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ઈરાને ટ્રમ્પના દાવાને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા, ત્રણ ભારતીય ખલાસીઓના મૃત્યુ માટે દોષી ઠેરવ્યા

ઈરાને આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયને આંતરરાષ્ટ્રીય નિયમોના વારંવાર ઉલ્લંઘન સામે પગલાં લેવા અપીલ કરી.

ઈરાને ત્રણ ભારતીય ખલાસીઓના મૃત્યું પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યુ
ઈરાને ત્રણ ભારતીય ખલાસીઓના મૃત્યું પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યુ (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 13, 2026 at 11:13 AM IST

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નવી દિલ્હી: ભારતમાં ઈરાની દૂતાવાસે શનિવારે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ભારતીય જહાજ પર થયેલા હુમલાઓ પરથી ધ્યાન હટાવવાનો પ્રયાસ કરતા અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના આરોપોને ફગાવી દીધા, અને તેમને "પાયાવિહોણા" ગણાવ્યા. તેમણે વોશિંગ્ટન પર ભારતીય ખલાસીઓને લઈ જતા વ્યાપારી જહાજો પર થયેલા તાજેતરના હુમલાઓ પરથી ધ્યાન હટાવવાનો પ્રયાસ કરવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો.

ઈરાની દૂતાવાસે કહ્યું કે અમેરિકાએ એક અઠવાડિયા કરતાં ઓછા સમયમાં ત્રણ ભારતીય જહાજો પર હુમલો કર્યો, જેમાં ત્રણ ભારતીય ખલાસીઓ માર્યા ગયા, અને આ કાર્યવાહીને "ક્રૂર" અને "નકામી" ગણાવી.

ભારતમાં ઈરાની દૂતાવાસે X પર શેર કરેલી એક પોસ્ટમાં કહ્યું, "હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ભારતીય જહાજને લઈને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ લગાવેલા આરોપ બિલ્કુલ પાયાવિહોણા છે. જે આ ક્રૂર ઘટનાથી લોકોનું ધ્યાન ભટકાવવાનો પ્રયાસ છે. અમેરિકાએ એક અઠવાડિયા કરતાં પણ ઓછા સમયમાં ત્રણ ભારતીય જહાજો પર હુમલો કર્યો અને ત્રણ નિર્દોષ ભારતીય ખલાસીઓનો જીવ લીધો. આ ખૂબ જ ખરાબ છે!"

ટ્રમ્પે આરોપ લગાવ્યો હતો કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ નજીક ભારતીય ખલાસીઓને લઈ જતા ત્રણ જહાજો પર થયેલા હુમલા પાછળ ઈરાનનો હાથ હતો, જેમાં ત્રણ લોકો માર્યા ગયા, જ્યારે અમેરિકી સેન્ટ્રલ કમાન્ડે પુષ્ટિ કરી હતી કે હુમલાઓ અમેરિકન નેવી દળો દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા અને આ ઘટનાને "સંપૂર્ણપણે અસ્વીકાર્ય" ગણાવી હતી.

ઓમાનના અખાતમાં ભારતીય ખલાસીઓને લઈ જતા વ્યાપારી જહાજો પર ઈરાને કરેલા હુમલાની નિંદા કર્યા બાદ તેમની ટિપ્પણી આવી હતી, જેમાં ત્રણ લોકોના મોત થયા હતા. ઈરાને આ કાર્યવાહીને "ક્રૂર" ગણાવી હતી અને વોશિંગ્ટન પર "કાયદા વિરુદ્ધ" કાર્ય કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો જે વિશ્વ શાંતિ અને દરિયાઈ સુરક્ષા માટે જોખમી છે.

એક નિવેદનમાં, ઈરાની વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઈસ્માઈલ બકેઈએ હુમલામાં માર્યા ગયેલા ભારતીય નાગરિકોના મૃત્યુ પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતું અને આંતરરાષ્ટ્રીય જવાબદારીની માંગ કરી હતી. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, "ભારતીય વ્યાપારી જહાજો પર અમેરિકાના ક્રૂર હુમલા, જેમાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ ભારતીય નાગરિકો માર્યા ગયા, અમેરિકાની હથિયારો સાથે લૂંટ અને સરકારી ચોરીની ચાલી રહેલી પૉલિસીનો સ્પષ્ટ પુરાવો છે.

અમે મૃતક ભારતીય ખલાસીઓના પરિવારો અને મિત્રો પ્રત્યે અમારી સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરીએ છીએ અને ભારતીય લોકો અને સરકાર પ્રત્યે અમારી નિષ્ઠાવાન સંવેદના વ્યક્ત કરીએ છીએ."

તેમણે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયને આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોના વારંવાર ઉલ્લંઘન સામે પગલાં લેવા અપીલ કરી હતી. પ્રવક્તાએ વધુમાં કહ્યું હતું કે,'આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયે અમેરિકાને તેના કાયદાવિહીન કાર્યો માટે જવાબદાર ઠેરવવું જોઈએ, જે વૈશ્વિક શાંતિ અને સુરક્ષાને જોખમમાં મૂકે છે અને નેવિગેશનની સ્વતંત્રતાને જોખમમાં મૂકે છે.'

  1. વિદેશ મંત્રી જયશંકરે રૂબિયો સાથે વાત કરી, ત્રણ ભારતીયોના મૃત્યુમાં યુએસ નેવીના હુમલા અંગે વિરોધ નોંધાવ્યો
  2. યુએનના વડાએ ટેન્કર પરના હુમલાની નિંદા કરી જેમાં ત્રણ ભારતીય ખલાસીઓના મોત થયા

TAGGED:

KILLING THREE INDIAN
US ATTACKED INDIAN SEAFARERS
IRAN CALLS TRUMP CLAIMS BASELESS
ભારતીય ખલાસીના મૃત્યું
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