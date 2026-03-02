ETV Bharat / international

ઈરાને તેના હુમલાના ડ્રોન શસ્ત્રાગારનું ફૂટેજ બહાર પાડ્યો, આધુનિક ટેક્નોલોજી ધરાવતા સાધનો સામેલ

ફૂટેજમાં દેશનો વિશાળ UAV શસ્ત્રાગાર દેખાય છે જે યુએસ-ઇઝરાયલી હુમલાનો જવાબ આપે છે જેમાં તેના સર્વોચ્ચ નેતા, આયાતુલ્લાહ ખામેનીની હત્યા કરવામાં આવી હતી.

ડ્રોનનો વિશાળ ભૂગર્ભ શસ્ત્રાગાર
ડ્રોનનો વિશાળ ભૂગર્ભ શસ્ત્રાગાર ((Fars News Agency))
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 2, 2026 at 5:40 PM IST

હૈદરાબાદ: ઈરાનની ફાર્સ ન્યૂઝ એજન્સીએ સોમવારે એક વિડીયો બહાર પાડ્યો જેમાં એટેક ડ્રોનનો જથ્થો દર્શાવવામાં આવ્યો છે. આ વિડીયો કોઈ અજ્ઞાત ભૂગર્ભ સ્થાન પર શૂટ કરવામાં આવ્યો હોય તેવું લાગે છે, જેમાં સેંકડો એટેક ડ્રોન પાર્ક કરેલા અને ઉપયોગ માટે તૈયાર દેખાય છે. ફૂટેજમાં ટનલમાં ડ્રોનની ઘણી હરોળ જોવા મળે છે, જેમાં દિવાલો પર ઈરાની ધ્વજ લહેરાતા હોય છે. વાહનમાં લગાવેલા રોકેટ લોન્ચર પણ વિડીયોમાં દેખાય છે.

જોકે વિડીયોની પુષ્ટિ થઈ શકી નથી, પરંતુ ડ્રોન શાહેદ-136 માનવરહિત (ડ્રોન) હવાઈ વાહનો (UAV) હોય તેવું લાગે છે. શાહેદ-136 એ સિંગલ-રોટેશન એટેક UAV છે, જેને કામિકાઝે ડ્રોન અથવા આત્મઘાતી ડ્રોન કહેવામાં આવે છે કારણ કે તે મૂળભૂત રીતે પૂર્વ-નિર્ધારિત લક્ષ્યો પર છોડવામાં આવતી ગાઇડેડ મિસાઈલો છે.

ફાર્સ ન્યૂઝે અહેવાલ આપ્યો છે કે આ UAV અને ડ્રોનનો ઉપયોગ પ્રદેશમાં યુએસ બેઝ પર હુમલો કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો, જોકે તે સ્પષ્ટ નથી કે શસ્ત્રોનો સંગ્રહ ખરેખર યુએસ-ઇઝરાયલી સંયુક્ત હુમલાઓનો બદલો લેવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો કે નહીં.

અહેવાલ છે કે રશિયનોએ યુક્રેન-રશિયા સંઘર્ષમાં શાહેદ-136 ડ્રોનનો ઉપયોગ કર્યો છે.

જોકે આ ડ્રોનની ચોક્કસ કિંમત જાહેર કરવામાં આવી નથી, આંતરરાષ્ટ્રીય થિંક ટેન્ક અને શસ્ત્રો પર નજર રાખતા પ્લેટફોર્મ દાવો કરે છે કે તેમની કિંમત $20,000 થી $40,000 ની વચ્ચે છે. આ ડ્રોનની ઓછી યુનિટ કિંમત તેમને ઇઝરાયલની આયર્ન ડોમ જેવી હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ (એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ) સામે ફાયદાકારક બનાવે છે. તેનાથી વિપરીત, આયર્ન ડોમ સિસ્ટમનો ઉપયોગ આવા UAV સામે રક્ષણ કરવા માટે આશરે $100,000 થી $150,000 થાય છે, જેના કારણે આ ડ્રોન સસ્તા બને છે.

UAVનું વજન 200 કિલોગ્રામ છે અને તે 50-90 કિલોગ્રામ વોરહેડ વહન કરી શકે છે. તેની ઓપરેશનલ રેન્જ આશરે 2,500 કિલોમીટર છે અને તે લગભગ 180 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની મહત્તમ ઝડપે ઉડી શકે છે. આ ડ્રોન રોકેટ-સહાયિત ટેક-ઓફ મિકેનિઝમનો ઉપયોગ કરીને લોન્ચ કરવામાં આવે છે.

ફાર્સ ન્યૂઝ એજન્સી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ વિડિયોમાં ડ્રોન અને તેમના લોન્ચર્સને ક્રિયામાં, તેમને તેમના લક્ષ્યો તરફ લોન્ચ કરતા દર્શાવવામાં આવ્યા છે. તેમાં કેટલાક ડ્રોન તેમના લક્ષ્યોને અથડાતા અને વિસ્ફોટ થતા ફૂટેજ પણ શામેલ છે. છેલ્લે, વિડિઓ અંગ્રેજીમાં વાંચે છે, "ફરીથી મૃત્યુના ઘૂંટણના અવાજની રાહ જુઓ" (sic), હિબ્રુ અને ફારસી ભાષામાં બે પંક્તિઓ સાથે, કદાચ સમાન અર્થ સાથે.

