ઈરાને વાટાઘાટો માટે પ્રસ્તાવ મૂક્યો, અમેરિકાએ કરી પુષ્ટિ
અમેરિકાએ કહ્યું કે ઈરાને વાટાઘાટોનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. આગળનો રસ્તો અસ્પષ્ટ છે.
Published : January 12, 2026 at 10:05 PM IST
વોશિંગ્ટન: ઈરાનમાં ઝડપથી ફેલાઈ રહેલી હિંસા વચ્ચે, અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો છે કે ઈરાને તેમને વાટાઘાટોની ઓફર કરી છે. એક દિવસ પહેલા ટ્રમ્પે ખુલ્લેઆમ ધમકી આપી હતી કે જો પરિસ્થિતિમાં સુધારો નહીં થાય તો અમેરિકા ઈરાન પર હુમલો કરી શકે છે. ખામેનીએ પણ આ અંગે તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આપી હતી. ઈરાનમાં વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન સેંકડો લોકો માર્યા ગયા છે.
ટ્રમ્પે કહ્યું કે વાટાઘાટો ઠીક છે, પરંતુ જો હિંસા વધે અને જીવ ગુમાવે તો અમેરિકા ચૂપ બેસી રહેશે નહીં. તેમણે કહ્યું કે એવું બની શકે છે કે વાટાઘાટો પહેલાં આપણે પગલાં લેવા પડે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઈરાને ફોન કર્યો છે અને તેઓ વાત કરવા તૈયાર છે.
એક ઈરાની અધિકારીએ કહ્યું કે અમેરિકા સાથે વાટાઘાટોનો માર્ગ ખુલ્લો છે. ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ સોમવારે સંકેત આપ્યો કે અમેરિકા સાથે વાટાઘાટોનો માર્ગ ખુલ્લો રહે છે. ઈસ્માઈલ બાગાઈએ તેહરાનમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન આ નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું, "જ્યારે પણ જરૂરી હોય ત્યારે, તે ચેનલ દ્વારા જરૂરી સંદેશાઓનું આદાન-પ્રદાન કરવામાં આવે છે." જોકે, બાઘેઈએ ઉમેર્યું હતું કે આવી વાતચીત "પરસ્પર હિતો અને ચિંતાઓને સ્વીકારવા પર આધારિત હોવી જોઈએ, એકતરફી, મનસ્વી અને આદેશો પર આધારિત વાતચીત પર નહીં."
ઈરાનની અર્ધ-સત્તાવાર ફાર્સ ન્યૂઝ એજન્સી, જે અર્ધલશ્કરી રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડની નજીક છે, તેણે સોમવારે સોશિયલ મીડિયા પર ઈરાની સેલિબ્રિટીઝ અને રાજકારણીઓને નિશાન બનાવવાનું શરૂ કર્યું જેમણે છેલ્લા બે અઠવાડિયાથી, ખાસ કરીને ઇન્ટરનેટ બંધ થયા પહેલા, વિરોધ પ્રદર્શનોને સમર્થન આપ્યું હતું. આ ધમકી એવા સમયે આવી છે જ્યારે વિરોધ પ્રદર્શન પહેલા જ લેખકો અને અન્ય સાંસ્કૃતિક નેતાઓને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા હતા.
સમાચાર એજન્સીએ ખાસ કરીને એવી સેલિબ્રિટીઝને પ્રકાશિત કરી હતી જેમણે વિરોધીઓ સાથે એકતા પોસ્ટ કરી હતી અને અથડામણમાં જાહેર સંપત્તિને નુકસાન અને સુરક્ષા દળોના મૃત્યુની નિંદા ન કરવા બદલ તેમને ઠપકો આપ્યો હતો. સમાચાર એજન્સીએ આ સેલિબ્રિટીઝ અને રાજકારણીઓ પર ટેકો વ્યક્ત કરીને રમખાણો ઉશ્કેરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો.
ઈરાનના વિદેશ પ્રધાને દાવો કર્યો હતો કે રાષ્ટ્રવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શનો પર લોહિયાળ કાર્યવાહી પછી પરિસ્થિતિ "સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણમાં" છે. અબ્બાસ અરાઘચીએ તેમના દાવા માટે કોઈ પુરાવા આપ્યા નથી. અરાઘચીએ તેહરાનમાં વિદેશી રાજદ્વારીઓ સાથે વાત કરી. કતાર દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવતા અલ જઝીરા સેટેલાઇટ ન્યૂઝ નેટવર્ક, જેને દેશમાં ઇન્ટરનેટ બંધ હોવા છતાં કામ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે, તેમણે તેમના નિવેદનો પ્રસારિત કર્યા.
ઈરાને અગાઉ કહ્યું હતું કે જો અમેરિકા કોઈ કાર્યવાહી કરશે તો ઈઝરાયલે પરિણામો ભોગવવા તૈયાર રહેવું પડશે. અમેરિકા સ્થિત માનવાધિકાર એક્ટિવિસ્ટ સમાચાર એજન્સીનો દાવો છે કે ઈરાનમાં 544 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે. એજન્સી અનુસાર, આમાંથી 496 વિરોધીઓ છે, જ્યારે 48 સુરક્ષા દળોના સભ્યો છે. એજન્સીએ ઉમેર્યું હતું કે ઈરાનમાં ઇન્ટરનેટ બંધ હોવાથી અને વીજળી ન હોવાથી, માહિતી ધીમે ધીમે આવી રહી છે.
