ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું - અમેરિકા સાથે વાત કરવી અર્થહીન: સરકારી મીડિયા
રવિવારે, ઈરાનના ટોચના રાજદ્વારીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ઈસ્લામિક રિપબ્લિક સામે અમેરિકાના યુદ્ધનો ઉકેલ લશ્કરી માધ્યમો દ્વારા આવશે નહીં
By AFP
Published : October 6, 2026 at 9:03 AM IST
તેહરાન: ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાને સોમવારે જણાવ્યું હતું કે, અમેરિકા સાથે વાટાઘાટો "અર્થહીન" છે અને તેના પરિણામે માત્ર નવા હુમલા જ થયા છે. સરકારી મીડિયાના અહેવાલ મુજબ, મધ્ય પૂર્વમાં યુદ્ધનો અંત લાવવાની પ્રક્રિયા મહિનાઓથી અટકી પડી છે.
સરકારી સમાચાર એજન્સી IRNAએ પેઝેશ્કિયાનને ટાંકીને કહ્યું, "અત્યાર સુધી, વાટાઘાટો પછી પણ તેમણે અમારા પર ત્રણ વાર હુમલા કર્યા છે. આ દર્શાવે છે કે તેઓ સંવાદ ઈચ્છતા નથી; તેના બદલે, તેમનો ઉદ્દેશ્ય ઈરાનના ઈસ્લામિક રિપબ્લિકને ઉથલાવી દેવાનો છે." તેમણે ઉમેર્યું, "જે દુશ્મન દરરોજ હત્યા, પ્રતિબંધો, દબાણ અને ધમકીઓનો આશરો લેતો હોય અને પોતાની પ્રતિબદ્ધતાઓ તોડતો હોય, તેની સાથે વાટાઘાટો કરવી અર્થહીન છે."
મધ્ય પૂર્વમાં યુદ્ધની શરૂઆત ફેબ્રુઆરીના અંતમાં અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જ્યારે તેમણે ઈરાન પર અચાનક હુમલાઓનો મારો શરૂ કર્યો હતો; તે સમયે વોશિંગ્ટન અને તેહરાન વચ્ચે ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ અંગે વાટાઘાટો ચાલી રહી હતી.
યુદ્ધરત પક્ષો જૂનમાં એક સમજૂતી કરાર પર સંમત થયા હતા જેમાં સંઘર્ષના કાયમી ઉકેલ માટે એક માળખું સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં જહાજો પર ઈરાની હુમલાઓએ યુએસ લશ્કરી કાર્યવાહી તરફ પાછા ફરવાનું કારણ બન્યું.
ત્યારથી વાટાઘાટો અસરકારક રીતે મડાગાંઠ પર છે અને યુએન જનરલ એસેમ્બલીની બાજુમાં યુએસ અને ઈરાન વચ્ચેની તાજેતરની પરોક્ષ વાટાઘાટો કોઈ સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે. તાજેતરના અઠવાડિયામાં વોશિંગ્ટને આર્થિક દબાણના પક્ષમાં લશ્કરી કાર્યવાહી પાછી ખેંચી લીધી છે અને 1 સપ્ટેમ્બરથી ઈરાન પર હુમલો કર્યો નથી.
રવિવારે, ઈરાનના ટોચના રાજદ્વારીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ઇસ્લામિક પ્રજાસત્તાક સામે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનું યુદ્ધ લશ્કરી માધ્યમથી ઉકેલાશે નહીં. જો કોઈ હુમલો ફરી શરૂ થાય તો મજબૂત બચાવની પ્રતિજ્ઞા લેતા, વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચીએ કહ્યું: "ન્યાય અને ન્યાયીપણા પર આધારિત કોઈ ઉકેલ નથી." તેમણે ઉમેર્યું, "ફક્ત ન્યાય અને નિષ્પક્ષતા પર આધારિત વાટાઘાટો" જ સંઘર્ષનો અંત લાવી શકે છે.
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલે કહ્યું છે કે, ઈરાનને પરમાણુ શસ્ત્રો પ્રાપ્ત કરતા અટકાવવા માટે યુદ્ધ જરૂરી છે - એક ધ્યેય જે તે લાંબા સમયથી અનુસરવાનો ઇનકાર કરતો આવ્યો છે - જોકે, તેના બંધ થવાથી વિશ્વ ઉર્જા બજારોમાં આંચકા આવ્યા પછી, ટૂંક સમયમાં જ ધ્યાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા પર કેન્દ્રિત થયું. યુદ્ધની શરૂઆતથી જ ઈરાને મહત્વપૂર્ણ શિપિંગ લેન પર પોતાનો નિયંત્રણ લાદવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, તેની પરવાનગી વિના પરિવહન કરવાનો પ્રયાસ કરતા જહાજો પર હુમલો કર્યો છે.
યુ.એસ.એ ઈરાની બંદરો પર પોતાની વળતી નાકાબંધી લાદી છે, અને તેનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ લગાવતા જહાજો પર પણ હુમલો કર્યો છે. બ્રિટિશ મેરીટાઇમ એજન્સી UKMTO અનુસાર, રવિવારે જળમાર્ગમાંથી પસાર થવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે એક ટેન્કર પર હુમલો થયો હતો, જ્યારે સોમવારે બીજો ટેન્કર ઈરાની દળો દ્વારા હુમલાની ધમકી આપ્યા બાદ પાછો ફર્યો હતો.
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