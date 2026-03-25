ઈરાનને અમેરિકા તરફથી મળ્યો 15 સૂત્રીય પ્રસ્તાવ, વાતચીત અંગે સંશય યથાવત

અમેરિકાએ કેટલીક શરતો સાથે ઈરાનને યુદ્ધવિરામ માટેનો પ્રસ્તાવ મોકલ્યો છે. જોકે, બંને પક્ષો વચ્ચે વાતચીતની સ્થિતિ હજુ સ્પષ્ટ નથી (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 25, 2026 at 8:34 PM IST

વૉશિંગ્ટન/તેહરાન: ઈરાનને યુદ્ધવિરામ માટે અમેરિકા તરફથી 15 સૂત્રીય પ્રસ્તાવ મળ્યો છે. આમાં પ્રતિબંધોમાં રાહત, નાગરિક પરમાણુ સહયોગ, ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમમાં કાપ, આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ ઉર્જા એજન્સી દ્વારા દેખરેખ, મિસાઈલોની મર્યાદા અને ફારસના ખાડીના સાંકડા રસ્તા સ્ટ્રેટ ઑફ હોર્મુઝથી શિપ્સના આવનજાવનની પરવાનગી જેવા મુદ્દા શામેલ છે.

અહેવાલો અનુસાર, ટ્રમ્પ સરકારે ઈરાનને આ યોજના એવા સમયે ઑફર કરી છે જ્યારે અમેરિકા મધ્ય પૂર્વમાં વધારે સૈનિક મોકલી રહ્યું છે, તેમ છતાં યુદ્ધ સમાપ્ત કરવાના પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે. એસોસિએટેડ પ્રેસ અનુસાર આ યોજના પાકિસ્તાન સરકારના મધ્યસ્થો દ્વારા ઈરાનને સોંપવામાં આવી હતી.

જાણકારો અનુસાર, અમેરિકન સૈન્ય આવનારા દિવસોમાં 82મા એરબર્ન ડિવિઝનના ઓછામાં ઓછા 1000 સૈનિક મધ્ય પૂર્વમાં તેનાત કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે કોઈપણ વાર્તાલાપને મોટા પડકારોનો સામનો કરવો પડશે.

ઈરાનના બેલેસ્ટિક મિસાઈલ અને પરમાણુ કાર્યક્રમો અંગે અમેરિકા જુદા-જુદા નિવેદનો આપતું રહ્યું છે. એ પણ સ્પષ્ટ નથી કે, ઈરાન સરકારમાં કોની પાસે વાતચીત કરવાનો અધિકાર છે. ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાધચીના કાર્યાલયે જણાવ્યું કે, આ સપ્તાહમાં ઘણા સમકક્ષો સાથે યુદ્ધ અંગે ચર્ચા કરી છે પણ ઈરાનની સંસદના અધ્યક્ષ મોહમ્મદ બગેર કાબિલાફે ટ્રમ્પના પ્રત્યક્ષ વાતચીતના દાવાનું ખંડન કરી દીધું અને એક ઈરાન સૈન્ય પ્રવક્તાએ ઘોષણા કરી કે યુદ્ધ ચાલુ રહેશે.

વાતચીતમાં થયેલી પ્રગતિનો ઉલ્લેખ કરતા અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો કે, ઈરાનને ઑઈલ અને ગેસ સંબંધિત એક 'ભેંટ' આપી છે. એક દિવસ પહેલા જ તેમણે પત્રકારોને કહ્યું હતું કે, મધ્ય પૂર્વીય દેશ યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે એક સમજૂતી માટે ઉત્સુક છે.

ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે મધ્યસ્થતા પ્રયાસોમાં શામેલ ઈજિપ્તના એક અધિકારીએ અમેરિકન્સ દ્વારા પ્રસ્તાવિત 15 સૂત્રીય પ્રસ્તાવોને યુદ્ધવિરામ સુધી પહોંચવા માટે 'એક વ્યાપક સમજૂતી' ગણાવી. અધિકારીએ કહ્યું કે, આ પ્રસ્તાવમાં ઈરાનના મિસાઈલ પ્રોગ્રામ અને સશસ્ત્રી જૂથોને હથિયાર ઉપલબ્ધ કરાવવા પર પ્રતિબંધની સાથે-સાથે ફારસ ખાડીના સાંકડા રસ્તા, સ્ટ્રેટ ઑફ હોર્મુઝથી યાતાયાત માટે પરવાનગી આપવી સામેલ છે. તેમણે કહ્યું કે, ઈરાની અધિકારી ટ્રમ્પ સરકાર અંગે 'ખૂબ સંશય'માં છે

અધિકારીએ 15 સૂત્રીય યોજનાની તુલના ગાઝા સિઝફાયરની 20 સૂત્રીય યોજના સાથે કરતા કહ્યું કે, જો બંને પક્ષો બેસીને વાતચીત કરવા માટે સહમત થાય તો તેના વિવરણમાં વિક્ષેપ નાખવા માટે 'ખૂબ પ્રયાસ' કરવા પડશે. બે પાકિસ્તાની અધિકારીઓએ બુધવારે જણાવ્યું કે, ઈરાનને યુદ્ધમાં યુદ્ધવિરામ પર પહોંચવા માટે અમેરિકા તરફથી 15 સૂત્રીય પ્રસ્તાવ મળ્યો છે.

ઈસ્લામાબાદ સ્થિત એક વરિષ્ઠ સુરક્ષા વિશ્લેષકે જણાવ્યું કે, પાકિસ્તાનના ટોચના રાજકીય અને સૈન્ય નેતૃત્વ દ્વારા સંચાલિત વાતચીત ચૂપચાપ પરંતુ ઝડપથી પ્રગતિ કરી રહી છે. સૈયદ મુહમ્મહ અલીએ કહ્યું કે, 'વડાપ્રધાન નવાઝ શરીફ, સૈન્ય પ્રમુખ ફીલ્ડ માર્શલ આસિમ મુનીર અને કેટલાક વરિષ્ઠ પાકિસ્તાની અધિકારીઓ દ્વારા સંચાલિત આ અપ્રત્યક્ષ વાતચીતોમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ પ્રગતિ થઈ છે.'

અલીએ કહ્યું કે, ઈરાની નેતા પોતાના રાજકીય, સૈન્ય અને ગુપ્તચર નેતૃત્વ પર થયેલા હુમલાઓને કારણે હજુ પર ખાસ્સા અવિશ્વાસમાં છે. અલીએ કહ્યું કે, તેઓ પાકિસ્તાનમાં પ્રત્યક્ષ વાતચીત માટે ત્યારે જ સહમત થશે જ્યારે હુમલા રોકવા માટે અમેરિકા કોઈ નક્કર ગેરેન્ટી રજૂ કરશે.

