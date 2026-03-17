US કાઉન્ટર ટેરરિઝમના ડિરેક્ટર જો કેન્ટનું રાજીનામું,કહ્યું: 'ઈરાન તરફથી કોઈ નિકટવર્તી ખતરો નહોતો', 'ખોટી માહિતી' માટે ઇઝરાયલની ઝાટકણી કાઢી
કેન્ટે કહ્યું કે "ઇઝરાયલ દ્વારા નિર્મિત" યુદ્ધમાં પોતાની પત્ની ગુમાવનાર પતિ તરીકે, તે આગામી પેઢીને લડવા અને મરવા માટે મોકલવાનું સમર્થન કરી શકતો નથી
Published : March 17, 2026 at 10:00 PM IST
નવી દિલ્હી: અમેરિકામાં નેશનલ કાઉન્ટર ટેરરિઝમ સેન્ટરના ડિરેક્ટર જો કેન્ટે મંગળવારે રાજીનામું આપવાની જાહેરાત કરી, જેમાં તેમણે ઈરાન પર તેમના દેશના હુમલાના વાજબીપણા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી અને કહ્યું કે તેઓ "સારા અંતરાત્માથી" ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રના યુદ્ધનું સમર્થન કરી શકતા નથી.
કેન્ટે સોશિયલ મીડિયા પર કહ્યું કે ઈરાન "આપણા રાષ્ટ્ર માટે કોઈ તાત્કાલિક ખતરો નથી, અને તે સ્પષ્ટ છે કે અમે ઇઝરાયલ અને તેની શક્તિશાળી અમેરિકન લોબીના દબાણને કારણે આ યુદ્ધ શરૂ કર્યું છે."
યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પને સંબોધિત પોતાના રાજીનામામાં, કેન્ટે 11 વખત યુદ્ધમાં તૈનાત એક અનુભવી સૈનિક અને "ઇઝરાયલ દ્વારા ઉત્પાદિત યુદ્ધમાં" પોતાની પત્ની શેનોન કેન્ટને ગુમાવનાર પતિ તરીકે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ આગામી પેઢીને લડવા અને "એવા યુદ્ધમાં મૃત્યુ પામવા" માટે મોકલવાનું સમર્થન કરી શકતા નથી જે અમેરિકન લોકોને કોઈ ફાયદો પહોંચાડતું નથી અને ન અમેરિકન જીવનની કિંમતને વાજબી ઠેરવે છે.
કેન્ટે પત્રમાં લખ્યું, "હું 2016, 2020, 2024 માં તમે જે મૂલ્યો અને વિદેશ નીતિઓ પર પ્રચાર કર્યો હતો તેનું સમર્થન કરું છું, જે તમે તમારા પહેલા કાર્યકાળમાં લાગુ કરી હતી. જૂન 2025 સુધી, તમે સમજતા હતા કે મધ્ય પૂર્વમાં યુદ્ધો એક એવી જાળ હતી જેણે અમેરિકાને આપણા દેશભક્તોના કિંમતી જીવન લૂંટી લીધા અને આપણા રાષ્ટ્રની સંપત્તિ અને સમૃદ્ધિને ક્ષીણ કરી દીધી,"
"આ વહીવટની શરૂઆતમાં, ઉચ્ચ કક્ષાના ઇઝરાયલી અધિકારીઓ અને અમેરિકન મીડિયાના પ્રભાવશાળી સભ્યોએ ખોટી માહિતી આપતી ઝુંબેશ શરૂ કરી હતી જેણે તમારા અમેરિકા ફર્સ્ટ પ્લેટફોર્મને સંપૂર્ણપણે નબળી પાડ્યું હતું અને ઈરાન સાથે યુદ્ધને પ્રોત્સાહન આપવા માટે યુદ્ધ તરફી લાગણીઓ વાવી હતી. આ ઇકો ચેમ્બરનો ઉપયોગ તમને એવું માનવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો કે ઈરાન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે એક નિકટવર્તી ખતરો છે, અને જો તમે હમણાં હુમલો કરો છો, તો ઝડપી વિજયનો સ્પષ્ટ માર્ગ છે," તેમણે કહ્યું.
"આ એક જૂઠાણું હતું અને તે જ યુક્તિ છે જેનો ઉપયોગ ઇઝરાયલીઓએ અમને વિનાશક ઇરાક યુદ્ધમાં ખેંચવા માટે કર્યો હતો જેમાં આપણા રાષ્ટ્રને આપણા હજારો શ્રેષ્ઠ પુરુષો અને સ્ત્રીઓના જીવ ગુમાવવા પડ્યા હતા. આપણે આ ભૂલ ફરીથી કરી શકીએ નહીં."
ભૂતપૂર્વ રાજકીય ઉમેદવાર કેન્ટને ગયા જુલાઈમાં 52-44 મતથી તેમના પદ પર પુષ્ટિ મળી હતી. રાષ્ટ્રીય આતંકવાદ વિરોધી કેન્દ્રના વડા તરીકે, તેઓ આતંકવાદી ધમકીઓનું વિશ્લેષણ અને શોધ કરવાનું કામ સોંપાયેલ એજન્સીના પ્રભારી હતા.
તેમનું રાજીનામું યુદ્ધ અંગે ટ્રમ્પના બેઝમાં અસ્વસ્થતા દર્શાવે છે અને દર્શાવે છે કે ઈરાનમાં બળના ઉપયોગના વાજબીપણા અંગેના પ્રશ્નો રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના બેઝના જમણા ભાગ અને વહીવટના વરિષ્ઠ સભ્યો સુધી વિસ્તરે છે.
નેશનલ ઇન્ટેલિજન્સ ડિરેક્ટર તુલસી ગબાર્ડના પ્રવક્તાએ કેન્ટના રાજીનામા અંગે એસોસિએટેડ પ્રેસ દ્વારા પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નોનો તાત્કાલિક જવાબ આપ્યો ન હતો. વ્હાઇટ હાઉસે પણ કેન્ટના રાજીનામા અંગે તાત્કાલિક કોઈ ટિપ્પણી કરી ન હતી.
