'એવો પાઠ ભણાવીશું કે ક્યારેય નહીં ભૂલો', મોજતબા ખામેનેઇની ટ્રમ્પને ચેતવણી
ખામેનેઇએ ચેતવણી આપી હતી કે જો વોશિંગ્ટન ઇરાન સામે સૈન્ય હુમલા ચાલુ રાખશે, તો તેહરાન તેને એવો પાઠ ભણાવશે જે ક્યારેય નહીં ભૂલાય.
By ANI
Published : July 19, 2026 at 12:26 PM IST
તેહરાન: ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર મોજતબા ખામેનેઇએ અમેરિકા પર આકરા પ્રહાર કરતા તેમણે શેતાન ગણાવ્યા હતા. તેમણે 14 મુદ્દાના કરાર પર અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના હસ્તાક્ષરને બેકાર ગણાવ્યા હતા.
ખામેનેઇએ ચેતવણી આપી હતી કે જો વોશિંગ્ટન ઇરાન સામે સૈન્ય હુમલા ચાલુ રાખશે, તો તેહરાન તેને એવો પાઠ ભણાવશે જે ક્યારેય નહીં ભૂલાય. ઇરાનના નામે એક મેસેજમાં મોજતબા ખામેનેઇએ અમેરિકા પર ઇરાન સાથે થયેલી સમજૂતિનું વારંવાર ઉલ્લંઘનનો આરોપ લગાવ્યો હતો. સાથે જ કહ્યું કે આ ઉલ્લંઘનોએ ફરી એક વખત વોશિંગ્ટનની બેઇમાની, અવિશ્વસનીયતા અને દુર્ભાવનાપૂર્ણ ઇરાદાને ઉજાગર કર્યા છે.
ખામેનેઇએ કહ્યું, "ઇરાન અને અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ વચ્ચે ગ્રેટ સૈટન (US) દ્વારા કરાયેલા કરારનું વારંવાર ઉલ્લંઘન ફરી એકવાર મૂળભૂત સત્યને ઉજાગર કરે છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિના હસ્તાક્ષર બેકાર અને વિશ્વાસલાયક નથી. બળજબરી, તાનાશાહી અન ક્રૂરતાના અમેરિકાના સિદ્ધાંત અને વિચારનો જરૂરી ભાગ છે."
ઇરાની નેતાએ વધુમાં આરોપ લગાવ્યો કે અમેરિકાએ તેના કાર્યો દ્વારા તેનો સાચો, ઢાંકેલો ચહેરો ઉજાગર કર્યો છે, આને ગુનાહિતતા અને વચનો તોડવાનું બીજું ઉદાહરણ ગણાવ્યું છે. વોશિંગ્ટન સાથે ચાલી રહેલા તણાવનો ઉલ્લેખ કરતા, ખામેનેઇએ ચેતવણી આપી હતી કે જો અમેરિકા પરિસ્થિતિને વધુ વધારશે તો તેને ભારે કિંમત ચૂકવવી પડશે.
ખામેનેઇએ ઇસ્લામિક યૌદ્ધાઓની બહાદૂરી અને દક્ષિણ વિસ્તારના લોકોની હિંમતની પણ પ્રશંસા કરી હતી, જેમણે તાજેતરના યુદ્ધમાં થયેલા વધારા દરમિયાન સૌથી વધુ સહન કર્યું છે. દેશની એકતા માટે હાકલ કરતા, ઇરાનના સુપ્રીમ લીડરે નાગરિકો અને સરકારી અધિકારીઓને દેશના સન્માન અને સ્વતંત્રતાનું રક્ષણ કરવા વિનંતી કરી હતી.
મોજતબા ખામેનેઇનું નિવેદન એવા સમયે સામે આવ્યું છે જ્યારે ગયા મહિને હસ્તાક્ષર કરાયેલા 14 સૂત્રીય સમજૂતિના તૂટ્યા બાદ ઇરાન અને અમેરિકા વચ્ચે તણાવ વધી ગયો છે. આ સમજૂતિનો ઉદ્દેશ્ય બન્ને પક્ષો વચ્ચે યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા અને આગળની વાતચીતનો રસ્તો ખોલવાનો હતો.
આ સમજૂતિ તૂટ્યા બાદ અમેરિકાએ ઇરાનની મિલિટ્રી અને નાગરિક સંપત્તિ પર હુમલો કર્યો હતો. જવાબમાં ઇસ્લામિક રિપબ્લિકે પણ ગલ્ફમાં અમેરિકન બેઝને નિશાન બનાવી બદલો લીધો હતો.
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