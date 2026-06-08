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ઇરાનનો ઇઝરાયેલ પર યુદ્ધવિરામ બાદ મોટો હુમલો, બેરૂત પર બોમ્બમારાનો લીધો બદલો; ઇઝરાયેલમાં હાઇ એલર્ટ

8 એપ્રિલના યુદ્ધવિરામ પછી ઇરાનનો ઇઝરાયેલ પર આ પ્રથમ મિસાઇલ હુમલો છે

ઇરાનનો ઇઝરાયેલ પર યુદ્ધવિરામ બાદ મોટો હુમલો
ઇરાનનો ઇઝરાયેલ પર યુદ્ધવિરામ બાદ મોટો હુમલો (ANI)
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By ANI

Published : June 8, 2026 at 7:14 AM IST

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તેહરાન: ઇરાને ઇઝરાયેલ પર મિસાઇલો છોડી છે. 8 એપ્રિલના યુદ્ધવિરામ પછી ઇરાનનો આ પ્રથમ મિસાઇલ હુમલો છે તેમ ઇઝરાયેલ ડિફેન્સ ફોર્સીસ (IDF)એ જણાવ્યું છે. ઇરાનના હુમલા બાદ ઇઝરાયેલમાં હાઇ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

IDFએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "ઇરાન તરફથી ઇઝરાયેલ તરફ મિસાઇલો છોડવામાં આવ્યાની ઓળખ થયા બાદ દેશના કેટલાક વિસ્તારોમાં સાયરન વગાડવામાં આવ્યા હતા. IDFએ ઇરાન દ્વારા ઇઝરાયેલમાં છોડવામાં આવેલી મિસાઇલોની ઓળખ કરી છે. આ ખતરાને રોકવા માટે એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ કાર્યરત છે."

યુરો ન્યૂઝ અનુસાર, આ હુમલામાં અત્યાર સુધી કોઈ જાનહાનિ કે નુકસાનના અહેવાલ નથી. ઈઝરાયેલ ડિફેન્સ ફોર્સીસ (IDF)એ જણાવ્યું કે તેઓએ આવનારી બે મિસાઈલોને હવામાં જ તોડી પાડી હતી, અને પાછળથી દેશ તરફ છોડવામાં આવનારા વધારાના મિસાઈલ હુમલાઓની ચેતવણી આપી હતી.

CNNના જણાવ્યા અનુસાર, ઈઝરાયેલના એક સ્ત્રોતે જણાવ્યું છે કે વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુએ ઇરાનના હુમલાના જવાબમાં એક સુરક્ષા બેઠક બોલાવી છે. ઈઝરાયેલી એરફોર્સ (IAF) એ પુષ્ટિ કરી છે કે ઈરાન તરફથી ઈઝરાયેલ તરફ મિસાઈલો છોડવામાં આવી હતી, જેમાં સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ સક્રિયપણે ખતરાને રોકી રહી છે અને હોમ ફ્રન્ટ કમાન્ડે જનતાને સુરક્ષા નિર્દેશો જાહેર કર્યા છે.

IAFએ X પર લખ્યુ, "થોડા સમય પહેલા, IDFએ ઓળખ કરી છે કે ઈરાન તરફથી સ્ટેટ ઓફ ઈઝરાયેલના વિસ્તારમાં મિસાઈલો છોડવામાં આવી હતી. એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ આ ખતરાને રોકવા માટે કામ કરી રહી છે. હોમ ફ્રન્ટ કમાન્ડે સંબંધિત વિસ્તારોમાં સીધા મોબાઈલ ફોન પર પ્રારંભિક નિર્દેશો મોકલ્યા છે. જનતાને જવાબદારી પૂર્વક વર્તવા અને નિર્દેશો અનુસાર કામ કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે. તે જીવ બચાવે છે, એલર્ટ મળતાં જ, લોકોએ સુરક્ષિત સ્થાનો પર પ્રવેશી જવું જોઈએ અને નવો આદેશ ન મળે ત્યાં સુધી ત્યાં જ રહેવું જોઈએ. સુરક્ષિત સ્થાનમાંથી બહાર નીકળવાની મંજૂરી સ્પષ્ટ નિર્દેશ મળ્યા પછી જ આપવામાં આવશે."

બેરૂત પર હુમલાનો ઇરાને લીધો બદલો

રવિવારે, હિઝબુલ્લાહ દ્વારા ઇઝરાયેલમાં ફાયરિંગ કર્યા પછી ઈઝરાયેલે બેરૂતના દહિયાહ જિલ્લામાં આતંકવાદી મુખ્યાલય પર હુમલો કર્યો હતો. ઈઝરાયેલના વડાપ્રધાન કાર્યાલયના જણાવ્યા અનુસાર, આ હુમલા ઈઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુ અને સંરક્ષણ મંત્રી ઈઝરાયેલ કાત્ઝના આદેશથી કરવામાં આવ્યા હતા.

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુ અને સંરક્ષણ મંત્રી ઈઝરાયેલ કાત્ઝના નિર્દેશ અનુસાર, IDFએ હિઝબુલ્લાહ દ્વારા ઈઝરાયેલી ક્ષેત્ર પર કરવામાં આવેલા ફાયરિંગના જવાબમાં બેરૂતના દહિયાહ જિલ્લામાં આતંકવાદી મુખ્યાલય પર હુમલો કર્યો છે."

ઈરાની સંસદના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પંચના પ્રવક્તા ઇબ્રાહિમ રઝાઈએ જણાવ્યું હતું કે ઈઝરાયેલ દ્વારા દહિયાહ પર કરાયેલા હુમલાનો ઈરાન નિર્ણાયક જવાબ આપશે.

X પરની એક પોસ્ટમાં તેમણે કહ્યું, "અમે દહિયાહ પર ઝિઓનિસ્ટ શાસન (ઈઝરાયેલ)ના હુમલાનો નિર્ણાયક અને પીડાદાયક જવાબ આપીશું. આ હડકાયા શ્વાનોને શિસ્તબદ્ધ કરવા અને તેમની જગ્યા બતાવવી જરૂરી છે. આજે રાત્રે કબજા હેઠળની જમીન (ઈઝરાયેલ)ના આકાશ તરફ જુઓ."

CNNના અહેવાલ મુજબ, ઇમરજન્સી કર્મચારીઓના જણાવ્યા અનુસાર સેન્ટ્રલ ઈઝરાયેલમાં ઓછામાં ઓછો એક વ્યક્તિ માર્યો ગયો છે અને કેટલાક ઘાયલ થયા છે, જ્યારે પોલીસે જણાવ્યું છે કે તેઓ આ ગોળીબારને શંકાસ્પદ આતંકી હુમલા તરીકે તપાસી રહ્યા છે.

ટ્રમ્પે નેતન્યાહૂને ફોન કરી ઇરાન પર હુમલો કરવા ના કહ્યું

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂને ઇરાનના મિસાઇલ હુમલાનો બદલો લેવા ના કહ્યું છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે તે ત્રણ મહિનાથી ચાલી રહેલા સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવા માટે શાંતિ કરાર માટે ચાલી રહેલી વાતચીતને જોખમમાં મુકશે.

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