહરાન તમામ પ્રકારના પ્રદર્નનો સામે કડક કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે.
મોહમ્મદી વિરુદ્ધ આ કાર્યવાહી એવા સમયે કરવામાં આવી છે, જ્યારે ઈરાન અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે વાતચીત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે, તેથી અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ તરફથી ધમકી આપવામાં આવેલી સૈન્ય સ્ટ્રાઈકને ટાળી શકાય.
ઈરાનના ટોચના રાજદ્વારીએ રવિવારે ભાર પૂર્વક કહ્યું હતું કે, તેહરાનની તાકાત મોટી શક્તિઓને ના કહેવાની ક્ષમતામાંથી આવે છે. તેમણે ઓમાનમાં અમેરિકા સાથેની વાતચીત પછી તરત જ આ કડક વલણ અપનાવ્યું. મોહમ્મદીના વકીલ, મુસ્તફા નીલીએ, X પર સજાની પુષ્ટિ કરતા કહ્યું કે, તે શનિવારે મશહદ શહેરની એક ક્રાંતિકારી અદાલત દ્વારા આપવામાં આવી હતી.
આવી અદાલતો સામાન્ય રીતે આરોપીઓને તેમના આરોપોનો બચાવ કરવાની બહુ ઓછી અથવા કોઈ તક વિના ચુકાદો આપી દે છે. તેમણે લખ્યું, "તેમને 'ભેગા થવા અને કાવતરું' કરવા બદલ છ વર્ષની જેલ, પ્રચાર માટે દોઢ વર્ષની જેલ અને બે વર્ષની મુસાફરી પ્રતિબંધની સજા ફટકારવામાં આવી છે."
વકીલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેણીને રાજધાની તેહરાનથી લગભગ 740 કિલોમીટર (460 માઇલ) દક્ષિણપૂર્વમાં ખોસ્ફ શહેરમાં બે વર્ષ માટે દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યા છે. જોકે, મોહમ્મદીએ તાત્કાલિક સજા સ્વીકારી ન હતી. સમર્થકો કહે છે કે મોહમ્મદી 2 ફેબ્રુઆરીથી ભૂખ હડતાળ પર હતા અને તેમની બગડતી તબિયતને કારણે સજા જાહેર થયા પછી રવિવારે તેમણે ભૂખ હડતાળનો અંત લાવ્યો હતો.
ડિસેમ્બરમાં મશહાદમાં રહેતા 46 વર્ષીય ઈરાની વકીલ અને માનવાધિકાર કાર્યકર્તા ખોસરો અલીકોર્ડીના સન્માનમાં એક સમારોહમાં તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. વિરોધ પ્રદર્શનના ફૂટેજમાં તેણી બૂમો પાડતી અને અલીકોર્ડી અને અન્ય લોકો માટે ન્યાયની માંગ કરતી દેખાઈ હતી.
ડિસેમ્બરમાં તેમની ધરપકડના મહિનાઓ પહેલા તેમના સમર્થકોએ ચેતવણી આપી હતી કે, 53 વર્ષીય મોહમ્મદીને ડિસેમ્બર 2024માં મેડિકલ કારણોને પગલે ફર્લો મળ્યા બાદ ફરી જેલમાં મોકલી શકાય છે. જોકે તે ફક્ત ત્રણ અઠવાડિયા માટે હતું, પરંતુ મોહમ્મદીનો જેલમાંથી બહાર નીકળવાનો સમય લંબાવવામાં આવ્યો છે, કદાચ એટલા માટે કે, કાર્યકર્તાઓ અને પશ્ચિમી દેશોએ ઈરાન પર તેમને મુક્ત કરવાનું દબાણ વધાર્યું.