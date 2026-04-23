ઈરાનની IRGCએ હોર્મુઝમાં બે જહાજ જપ્ત કર્યા, એક સંભવત: મુન્દ્રા આવી રહ્યું હતું

જપ્ત કરાયેલા જહાજો પર પરવાનગી વિના સંચાલન કરવાનો અને તેમની નેવિગેશન સિસ્ટમ સાથે ચેડા કરીને દરિયાઈ સલામતીને જોખમમાં મૂકવાનો આરોપ છે (ફાઈલ તસવીર - AP)
By AP (Associated Press)

Published : April 23, 2026 at 3:35 PM IST

Updated : April 23, 2026 at 4:14 PM IST

દુબઈ: ઈરાનના રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સ (IRGC) એ બુધવારે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં બે જહાજો જપ્ત કર્યા. ઈરાને જણાવ્યું છે કે, આ દરિયાઈ માર્ગની સુરક્ષા અંગે કોઈ સમાધાન કરવામાં આવશે નહીં. IRGC અનુસાર, 'MSC ફ્રાન્સેસ્કા' અને 'એપામિનોન્ડાસ' નામના જહાજો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. તેમના પર પરવાનગી વિના સંચાલન કરવાનો અને તેમની નેવિગેશન સિસ્ટમ સાથે ચેડા કરીને દરિયાઈ સલામતીને જોખમમાં મૂકવાનો આરોપ છે. આ બાબતે ટિપ્પણી માટે જહાજોના માલિકોનો તાત્કાલિક સંપર્ક થઈ શક્યો નથી. ઈરાની સૈન્યના ગોળીબાર દ્વારા નિશાન બનાવવામાં આવેલા ત્રણ વાણિજ્યિક જહાજોમાંથી એક સંભવતઃ ગુજરાતના મુન્દ્રા બંદર તરફ જવાનું હતું; આ માહિતી પ્રારંભિક શિપિંગ ડેટામાંથી મેળવવામાં આવી હતી.

મેરીટાઇમ ટ્રેકિંગ ફર્મ મરીનટ્રાફીક અનુસાર, 'એપામિનોન્ડાસ' નામના કન્ટેનર જહાજે મુન્દ્રા બંદરને તેના ગંતવ્ય સ્થાન તરીકે સૂચિબદ્ધ કર્યું હતું. આ જહાજ લાઇબેરિયન ધ્વજ હેઠળ કાર્ય કરે છે અને હાલમાં તે ઓમાનના અખાત ક્ષેત્રમાં સ્થિત હોવાનું જાણવા મળે છે.

ઈરાનના વિશેષ લશ્કરી દળ, ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) એ આ જહાજો પર ગોળીબાર કર્યો હતો જ્યારે તેઓ આ વ્યૂહાત્મક જળમાર્ગ પરથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. આ ઘટના પછી, બે જહાજોને પાછળથી જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા, અને ઓછામાં ઓછું એકને નુકસાન થયું હતું. જો કે, આ ઘટનાના પરિણામે કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી.

IRGC ની ગોળીબારની લાઇનમાં ફસાયેલા અન્ય જહાજોમાં, 'MSC ફ્રાન્સેસ્કા' શ્રીલંકાના હમ્બનટોટા બંદર તરફ જઈ રહ્યું હતું, જ્યારે 'યુફોરિયા' જેદ્દાહ તરફ જઈ રહ્યું હતું.

ઈરાને દાવો કર્યો છે કે, આ જહાજોએ કાં તો દરિયાઈ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું અથવા ચેતવણીઓની અવગણના કરી હતી. તેનાથી વિપરીત, કેટલાક દરિયાઈ સૂત્રો દાવો કરે છે કે ઓછામાં ઓછા એક જહાજે પહેલાથી જ મંજૂરી મેળવી લીધી હતી.

બંદરો, શિપિંગ અને જળમાર્ગ મંત્રાલયના અધિક સચિવ મુકેશ મંગલે તાજેતરમાં જણાવ્યું હતું કે, ગયા અઠવાડિયે સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા બે ભારતીય જહાજો પણ ગોળીબારની ઝપેટમાં આવી ગયા હતા, જેના કારણે તેમને પાછા ફરવાની ફરજ પડી હતી.

જોકે, ભારતીય ધ્વજવાળું ટેન્કર 'દેશ ગરિમા' 18 એપ્રિલના રોજ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી સફળતાપૂર્વક અને સુરક્ષિત રીતે પસાર થયું હતું અને ટૂંક સમયમાં મુંબઈ પહોંચવાની અપેક્ષા છે. આંતર-મંત્રીમંડળની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં બોલતા, મંગલે નોંધ્યું કે, હાલમાં, 13 ભારતીય ધ્વજવંદન જહાજો અને એક ભારતીય માલિકીનું જહાજ પર્સિયન ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં ફસાયેલા છે.

ઓમાનના સમુદ્રમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ દ્વારા ઇરાની વ્યાપારી જહાજને જપ્ત કર્યા પછી, આ ઘટનાક્રમ વધેલા પ્રાદેશિક તણાવની પૃષ્ઠભૂમિ સામે પ્રગટ થાય છે. ઇરાને આ કાર્યવાહીને યુદ્ધવિરામનું ઉલ્લંઘન ગણાવીને નિંદા કરી છે.

