ઇરાનના IRGCએ બહેરીન અને કુવૈતમાં અમેરિકન સૈન્ય ઠેકાણાઓ પર કર્યા હુમલા
IRGCએ જણાવ્યું હતું કે તેની નેવી અને એરોસ્પેસ ફોર્સે બહેરીનમાં શેખ ઇસા એરબેઝ પર અમેરિકન સૈનિકોના ઠેકાણાને નિશાન બનાવ્યા હતા.
By ANI
Published : July 15, 2026 at 8:27 AM IST
તેહરાન: ઈરાનના ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સે જણાવ્યું હતું કે તેણે તેના "ઓપરેશન નસર 2"ના ત્રીજા તબક્કા દરમિયાન બહેરીન અને કુવૈતમાં અમેરિકન લશ્કરી ઠેકાણાઓ પર હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલાઓ તેહરાન પર તાજેતરના અમેરિકાના હુમલાઓનો બદલો લેવા માટે હતા.
IRGCના એક નિવેદન અને ઈરાનના સરકારી બ્રોડકાસ્ટર, ઇસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઇરાન બ્રોડકાસ્ટિંગ (IRIB) અનુસાર, આ કાર્યવાહીમાં બહેરીન અને કુવૈતમાં અમેરિકન મિલિટ્રી ઠેકાણાઓ પર એક સાથે મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા.
IRGCએ જણાવ્યું હતું કે તેની નેવી અને એરોસ્પેસ ફોર્સેઝે બહેરીનમાં શેખ ઈસા એર બેઝ પર અનેક હથિયારો અને ઇક્વિપમેન્ટ સ્ટોરેજ શેડ તેમજ અમેરિકન જહાજો અને વિમાનોના ભાગોને નિશાન બનાવ્યા હતા. વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યવાહીમાં કુવૈતમાં અલી અલ સાલેમ એર બેઝ પર MQ-9 ડ્રોન તૈનાત કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા રેમ્પ પર પણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ઘણા ડ્રોનનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ઓપરેશન નસર 2ના ત્રીજા તબક્કામાં, IRGC નેવી અને એરોસ્પેસ દળોના બહાદુર યોદ્ધાઓએ થોડા કલાકો પહેલા બહેરીનમાં શેખ ઈસા બેઝ પર એક સાથે મિસાઈલ અને ડ્રોન ઓપરેશન દરમિયાન દુશ્મન જહાજો અને વિમાનો માટે ઘણા શસ્ત્રો અને ભાગોના સંગ્રહ શેડનો નાશ કર્યો હતો."
તેમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "તેઓએ કુવૈતમાં અલી સાલેમ બેઝ પર દુશ્મન MQ-9 ડ્રોન ડિપ્લોયમેન્ટ રેમ્પ પર પણ હુમલો કર્યો, જેમાં ઘણા ડ્રોનનો નાશ થયો અથવા તેમને નુકસાન થયું." નિવેદન અનુસાર, IRGC દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, આ હુમલાઓ ઘણા ઈરાની દરિયાકાંઠાના લશ્કરી થાણાઓ પર અમેરિકન લશ્કરી હુમલાઓના જવાબમાં કરવામાં આવ્યા હતા.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું કે, જ્યાર સુધી અમેરિકા હુમલા ચાલુ રાખશે તેનો જડબાતોડ જવાબ આપવામાં આવશે. IRGCએ એવી પણ ચેતવણી આપી હતી કે વિસ્તારમાં અમેરિકન મિલિટ્રી કાર્યવાહી ચાલુ રહેવાથી એનર્જી એક્સપર્ટ પર અસર પડશે. એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો કે જ્યાર સુધી વિસ્તારમાં અમેરિકા છે ત્યાર સુધી આ વિસ્તારમાંથી ઓઇલ કે ગેસનું એક ટીપું પણ એક્સપોર્ટ કરવામાં નહીં આવે. સાથે જ એમ પણ કહેવામાં આવ્યું કે આવી કાર્યવાહીથી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખુલવામાં વિલંબ થઇ શકે છે.
અમેરિકન સેન્ટ્રલ કમાન્ડે જણાવ્યું હતું કે અમેરિકન સેનાએ 13 જુલાઇએ રાત્રે 10:15 વાગ્યે ઇસ્ટર્ન ટાઇમ પર ઇરાની મિલિટ્રી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર કોઓર્ડિનેટેડ હુમલાની સિરીઝ પૂર્ણ કરી છે. મિલિટ્રી કમાન્ડ અનુસાર પાંચ કલાકના ઓપરેશનમાં બુશહર, ચાબહાર, જસ્ક, કોનારક, અબુ મુસા અને બંદર અબ્બાસમાં ઇરાનના દક્ષિણ કિનારે ખાસ ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા.
સેટકોમે જણાવ્યું કે ઇરાની કોસ્ટલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ, મિસાઇલ લોન્ચ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ડ્રોન પોઝિશન અને નૌકાદળની ક્ષમતાઓને તોડી પાડવા માટે પ્રિસિજન-ગાઇડેડ હથિયાર તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા.
અમેરિકન મિશનનો ઉલ્લેખિત ઉદ્દેશ્ય હોર્મુઝમાંથી પસાર થતી વ્યાપારી શિપિંગ લેનને ધમકી આપવાની તેહરાનની ક્ષમતાને વ્યવસ્થિત રીતે ઘટાડવાનો છે.
આ વિશ્વના સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ દરિયાઈ વેપાર કોરિડોરમાંથી એક છે. અમેરિકી સેનાએ કહ્યું કે 50,000થી વધુ અમેરિકન સૈનિકો હજુ પણ મિડલ ઇસ્ટમાં તૈનાત છે. આનાથી એ વાત પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો કે સેના યુદ્ધ માટે તૈયાર છે.
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