ઈરાન સંકટ: પાકિસ્તાનમાં ઈંધણ ખરીદવા હોડ મચી, પેટ્રોલ પંપ પર ગોળીબારમાં 1નું મોત, 2 ગંભીર

ઈરાન સંકટ વચ્ચે પાકિસ્તાનમાં હવે કેટલાક શહેરોમાં ઈંધણ ખરીદવા માટે ભારે લાઈનો જોવા મળી રહી છે.

કરાચીમાં પેટ્રોલ પંપ પર ભીડ જામી
કરાચીમાં પેટ્રોલ પંપ પર ભીડ જામી (AFP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 8, 2026 at 7:58 PM IST

2 Min Read
લાહોર: અમેરિકા-ઈરાન સંઘર્ષને કારણે ઈંધણની અછતની આશંકાને લઈને પાકિસ્તાનમાં અફરા-તફરી વચ્ચે, પેટ્રોલ પંપ પર ગ્રાહકોએ ગોળીબાર કરતા એક વ્યક્તિનું મોત થયું હતું અને બે અન્ય ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. પોલીસે રવિવારે આ જાણકારી આપી હતી.

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, શનિવારે લાહોરથી લગભગ 100 કિલોમીટર દૂર સિયાલકોટમાં આ ઘટના બની હતી, જ્યારે ડાસ્કા રોડ પરના એક પેટ્રોલ પંપ પર ગ્રાહકો અને કર્મચારીઓ વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, યુએસ-ઈરાન સંઘર્ષ વચ્ચે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થયા પછી તેલ પુરવઠા અંગે વધતી ચિંતાઓને કારણે પેટ્રોલ પંપ પર વાહનોની લાંબી કતારો લાગી ગઈ હતી.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, એક કારમાં બે માણસોએ તેમની કારમાં પેટ્રોલ ભર્યું અને પછી પેટ્રોલ પંપના કર્મચારીને તેમની સાથે લાવેલા બે કેન ભરવા કહ્યું. પેટ્રોલ પંપના કર્મચારીએ ના પાડી દીધી, એમ કહીને કે સરકારી પોલિસી મુજબ ડબ્બામાં પેટ્રોલ ભરવા પર પ્રતિબંધ છે.

પોલીસ અધિકારી દોસ્ત મોહમ્મદે કહ્યું, "આના કારણે પેટ્રોલ પંપના કર્મચારીઓ અને કારમાં બેઠેલા લોકો વચ્ચે ઝઘડો થયો." તેમણે કહ્યું કે કારમાં બેઠેલા લોકોએ તેમને ગંભીર પરિણામોની ધમકી આપી અને ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા.

પોલીસ અધિકારીએ ઉમેર્યું, "લગભગ એક કલાક પછી, કારમાં સવાર લોકો હથિયારધારી રીતે આવ્યા, પેટ્રોલ પંપના કર્મચારીઓ પર હુમલો કર્યો અને ગોળીબાર કર્યો, જેમાં ત્રણને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી."

તેમણે કહ્યું કે, ઘાયલોમાંથી એક, 25 વર્ષીય મોહમ્મદ સિબતૈનનું હોસ્પિટલમાં મૃત્યુ થયું, જ્યારે અન્ય બેની હાલત ગંભીર છે. મુખ્ય શંકાસ્પદ, ખ્વાજા મુનીબની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, તેના અને તેના ચાર સાથીઓ સામે હત્યા અને હત્યાના પ્રયાસનો કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

દરમિયાન, શુક્રવારે અધિકારીઓએ ઇંધણના ભાવમાં પ્રતિ લિટર 55 રૂપિયાનો મોટો વધારો જાહેર કર્યા બાદ પાકિસ્તાનના કેટલાક ભાગોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની ખરીદીમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. ભાવ વધારા પહેલા, પંજાબમાં ઘણા પેટ્રોલ પંપ માલિકોએ થોડા સમય માટે તેમના પેટ્રોલ પંપ બંધ રાખ્યા હતા, જેના કારણે ડ્રાઇવરોમાં લાંબી કતારો અને ગભરાટ જોવા મળ્યો હતો.

FUEL PRICE HIKE
PAKISTAN FUEL CRISIS
PETROL PUMP SHOOTING
