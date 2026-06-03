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કુવૈતે મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલા રોક્યા, ઈરાને યુએસ બેઝ પર હુમલાનો દાવો કર્યો

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઈરાન વચ્ચેનો તણાવ ઓછો થવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી, અહીં વાંચો સંપૂર્ણ સમાચાર

કુવૈતે મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલાઓને અટકાવ્યા
કુવૈતે મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલાઓને અટકાવ્યા (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 3, 2026 at 12:14 PM IST

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કુવૈત : અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેનો તણાવ હજુ ઓછો થયો નથી. શાંતિ પ્રયાસો વચ્ચે એક વાર ફરીથી પરિસ્થિતિ ગંભીર બની ગઈ છે. જાણકારી મુજબ, ઈરાને આજે કુવૈત અને બહેરીનમાં અમેરિકન સેનાના ઠિકાણા પર ડ્રોન અને મિસાઈલથી જોરદાર હુમલા કર્યા. જોકે, અમેરિકા અને સ્થાનિક સંરક્ષણ દળોએ તમામ હુમલાઓને નિષ્ફળ બનાવી દીધા.

સંરક્ષણ દળોએ હુમલા નિષ્ફળ બનાવ્યા

કુવૈતી સેનાના જનરલ સ્ટાફે પુષ્ટિ કરી કે લોકોએ જે ધડાકાના અવાજો સાંભળ્યા, તે સીધા રીતે સંરક્ષણ દળોના ઓપરેશન સાથે સંબંધિત હતા. સેનાએ કહ્યું કે કુવૈતી હવાઈ સંરક્ષણે દુશ્મનના મિસાઈલ અને ડ્રોન હુમલાઓને રસ્તામાં જ નષ્ટ કરી દીધા. ધડાકાના અવાજો એ હુમલાઓને અટકાવવાના પરિણામ હતા.

અમેરિકાનું નિવેદન

અમેરિકન સેન્ટ્રલ કમાન્ડના અધિકારીએ જણાવ્યું કે તેહરાનથી મોકલવામાં આવેલા ડ્રોન અને મિસાઈલ સફળ ન થયા. તેમણે કહ્યું કે આ તમામ હથિયારો મધ્યમાર્ગે જ નષ્ટ કરી દેવામાં આવ્યા અને તે પોતાના લક્ષ્ય સુધી પહોંચી શક્યા નહિ. બહેરીન પર પણ ત્રણ મિસાઈલ દાગવામાં આવી હતી, પરંતુ અમેરિકી અને બહેરીની સંરક્ષણ પ્રણાલીએ તમામને તરત જ રોકી લીધા.

નાગરિકો માટે અપીલ

સુરક્ષા પ્રોટોકોલને મજબૂત કરતા, રક્ષા મંત્રાલયના પ્રવક્તા કર્નલ સઊદ અબ્દુલઅઝીઝ અલ-ઓતૈબીએ નાગરિકો અને વિદેશી રહેવાસીઓને ખૂબ સાવચેતી રાખવાની અપીલ કરી. તેમણે કહ્યું કે જો કોઈ અજાણ્યો ભંગાર મળે, તો તરત જ 112 હોટલાઈન પર ઈમરજન્સી સેવાને જાણ કરવી. તેમણે લોકોને અફવાઓ પર ધ્યાન ન દેવાની અને ફક્ત સરકાર દ્વારા પ્રમાણિત માહિતી નેટવર્ક પર જ ભરોસો કરવાની સૂચના આપી.

તણાવ વધ્યો, એલાર્મ વાગ્યા

હુમલાના કારણે કુવૈતના ઘણા વિસ્તારોમાં એલાર્મના સાયરન સતત વાગી રહ્યા છે. લશ્કરી નેતૃત્વએ તમામ લોકોને સહયોગ આપવા અને સુરક્ષા નિયમોનું સખત પાલન કરવા જણાવ્યું છે. દરમિયાન, અમેરિકાએ ઈરાનના કેટલાક ઠિકાણા પર જવાબી કાર્યવાહીમાં બોમ્બ ધડાકા પણ કર્યા છે, જેનાથી પરિસ્થિતિ વધુ તણાવપૂર્ણ બની છે.

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US IRAN WAR
DRONE STRIKE NEUTRALIZED
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