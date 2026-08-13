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ઇરાને ટ્રમ્પના હોર્મુઝ પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણના દાવાને ફગાવ્યો, કહ્યું- દાવાઓ વાસ્તવિકતા બદલતા નથી

ટ્રમ્પે કહ્યું, 'હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ હવે બંધ નથી, તેનાથી પરિસ્થિતિ બદલાઈ નથી.

ઇરાને ટ્રમ્પના હોર્મુઝ પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણના દાવાને ફગાવ્યો
ઇરાને ટ્રમ્પના હોર્મુઝ પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણના દાવાને ફગાવ્યો (Etv Bharat))
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By ANI

Published : August 13, 2026 at 8:05 AM IST

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ઇરાન: ઇરાને રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના દાવાને ફગાવી દીધો છે કે અમેરિકાનો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ છે. ઇરાનનું કહેવું છે કે વ્યૂહાત્મક જળમાર્ગ બંધ છે અને તેહરાનની શરતો પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી તે ફરીથી ખોલવામાં નહીં આવે.

પર્શિયન ગલ્ફ સ્ટ્રેટ ઓથોરિટીએ X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે ટ્રમ્પના દાવાઓ અને અમેરિકન અધિકારીઓના વારંવારના નિવેદનો કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ હવે બંધ નથી, તેનાથી પરિસ્થિતિ બદલાઈ નથી. પર્શિયન ગલ્ફ સ્ટ્રેટ ઓથોરિટીએ જણાવ્યું હતું કે, "આ દાવાઓ અને અમેરિકન અધિકારીઓના વારંવારના નિવેદનો કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ હવે બંધ નથી, વાસ્તવિકતા બદલાતી નથી. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ હજુ પણ બંધ છે અને ઈરાનની શરતો પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી તે ફરીથી ખોલવામાં નહીં આવે."

ટ્રમ્પ દ્વારા "ટ્રુથ સોશિયલ" પર દાવો કરવામાં આવ્યાના કલાકો પછી ઈરાને જવાબ આપ્યો હતો કે અમેરિકાના હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ છે અને તે તેને જાળવી રાખશે. તેમણે આ ક્ષેત્રમાં અમેરિકન નૌકાદળ તૈનાતીને "સ્ટીલની દિવાલ" ગણાવી અને કહ્યું, "ઈરાન તેના વિશે કંઈ કરી શકતું નથી."

ટ્રુથ સોશિયલ પર એક નિવેદનમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું, "હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર અમેરિકાનો સંપૂર્ણ નિયંત્રણ છે. મને વિશ્વાસ છે કે અમે તેને જાળવી રાખીશું! દરેક વ્યક્તિ આપણા નૌકાદળના નાકાબંધીને "સ્ટીલની દિવાલ" કહી રહ્યા છે, અને ઈરાન તેના વિશે કંઈ કરી શકતું નથી."

ટ્રમ્પે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેહરાનના લશ્કરી માળખાને ભારે નુકસાન થયું છે અને તેમણે પોતાનો મેસેજ આ રીતે સમાપ્ત કર્યો હતો, "અલ્લાહની પ્રશંસા થાય!" "તેમની પાસે ફક્ત ખોટા સમાચાર અને 300% મોંઘવારી છે, અને વસ્તુઓ વધુ ખરાબ થઈ રહી છે! ઈરાન ફક્ત વાતો કરે છે, કોઈ કામ કરતું નથી. હવે તેઓ પશ્ચિમ એશિયાના દાદા નથી રહ્યા."

ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં કહ્યું, "અલ્લાહની પ્રશંસા થાય! રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ જે. ટ્રમ્પ." હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા તણાવ પછી અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિનું નિવેદન આવ્યું છે. આ દરિયાઈ માર્ગ મહત્ત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે વિશ્વના પેટ્રોલિયમ વેપારનો લગભગ 20 ટકા ભાગ તેમાંથી પસાર થાય છે.

આ તાજેતરની વૃદ્ધિ આ વિસ્તારમાં ઈરાની, ઇઝરાયલી અને અમેરિકન સેના વચ્ચે અઠવાડિયાથી ચાલી રહેલી લશ્કરી અથડામણોને પગલે થઈ છે. આ તણાવથી પ્રદેશમાં મોટા સંઘર્ષની આશંકા વધુ વધી ગઈ છે. તેહરાને વારંવાર ચેતવણી પણ આપી છે કે જો ઈરાન પર બાહ્ય દબાણ વધતું રહેશે, તો દરિયાઈ ટ્રાફિક પ્રતિબંધિત અથવા વિક્ષેપિત થઈ શકે છે.

જવાબમાં, વોશિંગ્ટને ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં મોટી નૌકાદળની હાજરી તૈનાત કરી છે અને પુનરોચ્ચાર કર્યો છે કે નેવિગેશનની સ્વતંત્રતા સુનિશ્ચિત કરવી એ તેનો પ્રાથમિક સુરક્ષા ઉદ્દેશ્ય છે. ટ્રમ્પના નિવેદનો પડદા પાછળ ચાલી રહેલી રાજદ્વારી વાટાઘાટો સાથે સુસંગત છે.

વોશિંગ્ટન અને તેહરાનના પ્રતિનિધિઓ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ તણાવને ઓછું કરવા અને નિયમિત દરિયાઈ ટ્રાફિક ફરી શરૂ કરવા માટેની શરતો પર પરોક્ષ વાટાઘાટોમાં સામેલ રહ્યા છે. ઈરાનની સુપ્રીમ નેશનલ સિક્યુરિટી કાઉન્સિલ (SNSC)ના નવા નિયુક્ત વડા, મોહસેન, રેઝાઈએ ચેતવણી આપી હતી કે જ્યાં સુધી અમેરિકા બધી શરતો પૂર્ણ ન કરે ત્યાં સુધી તેહરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને સંપૂર્ણપણે ફરીથી ખોલશે નહીં.

X પર પોસ્ટ કરાયેલા એક મેસેજમાં, રેઝાઈએ પર્સિયન ગલ્ફ શિપિંગ રૂટ પર ઈરાનની સ્થિતિ જણાવી હતી અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા માટે જરૂરી શરતો સ્પષ્ટ કરી હતી. તેમણે પોસ્ટમાં લખ્યું, "ઈરાનનો મેસેજ સ્પષ્ટ છે. જ્યાં સુધી અમેરિકા યુદ્ધ અને નાકાબંધીનો અંત ન લાવે, ઈરાનની સ્થિર સંપત્તિઓ મુક્ત ન કરે અને લેબનોન અને ગાઝા સહિત સમગ્ર પ્રદેશમાં યુદ્ધવિરામ માટે સંમત ન થાય ત્યાં સુધી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરી ખુલશે નહીં."

રેઝાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "જ્યાં સુધી બધી શરતો પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ રહેશે."

વર્તમાન તણાવને કારણે નૌકાદળની પેટ્રોલિંગમાં વધારો થયો છે, કોમર્શિયલ શિપિંગ કંપનીઓએ પોતાના દરિયાઇ રસ્તામાં બદલાવ કર્યો છે અને રાજદ્વારી સંયમ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય હાકલ ફરી શરૂ થઇ છે. કડક સુરક્ષા દેખરેખ હેઠળ આ મહત્ત્વપૂર્ણ માર્ગ દ્વારા કોમર્શિયલ શિપિંગ ચાલુ રહે છે, જોકે પરિસ્થિતિ અત્યંત અસ્થિર છે.

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