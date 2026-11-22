બહેરીનમાં US પેટ્રિઅટ રડારને નિશાન બનાવ્યાનો ઈરાનનો દાવો; મિસાઈલ-ડ્રોન હુમલા બાદ તણાવ વધ્યો
ઈરાનનો દાવો છે કે, મિસાઈલ અને ડ્રોન હુમલાઓ બહેરીનના એક બેઝ પર યુએસ પેટ્રિઅટ એર ડિફેન્સ રડારને નિશાન બનાવીને કરવામાં આવ્યા હતા.
Published : November 22, 2026 at 7:58 AM IST
તેહરાન: ઈરાનના ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)એ દાવો કર્યો છે કે તેણે બહેરીનમાં આવેલા એક સૈન્ય મથક પર, અમેરિકાની બે 'પેટ્રિઅટ' એર ડિફેન્સ રડાર પ્રણાલીઓને નિશાન બનાવીને મિસાઈલ અને ડ્રોન દ્વારા સંયુક્ત હુમલો કર્યો હતો.
અલ જઝીરાના અહેવાલ મુજબ, ઈરાનના સરકારી બ્રૉડકાસ્ટર 'ઈસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઈરાન બ્રોડકાસ્ટિંગ' (IRIB) ના એક નિવેદન અનુસાર, IRGC (ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ)ના એરોસ્પેસ ફોર્સે અલ-રિફા અને અવાલી બેસ પર આવેલા અમેરિકી સૈન્ય સ્થળો પર હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં અમેરિકાની 'પેટ્રિઅટ' એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ સાથે સંકળાયેલી રડાર પ્રણાલીને નિશાન બનાવવામાં આવી હતી.
ઈરાનના ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)એ જણાવ્યું હતું કે, આ કાર્યવાહી અમેરિકાના MQ-1 અને MQ-9 ડ્રોન દ્વારા ઈરાની હવાઈ સીમાના વારંવારના કથિત ઉલ્લંઘનો, તેમજ ઈરાનના હેંગામ ટાપુ પર આવેલા રડાર મથક પરના હુમલાના બદલામાં હાથ ધરવામાં આવી હતી.
વધુમાં એવો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે આ ક્ષેત્રમાં યુ.એસ. લશ્કરી એસ્કોર્ટ (સુરક્ષા કાફલા) અને હવાઈ સુરક્ષા મિશન તેમના ઉદ્દેશ્યો પુરા કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા, જેના પરિણામે અમેરિકી સાધનો અને વિમાનોને ભારે નુકસાન થયું. અલ જઝીરાના અહેવાલ મુજબ, ઈરાનના 'ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ' (IRGC) એ વધુ ઘૂસણખોરી સામે ચેતવણી જારી કરી છે. તેમણે ઈરાની હવાઈ ક્ષેત્રને "રેડ લાઈન" (લાલ રેખા) ગણાવતા સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, જો હવે પછી તેનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવશે, તો તેનો "કઠોર અને નિર્ણાયક જવાબ" આપવામાં આવશે.
આ પહેલાં, ઈરાનના સરકારી બ્રૉડકાસ્ટર 'ઈસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઈરાન બ્રોડકાસ્ટિંગ' (IRIB)એ ફૂટેજ જાહેર કર્યા હતા, જેમાં કથિત રીતે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની ઉપર અમેરિકાના બે લશ્કરી ડ્રોન, એક MQ-9 અને બીજું MQ-1ને તોડી પાડવામાં આવ્યા હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું હતું.
એક અલગ વીડિયોમાં, બ્રૉડકાસ્ટરએ દર્શાવ્યું કે ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા મિસાઇલ અને ડ્રોન અભિયાનમાં બહેરીનના અલ-રિફા અને અવાલી બેસ પર આવેલા અમેરિકાના બે 'પેટ્રિઅટ' એર ડિફેન્સ રડારને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા.
આ ફૂટેજમાં એક સંદેશ પણ હતો, જેમાં યુ.એસ. સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (CENTCOM)ને વધુ એક 'ફેક્ટ-ચેક' જાહેર કરવા માટે પડકારવામાં આવ્યું હતું, એવું ફેક્ટ-ચેક જેમાં યુ.એસ.ના લશ્કરી સાધનોને કોઈ નુકસાન થયું હોવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હોય, અથવા એવો દાવો કરવામાં આવ્યો હોય કે ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ દ્વારા તેને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા ન હોય.
અલ જઝીરાના એક અહેવાલ અનુસાર, ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સે આ કાર્યવાહીને ઈરાની હવાઈ ક્ષેત્રના કથિત અમેરિકી ઉલ્લંઘન અને હેંગામ ટાપુ પર આવેલા રડાર મથક પરના હુમલાના વળતા જવાબ તરીકે વર્ણવી છે.
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