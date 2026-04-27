ઇરાને નવા શાંતિ પ્રસ્તાવમાં પરમાણુ મુદ્દા પર પછીથી ચર્ચા કરવાની ઓફર કરી
અમેરિકાએ ઇરાનના શાંતિ પ્રસ્તાવ પર હજુ સુધી કોઇ પ્રતિક્રિયા આપી નથી. તે તેના પર વિચાર કરી રહ્યું છે.
Published : April 27, 2026 at 10:35 AM IST
તેહરાન: ઇરાને અમેરિકાને યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા માટે એક નવો પ્રસ્તાવ આપ્યો છે. આ પ્રસ્તાવમાં ઇરાને પરમાણુ મુદ્દા પર વાતચીત પછીથી કરવાનું સૂચન રાખ્યુ છે. પાકિસ્તાનની મધ્યસ્થાથી વોશિંગ્ટનને નવો પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે જેમાં રણનીતિક જળમાર્ગ અને અમેરિકન નૌકાદળની નાકાબંધી પર સંકટના સમાધાન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે.
નવી સમજૂતિમાં શું સામેલ છે?
મીડિયા રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું કે ઇરાન દ્વારા અમેરિકાને મોકલવામાં આવેલી નવી સમજૂતિનો ઉદ્દેશ્ય હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવાનો છે. આ સ્ટ્રેટ બંધ થતા વૈશ્વિક ઊર્જા સંકટ ઘેરાયુ છે. નવી સમજૂતિ હેઠળ યુદ્ધવિરામને લાંબા સમય માટે વધારવામાં આવશે અથવા તેહરાન અને વોશિંગ્ટન સ્થાયી રીતે દુશ્મની સમાપ્ત કરવા પર સંમત થશે.
એક્સિયોસના અહેવાલ અનુસાર, પરમાણુ મુદ્દે ચર્ચા બીજા તબક્કામાં કરવામાં આવશે જ્યારે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ખોલવા અને ઇરાની પોર્ટ પર અમેરિકન નૌકાદળની નાકાબંધી હટાવવાની શરૂઆત એક સાથે થશે. રિપોર્ટ અનુસાર, વ્હાઇટ હાઉસને આ પ્રસ્તાવ મળી ચુક્યો છે. જોકે, આ સ્પષ્ટ નથી કે ટ્રમ્પ તંત્ર આ નવી સમજૂતિ પર વિચાર કરશે કે નહીં કરે. વ્હાઇટ હાઉસના પ્રવક્તા ઓલિવિયા વેલ્સે એક્સિયોસને જણાવ્યું કે અમેરિકા આવા સંવેદનશીલ રાજદ્વારી મુદ્દા પર પ્રેસના માધ્યમથી વાતચીત નહીં કરે.
અમેરિકા તરફથી કહેવામાં આવ્યું કે ઇરાની વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીના પાકિસ્તાન છોડ્યા બાદ પોતાના ખાસ દૂત સ્ટીવ વિટકોફ અને જેરેડ કુશનરનો ઇસ્લામાબાદ પ્રવાસ રદ કરી દીધો હતો. ખુદ ટ્રમ્પને જ્યારે સવાલ પૂછવામાં આવ્યો તો તેમણે જણાવ્યું કે વર્તમાન સ્થિતિમાં તેમણે 18 કલાકની ફ્લાઇટ મોકલવાનો કોઇ અર્થ નથી, આ ઘણો લાંબો પ્રવાસ છે, તેમણે એમ પણ કહ્યું કે મુસાફરીમાં ઘણો સમય બરબાદ થાય છે.
ઇરાનના વિદેશ મંત્રી અરાઘચી પાકિસ્તાનના મધ્યસ્થો સાથે ચર્ચા ઇસ્લામાબાદ ગયા હતા. અરાઘચીએ પાકિસ્તાનના સેના પ્રમુખ આસિમ મુનીર સાથે મુલાકાત કરી હતી. શનિવારે પોતાની યાત્રા દરમિયાન તેમણે મુનીર અને પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શહબાઝ શરીફની સાથે સાથે વિદેશ મંત્રી ઇશાક ડાર સાથે પણ મુલાકાત કરી હતી. ઇરાની વિદેશ મંત્રી રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન સાથે મુલાકાત કરવા અને વાતચીત માટે રશિયામાં છે. રવિવારે ટ્રમ્પે કહ્યું કે, અમેરિકા અને ઇરાની અધિકારી સંઘર્ષના શાંતિપૂર્ણ સમાધાન માટે ફોન પર વાતચીત કરી શકે છે.
