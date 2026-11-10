પરમાણુ હથિયાર મુદ્દે ઈરાન સાથે કોઈ સમાધાન નહીં! કતરના PM સાથે વાતચીત બાદ ટ્રમ્પનો સ્પષ્ટ સંદેશ
ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે ગલ્ફ ભાગીદારો આ બાબતે સહમત છે કે તેહરાને ક્યારેય પરમાણુ ક્ષમતા પ્રાપ્ત ન કરવી જોઈએ.
Published : November 10, 2026 at 1:36 PM IST
વોશિંગ્ટન: કતારના વડા પ્રધાન શેખ મોહમ્મદ બિન અબ્દુલરહેમાન બિન જાસિમ અલ થાની સાથે ઉચ્ચ સ્તરીય વાટાઘાટો બાદ, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી કે મુખ્ય ગલ્ફ ભાગીદારોએ "ઓપરેશન આયર્ન ગેટ" હેઠળ ઈરાન સામે અભૂતપૂર્વ સંયુક્ત જમીન અને દરિયાઈ નાકાબંધીને સમર્થન આપ્યું છે.
તેમણે વધુમાં ભાર મૂક્યો કે તેહરાનને પરમાણુ શસ્ત્રો પ્રાપ્ત કરતા અટકાવવા એ એક સંપૂર્ણ, બિન-વાટાઘાટોપાત્ર ઉદ્દેશ્ય છે. તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ, ટ્રુથ સોશિયલ પર, ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે ગલ્ફ ભાગીદારો સંપૂર્ણ સંમતિમાં છે કે તેહરાન ક્યારેય પરમાણુ ક્ષમતા પ્રાપ્ત ન કરે. "મેં કતારના વડા પ્રધાન શેખ મોહમ્મદ બિન અબ્દુલરહેમાન બિન જાસિમ અલ થાની સાથે ખૂબ જ સારી વાતચીત કરી, જે દરમિયાન અમે ઈરાન પર લાંબી ચર્ચા કરી."
સૌથી અગત્યનું, કતાર, સાઉદી અરેબિયા, યુએઈ, બહેરીન, કુવૈત અને અન્ય લોકો વર્તમાન કાર્યવાહીને સમર્થન આપે છે - બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, ઇતિહાસમાં સૌથી મોટી નૌકાદળ નાકાબંધીનો અમલ અને "ઓપરેશન આયર્ન ગેટ" ચાલુ રાખવાનો. ટ્રમ્પે લખ્યું, "દરેક વ્યક્તિ સંમત છે કે ઈરાન પરમાણુ શસ્ત્રો ધરાવી શકતું નથી - આના પર વાટાઘાટો માટે કોઈ જગ્યા નથી!"
I had an excellent conversation with Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, the Prime Minister of Qatar, wherein much was discussed with respect to the Islamic Republic of Iran. Most importantly, Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait, and others, would prefer the status quo, in other words, a continuation of the Greatest Naval Blockade in History, and the new Operation Iron Gate — Therefore, Land and Sea. All have agreed that Iran cannot have a Nuclear Weapon — That is non-negotiable! Should there be any change with respect to developments in the Middle East, the United States of America is “locked and loaded” and ready to go. At this point, however, that seems to be quite unlikely. Israel, and the entire Middle East, are protected from Iranian danger and threats. We are seeing positive momentum toward an end to this Conflict, and will ensure that America’s interests are at all times protected. At the conclusion of this Military Engagement, the American People, and the World, will be far safer and more secure. President DONALD J. TRUMP ( TS: Nov 9 2026, 4:29 PM ET )— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 9, 2026
ટ્રમ્પે ચેતવણી આપી હતી કે જો પ્રદેશમાં પરિસ્થિતિ બગડે તો અમેરિકી સૈન્ય યુદ્ધ માટે સંપૂર્ણ રીતે સજ્જ છે. સાથે જ, તેમણે સંઘર્ષમાં ઘટાડો થવાની આશા વ્યક્ત કરી અને દુશ્મનાવટ ઓછી કરવાની દિશામાં થઈ રહેલી પ્રગતિ તરફ ધ્યાન દોર્યું. જો પશ્ચિમ એશિયામાં પરિસ્થિતિ બદલાય, તો અમેરિકા સંપૂર્ણ સજ્જ છે અને કાર્યવાહી કરવા માટે તૈયાર છે.
જોકે, હાલના તબક્કે આવી કોઈ પરિવર્તનની શક્યતા ઘણી ઓછી જણાય છે. તેમણે કહ્યું, "ઈઝરાયેલ અને સમગ્ર મધ્ય પૂર્વ હવે ઈરાન દ્વારા ઊભા કરાયેલા જોખમો અને ભયથી સુરક્ષિત છે." વોશિંગ્ટનની વ્યૂહાત્મક પ્રાથમિકતાઓ પર ભાર મૂકતા રાષ્ટ્રપતિએ ઉમેર્યું, "આ સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવાની દિશામાં સકારાત્મક ગતિ જોવા મળી રહી છે, અને અમે ખાતરી કરીશું કે અમેરિકી હિતો હંમેશા સુરક્ષિત રહે. એકવાર આ સૈન્ય સંઘર્ષ સમાપ્ત થઈ જશે, ત્યારે અમેરિકન જનતા અને સમગ્ર વિશ્વ વધુ સુરક્ષિત બની જશે."
ત્યારબાદ તરત જ મીડિયા સાથે વાત કરતા, ટ્રમ્પે તેહરાનના ઔદ્યોગિક માળખાને થયેલા ગંભીર નુકસાનનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે દાવો કર્યો કે તાજેતરના સૈન્ય હુમલાઓએ ઈરાનની ઉત્પાદન ક્ષમતાને નોંધપાત્ર રીતે નબળી પાડી દીધી છે, જેના પરિણામે તેહરાનના રાજદ્વારી વલણમાં સ્પષ્ટ પરિવર્તન આવ્યું છે.
"તેમની (ઈરાનની) ઉત્પાદન ક્ષમતા ઘટી ગઈ છે. હકીકતમાં, તેમાં લગભગ 85 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. તેઓ અમારી સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છે; તેઓ ખૂબ જ સમાધાનકારી સ્વરમાં વાત કરી રહ્યા છે. આગળ શું થાય છે તે જોઈશું, પરંતુ એવી પ્રબળ શક્યતા છે કે આ સંઘર્ષનો અંત આવી શકે છે."
"એકવાર લશ્કરી સંઘર્ષ સમાપ્ત થઈ જાય, પછી અમેરિકન લોકો અને સમગ્ર વિશ્વ ઘણાં વર્ષોની સરખામણીમાં વધુ સુરક્ષિત હશે, કારણ કે ઈરાન ઘણા લોકોના મૃત્યુ માટે જવાબદાર હતું," ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "જો આપણે ફરી પાછા ફરવું પડે, તો અમે તેમ કરવા માટે સંપૂર્ણ સજ્જ અને તૈયાર છીએ."
આ રાજદ્વારી નિવેદનોને વધુ સ્પષ્ટ કરતા, ટ્રમ્પે રવિવારે નોંધ્યું હતું કે ઈરાન વિરુદ્ધ વધુ લશ્કરી હુમલા થવાની શક્યતા ઘણી ઓછી છે, શરતે કે હાલમાં ચાલી રહેલી વાતચીત યોગ્ય દિશામાં આગળ વધતી રહે. જોકે તેમણે ભવિષ્યમાં લશ્કરી કાર્યવાહીની શક્યતાને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢી ન હતી.
CNN સાથેની ટેલિફોનિક મુલાકાતમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું કે વોશિંગ્ટને તેહરાનને પહેલેથી જ મોટો ફટકો આપ્યો છે, જેના કારણે હવે વધુ લશ્કરી કાર્યવાહી થવાની શક્યતા નહિવત છે. ઈરાનની પરમાણુ મહત્વાકાંક્ષાઓ અને હોરમૂઝની સામુદ્રધુની (Strait of Hormuz) ખુલ્લી રાખવાના મુદ્દા પર વાત કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું, "આ બધું તેના પર નિર્ભર છે કે તેઓ એક ખૂબ જ મજબૂત કરાર પર હસ્તાક્ષર કરે છે કે નહીં."
અમેરિકન નેતાએ એમ પણ જણાવ્યું કે યુએસ દળોએ સમગ્ર ઈરાનમાં મહત્વપૂર્ણ માળખાકીય લક્ષ્યો જેમ કે, પાવર પ્લાન્ટ્સ અને પુલોની ઓળખ કરી લીધી છે, અને દાવો કર્યો કે અધિકારીઓ એક જ કલાકમાં 38 પુલોને નષ્ટ કરી શકે છે. ટ્રમ્પે ફરી ભારપૂર્વક કહ્યું, "મોટે ભાગે, તેની જરૂર નહીં પડે. તેઓ પોતે જ કોઈ કરાર સુધી પહોંચવા માટે ખૂબ આતુર છે."
કતારે વોશિંગ્ટન અને તેહરાન વચ્ચે મધ્યસ્થી તરીકે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. તેણે રાજદ્વારી દરખાસ્તોને આગળ વધારવામાં મદદ કરી છે અને ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ તથા ચાલી રહેલા સંઘર્ષના ઉકેલ માટે જરૂરી શરતો અંગેના મતભેદોને દૂર કરવાના પ્રયાસો કર્યા છે.
ઈરાન પર યુએસ-ઈઝરાયેલના સંયુક્ત હુમલાઓના પ્રથમ રાઉન્ડના આઠ મહિનાથી વધુ સમય વીતી ગયા પછી પણ, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે આ સંઘર્ષના ઉકેલ માટેની પોતાની રણનીતિ અંગે હજુ સુધી કોઈ સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો નથી. દરમિયાન, વોશિંગ્ટન અને તેહરાન વચ્ચેનો તણાવ યથાવત છે અને સત્તાવાર રાજદ્વારી પ્રયાસોમાં બહુ ઓછી પ્રગતિ જોવા મળી છે.
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