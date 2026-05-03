ઇરાને અમેરિકાને 14 સૂત્રીય પ્રસ્તાવ મોકલ્યો, નાકાબંધી હટાવવા અને દરેક મોરચા પર યુદ્ધ સમાપ્ત કરવાની શરત મુકી
અહેવાલ અનુસાર, ઇરાનના પ્રસ્તાવમાં પાક્કી સુરક્ષા ગેરંટીની સાથે સાથે આસપાસમાંથી અમેરિકન સેનાને પરત બોલાવવાનું પણ સામેલ છે.
By ANI
Published : May 3, 2026 at 11:39 AM IST
તસ્નીમ ન્યૂઝ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, ઇરાને અમેરિકાને 14 પોઇન્ટનો પ્લાન સોપ્યો છે જેમાં લેબનોન સહિત તમામ મોરચે યુદ્ધ સમાપ્ત કરવાના હેતુથી એક વ્યાપક માળખુ જણાવવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસ્તાવ અમેરિકાના પહેલા મોકલવામાં આવેલા નવ મુદ્દાની યોજનાના જવાબમાં આવ્યો છે.
અહેવાલ અનુસાર તેમાં યુદ્ધવિરામ માટે બે મહિનાની ટાઇમલાઇન સામેલ હતી. જોકે, કહેવામાં આવે છે કે તેહરાનમાં કોઇ પણ લાંબી વચગાળાની વ્યવસ્થાને નકારી કાઢવામાં આવી છે અને તેની જગ્યાએ આ વાત પર ભાર મુકવામાં આવ્યો કે 30 દિવસની અંદર સંપૂર્ણ સમાધાન કાઢવામાં આવે. કામચલાઉ યુદ્ધવિરામને બદલે યુદ્ધનો કાયમી અંતની આસપાસ બનાવવામાં આવે.
અહેવાલ અનુસાર, ઇરાનના પ્રસ્તાવમાં મજબૂત સુરક્ષા ગેરંટી સામેલ છે જે ઇરાન વિરૂદ્ધ ભવિષ્યમાં કોઇપણ લશ્કરી હુમલાને અટકાવશે અને તેની આસપાસના માહોલથી અમેરિકાની સેનાને પરત ખેંચશે. તેમાં હાલના નૌકાદળ પ્રતિબંધો અને નાકાબંધી હટાવવાની સાથે વિદેશમાં જમા ઇરાની સંપત્તિઓને મુક્ત કરવા અને ઇરાન દ્વારાપ્રતિબંધ અને લશ્કરી દબાણને કારણે થયેલા નુકસાન માટે વળતર આપવાની વાત પર કરવામાં આવી છે.
આર્થિક રીતે, આ પ્લાનમાં ઇરાન પર લગાવવામાં આવેલા તમામ અમેરિકન અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિબંધોને સંપૂર્ણ હટાવવાની માંગ પણ કરવામાં આવી છે. આ પ્રસ્તાવ ઇરાન-અમેરિકા તણાવથી આગળ વધીને તમામ મોરચા પર યુદ્ધને સમાપ્ત કરવાની માંગ કરે છે જેમાં લેબનોન સાથે જોડાયેલા ઝઘડા પણ સામેલ છે.
તે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ માટે એક નવી શાસન વ્યવસ્થા બનાવવાનું પણ સૂચન કરે છે, જે એક જરૂરી ગ્લોબલ ઓઇલ ટ્રાંજિટ ચેકપોઇન્ટ છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય સ્થિરતા અને અવિરત દરિયાઇ પ્રવાહ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. તસ્નીમ ન્યૂઝ એજન્સીના અહેવાલમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, ઇરાન હવે વોશિંગ્ટન તરફથી સત્તાવાર જવાબની રાહ જોઇ રહ્યું છે.
દરમિયાન, ઇરાનના કાનૂની અને આંતરરાષ્ટ્રીય બાબતોના નાયબ વિદેશ પ્રધાન કાઝમ ગરીબાબાદીએ પૃષ્ટી કરી હતી કે તેહરાન દ્વારા અમેરિકાને આપવામાં આવેલો રાજદ્વારી પ્રસ્તાવ જે પાકિસ્તાન દ્વારા એક મધ્યસ્થી તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો તેનો અર્થ લાદવામાં આવેલા યુદ્ધને કાયમી ધોરણે સમાપ્ત કરવા અને બન્ને દેશો વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવને સમાપ્ત કરવાનો છે.
સ્ટેટ બ્રોડકાસ્ટર, ઇસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઇરાન બ્રોડકાસ્ટિંગ (IRIB) અનુસાર આ વાત તેહરાનમાં વિદેશી ડિપ્લોમેટ્સ અને એમ્બેસેડરની એક બેઠકમાં કરવાામં આવી હતી જ્યા ગરીબાબાદીએ ડિપ્લોમેટિક વાતચીત અને કોઇ પણ સંભવિત લશ્કરી હુમલા, બન્ને માટે ઇરાનની તૈયારી પર ભાર મુક્યો હતો.
ઇસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઇરાન બ્રોડકાસ્ટિંગ અનુસાર, ડેપ્યુટી મંત્રીએ કહ્યું, 'ઇરાન હંમેશા વર્તમાન મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે હિત-આધારિત રાજદ્વારીમાં વિશ્વાસ રાખે છે અને તેની ભૂમિકા ભજવે છે.' તેમણે વધુમાં કહ્યું, 'ઇરાને મધ્યસ્થી તરીકે પાકિસ્તાન સમક્ષ પોતાનો પ્લાન રજૂ કર્યો હતો.'
તેનો ઉદ્દેશ્ય લાદવામાં આવેલા યુદ્ધને સમાપ્ત કરવાનો છે અને હવે બોલ અમેરિકાના પક્ષમાં છે કે તે રાજદ્વારી રસ્તો પસંદ કરે અથવા સંઘર્ષનો માર્ગ ચાલુ રાખે. ગરીબાબાદીએ કહ્યું કે તેહરાન રાજદ્વારી વાતચીત માટે તૈયાર છે પરંતુ તે અમેરિકા પર ઊંડો વિશ્વાસ નથી કરતો અને પ્રામાણિક અને અર્થપૂર્ણ વાતચીત પ્રત્યેની તેની પ્રતિબદ્ધતા પર સવાલ ઉઠાવે છે.
આ દરમિયાન, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે ઇરાનના નવા પ્રસ્તાવ પર નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી જેનો હેતુ ચાલુ યુદ્ધને સમાપ્ત કરવાનો છે અને આ વાત પર શંકા વ્યક્ત કરી કે શું કોઇ અંતિમ સમજૂતિ થઇ શકશે. વ્હાઇટ હાઉસમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું, 'તે એક ડિલ કરવા માંગે છે પરંતુ હું તેનાથી ખુશ નથી, માટે જોઇએ કે શું થાય છે.'
