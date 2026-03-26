ઈરાનનો નિર્ણય: ભારત સહિત મિત્ર દેશો માટે ખુલ્લો 'હોર્મુઝ માર્ગ', વૈશ્વિક ઉર્જા સંકટમાં મોટી રાહત
ઈરાને ભારત સહિત મિત્ર રાષ્ટ્રો માટે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ રૂટ ખોલ્યો છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રની અપીલ બાદ, મિત્ર જહાજોને સલામત કોરિડોર અને મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
Published : March 26, 2026 at 11:24 AM IST
નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ એશિયામાં હાલમાં ચાલી રહેલા ગંભીર તણાવ વચ્ચે, ઈરાને એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રાજદ્વારી અને આર્થિક નિર્ણય લીધો છે. ઈરાનના નાયબ વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાકચીએ જાહેરાત કરી છે કે વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ 'હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ' ભારત સહિત તમામ મિત્ર રાષ્ટ્રોના જહાજો માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે. 26 માર્ચ, 2026 ના રોજ જાહેર કરાયેલા આ નિર્ણયને વૈશ્વિક અર્થતંત્ર અને ઉર્જા સુરક્ષા બંને માટે મોટી રાહત તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે.
UN અપીલની અસર
આ નિર્ણય યુએન સેક્રેટરી-જનરલ એન્ટોનિયો ગુટેરેસ દ્વારા કરવામાં આવેલી અપીલ બાદ આવ્યો છે. ગુટેરેસે ચેતવણી આપી હતી કે હોર્મુઝ રૂટ લાંબા સમય સુધી બંધ રહેવાથી વૈશ્વિક વાવણીની સીઝન દરમિયાન ઓઇલ, ગેસ અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ ખાતરોના પુરવઠામાં વિક્ષેપ પડી શકે છે, જેનાથી વિશ્વભરમાં ખાદ્ય સંકટ ઉભું થઈ શકે છે. તેમણે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલને સંઘર્ષનો અંત લાવવા વિનંતી કરી હતી, અને ઈરાનને પડોશી રાષ્ટ્રો પર હુમલા બંધ કરવા હાકલ કરી હતી.
કયા દેશોને પ્રવેશ આપવામાં આવશે?
ઈરાની વિદેશ મંત્રાલય અને મુંબઈ સ્થિત ઈરાની કોન્સ્યુલેટના સત્તાવાર નિવેદનો અનુસાર, ભારત, ચીન, રશિયા, ઈરાક અને પાકિસ્તાન જેવા દેશોને 'મૈત્રીપૂર્ણ રાષ્ટ્રો' તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા છે. આ દેશોના કોમર્શિયલ જહાજોને આ માર્ગ પર સુરક્ષિત રીતે નેવિગેટ કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવી છે. જો કે, ઈરાને સ્પષ્ટતા કરી છે કે ફક્ત મિત્ર જહાજોને જ પ્રવેશ આપવામાં આવશે.
કડક સુરક્ષા નિયમો અને સંકલન
ઈરાનની સંરક્ષણ પરિષદે આ માર્ગના ઉપયોગ માટે નવી શરતો લાગુ કરી છે:
ફરજિયાત સંકલન: કોઈપણ જહાજ જે ત્યાંથી પસાર થવા માંગે છે તેણે ઈરાની નૌકાદળ અથવા IRGC ના અધિકારીઓ સાથે અગાઉથી સંકલન કરવું આવશ્યક છે.
સુરક્ષા પ્રોટોકોલ: જહાજોએ તમામ જાહેર કરાયેલા સુરક્ષા નિયમોનું કડક પાલન કરવું જરૂરી છે.
પ્રતિબંધો: આ માર્ગ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલની માલિકીના અથવા તેમની સાથે જોડાયેલા જહાજો માટે સંપૂર્ણપણે બંધ રહેશે.
ભારત માટે આનો અર્થ શું છે
ભારત માટે, આ ખબર કોઈ વરદાનથી ઓછા નથી. ભારત તેની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતનો લગભગ 80% આયાત કરે છે, જેનો મોટો ભાગ આ જ માર્ગ દ્વારા પરિવહન થાય છે. આ માર્ગ ખુલવાથી ભારતની ઉર્જા સુરક્ષા તો સુનિશ્ચિત થશે જ, પરંતુ સ્થાનિક બજારમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને રાંધણ ગેસ (LPG)ના ભાવમાં સ્થિરતા પણ આવશે તેવી અપેક્ષા છે. તાજેતરના અહેવાલો અનુસાર, કેટલાક ભારતીય ઓઇલ ટેન્કરોએ ઈરાની અધિકારીઓ સાથે સંકલનમાં આ કોરિડોરનો ઉપયોગ શરૂ કરી દીધો છે.
ઈરાનનું આ પગલું ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે વૈશ્વિક દબાણને ઓછું કરવાનો પ્રયાસ દર્શાવે છે. જોકે આ માર્ગ આંશિક રીતે ખુલ્લો છે, પશ્ચિમ એશિયામાં સંપૂર્ણ શાંતિ પુનઃસ્થાપિત કરવી એ એક મહત્વપૂર્ણ પડકાર છે.
આ પણ વાંચો: