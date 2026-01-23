ETV Bharat / international

ઈરાનમાં વિરોધ પ્રદર્શનનોમાં અત્યાર સુધીમાં 5000થી વધુ લોકોના મોત, અમેરિકાએ મોકલ્યા યુદ્ધ જહાજો

અમેરિકા સ્થિત હ્યુમન રાઇટ્સ એક્ટિવિસ્ટ્સ ન્યૂઝ એજન્સીએ મૃત્યુઆંકની જાહેરાત કરતા કહ્યું કે 4,716 પ્રદર્શનકારીઓ હતા.

વિદેશી મીડિયા દ્વારા લેવામાં આવેલા આ ફોટોગ્રાફમાં 21 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ તેહરાનમાં તાજેતરના જાહેર વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન સળગાવી દેવામાં આવેલી સરકારી ઇમારત પાસેથી એક મહિલા પસાર થતી દેખાય છે. (AFP)
By AFP

Published : January 23, 2026 at 1:18 PM IST

દુબઈ: ઈરાનમાં રાષ્ટ્રવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શનો પર કરવામાં આવેલી લોહિયાળ કાર્યવાહીમાં ઓછામાં ઓછા 5,002 લોકો માર્યા ગયા છે. શુક્રવારે એક્ટિવિસ્ટે જણાવ્યું હતું કે, હજુ પણ ઘણા લોકો મૃત્યુ પામ્યા હોવાની આશંકા છે. ઈરાનમાં દેશના ઇતિહાસમાં સૌથી વ્યાપક ઇન્ટરનેટ બ્લેકઆઉટ બે અઠવાડિયાને પાર થયો છે.

8 જાન્યુઆરીએ અધિકારીઓએ ઇન્ટરનેટ દ્વારા વિશ્વની ઍક્સેસ કાપી નાખ્યો હોવાથી ઈરાનમાંથી માહિતી મેળવવાનો પડકાર યથાવત છે, જ્યારે અમેરિકન એરક્રાફ્ટ કેરિયર જૂથ મધ્ય પૂર્વની નજીક પહોંચતા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઈરાન વચ્ચે તણાવ વધી રહ્યો છે - એવી ફોર્સ જેની તુલના અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગુરુવારે મોડી રાત્રે પત્રકારો સાથે વાતચીતમાં "આર્મડા" સાથે સરખાવ્યું હતું.

યુ.એસ સ્થિત હ્યુમન રાઇટ્સ એક્ટિવિસ્ટ્સ ન્યૂઝ એજન્સીએ મૃત્યુઆંકની જાણ કરતા કહ્યું કે, 4,716 પ્રદર્શનકારીઓ હતા, 203 સરકાર સાથે જોડાયેલા હતા, 43 બાળકો હતા અને 40 નાગરિકો હતા જેઓ વિરોધ પ્રદર્શનોમાં ભાગ ન લેતા હતા. તેમાં ઉમેર્યું હતું કે, અધિકારીઓ દ્વારા વધતી જતી ધરપકડ ઝુંબેશમાં 26,800 થી વધુ લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે.

ઈરાનમાં થયેલા અશાંતિના અગાઉના તબક્કામાં એજન્સીના આંકડા સચોટ રહ્યા છે અને મૃત્યુની ચકાસણી માટે ઈરાનમાં એક્ટિવિસ્ટના નેટવર્ક પર આધાર રાખે છે. આ મૃત્યુઆંક દાયકાઓમાં ઈરાનમાં થયેલા વિરોધ અથવા અશાંતિના અન્ય કોઈપણ તબક્કા કરતા વધુ છે, અને ઈરાનની 1979ની ઇસ્લામિક ક્રાંતિની વખતની અંધાધૂંધીને યાદ અપાવે છે.

ઈરાનની સરકારે બુધવારે પોતાનો પ્રથમ મૃત્યુઆંક જાહેર કર્યો હતો, જેમાં 3,117 લોકો માર્યા ગયા હતા. તેમાં ઉમેર્યું હતું કે, 28 ડિસેમ્બરથી શરૂ થયેલા પ્રદર્શનોમાં 2,427 લોકો નાગરિકો અને સુરક્ષા દળોના હતા, બાકીના "આતંકવાદીઓ" હતા. ભૂતકાળમાં ઈરાનની ધર્મશાહીએ અશાંતિથી થયેલા જાનહાનિની ​​ગણતરી ઓછી કરી છે અથવા તેની જાણ કરી નથી.

એસોસિએટેડ પ્રેસ સ્વતંત્ર રીતે મૃત્યુઆંકનું મૂલ્યાંકન કરવામાં અસમર્થ રહ્યું છે, કારણ કે અધિકારીઓએ ઇન્ટરનેટની ઍક્સેસ કાપી નાખી હતી અને દેશમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કૉલ્સને અવરોધિત કર્યા હતા. ઈરાનમાં સ્થાનિક સ્તરે પત્રકારોની ઘટના પછી રિપોર્ટ કરવાની ક્ષમતા પણ મર્યાદિત હોવાનું કહેવાય છે, તેના બદલે તેઓ વારંવાર રાજ્ય ટેલિવિઝન પર એવા દાવાઓ પ્રસારિત કરે છે જે અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા પ્રેરિત "તોફાનીઓ" તરીકે ઓળખાવે છે, આરોપને સમર્થન આપવા માટે પુરાવા આપ્યા વિના.

ટ્રમ્પ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શનો પર બે લાલ રેખાઓ લાદવાથી તણાવ હજુ પણ ઊંચો હોવાથી આ નવો મૃત્યુઆંક આવ્યો છે - શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શનકારીઓની હત્યા અને તેહરાન દ્વારા સામૂહિક ફાંસી. ઈરાનના એટર્ની જનરલ અને અન્ય લોકોએ કેટલાક લોકોને "મોહરેબ" - અથવા "ભગવાનના દુશ્મનો" કહ્યા છે. આ આરોપમાં મૃત્યુદંડનો સમાવેશ થાય છે.

યુએસ સૈન્યએ આ દરમિયાન મધ્યપૂર્વ તરફ વધુ લશ્કરી સંપત્તિ ખસેડી છે, જેમાં દક્ષિણ ચીન સમુદ્રમાંથી એરક્રાફ્ટ કેરિયર યુએસએસ અબ્રાહમ લિંકન અને તેની સાથે મુસાફરી કરતા યુદ્ધ જહાજોનો સમાવેશ થાય છે.

યુએસ નૌકાદળના એક અધિકારીએ, જેમણે લશ્કરી ગતિવિધિઓ પર ચર્ચા કરવા માટે નામ ન આપવાની શરતે ગુરુવારે કહ્યું કે, લિંકન સ્ટ્રાઈક ગ્રુપ હાલમાં હિંદ મહાસાગરમાં છે.

ટ્રમ્પે ગુરુવારે એરફોર્સ વન પર કહ્યું કે, યુએસ જહાજોને ઈરાન તરફ ખસેડી રહ્યું છે. "જો તેઓ કાર્યવાહી કરવાનું વિચારી રહ્યાં હોય, તો અમારી પાસે એક વિશાળ કાફલો તે દિશામાં જઈ રહ્યો છે અને કદાચ અમારે તેનો ઉપયોગ કરવો પડશે નહીં."

ટ્રમ્પે જૂનમાં ઇઝરાયલે ઇસ્લામિક રિપબ્લિક સામે 12 દિવસનું યુદ્ધ શરૂ કર્યું તે પહેલાં અમેરિકન અધિકારીઓએ ઇરાન સાથે તેના પરમાણુ કાર્યક્રમ અંગે અનેક તબક્કાની વાટાઘાટોનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, જેમાં યુએસ યુદ્ધ વિમાનોએ ઇરાની પરમાણુ સ્થળો પર બોમ્બમારો કર્યો હતો. તેમણે ઇરાનને લશ્કરી કાર્યવાહીની ધમકી આપી હતી જેનાથી તેના યુરેનિયમ સંવર્ધન સ્થળો પર અમેરિકાના અગાઉના હુમલા કર્યા હતા.

સંપાદકની પસંદ

