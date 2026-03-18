ઇરાનના પરમાણુ વીજ પ્લાન્ટ નજીક મિસાઇલ ત્રાટકી, IAEAની સંયમ રાખવા અપીલ

આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ ઊર્જા એજન્સીએ પરમાણુ અકસ્માતના જોખમને રોકવા માટે સંઘર્ષ દરમિયાન સંયમ રાખવાની હાકલ કરી છે.

ઇરાનના બુશેહર પરમાણુ વીજ પ્લાન્ટ નજીક મિસાઇલ ત્રાટકી હતી (X/@iaeaorg)
Published : March 18, 2026 at 9:41 AM IST

નવી દિલ્હી: ઇરાનના બુશેહર પરમાણુ વીજ પ્લાન્ટ નજીકના વિસ્તારમાં એક પ્રોજેક્ટાઇલ ત્રાટક્યું હતું જેનાથી અમેરિકા-ઇઝરાયેલ અને ઇરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે નવી ચિંતા ઉભી થઇ છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રના પરમાણુ નિરીક્ષક આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ ઊર્જા એજન્સી (IAEA)એ જણાવ્યું હતું કે ઇરાન દ્વારા તેમને કથિત હુમલા વિશે જાણ કરવામાં આવી હતી પરંતુ પ્લાન્ટને કોઇ નુકસાન કે કર્મચારીઓને કોઇ ઇજાના સમાચાર નથી.

એજન્સીએ X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું, "ઇરાન દ્વારા IAEAને જાણ કરવામાં આવી છે કે મંગળવાર સાંજે બુશેહર પરમાણુ વીજ પ્લાન્ટના પરિસરમાં એક પ્રોજેક્ટાઇલ ત્રાટક્યું હતું. પ્લાન્ટને કોઇ નુકસાન કે કર્મચારીઓને કોઇ ઇજા થઇ નથી."

IAEAના ડિરેક્ટર જનરલ રાફેલ ગ્રોસીએ પરમાણુ અકસ્માતના જોખમને રોકવા માટે ચાલી રહેલા સંઘર્ષ દરમિયાન "મહત્તમ સંયમ" રાખવાની તેમની હાકલ કરી છે.

ઇરાની તસ્નીમ ન્યૂઝ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, એક મિસાઇલે દક્ષિણ બંદર શહેર બુશેહરમાં સ્થિત પ્લાન્ટની નજીકના વિસ્તારને સાંજે 7 વાગ્યે નિશાન બનાવી છે. આગળ જાણકારીથી ખબર પડે છે કે આ હુમલો પ્લાન્ટ પરિસરની અંદર એક મુખ્ય સુવિધા કેન્દ્ર પાસે થયો હતો.

રશિયાની સરકારી પરમાણુ નિગમ રોસાટોમે જણાવ્યું હતું કે, આ હુમલો મેટ્રોલોજી સર્વિસ બિલ્ડિંગની બાજુમાં આવેલા વિસ્તારમાં થયો હતો, જે ઓપરેટિંગ પાવર યુનિટની નજીક છે. રોસાટોમના CEO એલેક્સી લિખાચેવે જણાવ્યું હતું કે કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓને કોઇ નુકસાન થયું નથી. ઇરાની અધિકારીઓએ પણ આ વાતની પૃષ્ટી કરી હતી કે કોઇ નાણાકીય, ટેકનિકલ કે માનવીય નુકસાન થયું નથી અને પ્લાન્ટના કોઇ પણ ભાગને અસર થઇ નથી.

ઇરાન વિરૂદ્ધ અમેરિકા અને ઇઝરાયેલ વચ્ચે ચાલી રહેલું યુદ્ધ ત્રીજા અઠવાડિયામાં પ્રવેશી ગયું છે. લેટેસ્ટ હુમલાઓને કારણે આ વિસ્તારમાં સ્થિત પરમાણુ સ્થળની સુરક્ષાને લઇને નવી ચિંતા ઉભી થઇ છે.

તેહરાનથી લગભગ 750 કિલોમીટર દક્ષિણમાં પર્સિયન ગલ્ફમાં સ્થિત બુશેહર ઇરાનનો એકમાત્ર કાર્યરત પરમાણુ ઊર્જા પ્લાન્ટ છે. તે રશિયન ટેકનિશિયનોની મદદથી ચલાવવામાં આવે છે. આ સુવિધાને લાંબા સમયથી સંભવિત સંવેદનશીલ સ્થળ તરીકે જોવામાં આવે છે. ગલ્ફ દેશો વારંવાર આ વાત પર ચિંતા વ્યક્ત કરી ચુક્યા છે કે યુદ્ધ અથવા ભૂકંપ જેવી કુદરતી આફતોને કારણે અહીંથી રેડિયોધર્મી લીક થવાનું જોખમ રહે છે.

આ પ્લાન્ટનું બાંધકામ 1970ના દાયકામાં શાહ મોહમ્મદ રઝા પહેલવીના શાસનકાળમાં જર્મનીના સહયોગથી શરૂ થયું હતું. 1979ની ઇસ્લામિક ક્રાંતી પછી તેનું કામ ખોરવાઇ ગયું હતું. આ પ્રોજેક્ટ પાછળથી રશિયાની મદદથી પૂર્ણ થયો હતો.

