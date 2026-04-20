UNની મંજૂરી વગર ઇરાનની ઘેરાબંધી, આંતરરાષ્ટ્રીય નિયમના ઉલ્લંઘન પર સવાલ ઉભા થયા
અમેરિકાએ UNની મંજૂરી વગર ઇરાનની નૌસૈનિક નાકાબંધી કરી, જેનાથી આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા અને વૈશ્વિક તેલ પુરવઠા પર ગંભીર સંકટ ઉભુ થયું છે.
Published : April 20, 2026 at 11:02 AM IST
કૃષ્ણાનંદ
તેહરાન: 13 એપ્રિલ 2026ના રોજ ઇરાન સામે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા જાહેર કરાયેલ સંપૂર્ણ નૌકાદળ નાકાબંધીએ 21મી સદીના સૌથી મોટા ભૂ-રાજકીય અને કાનૂની સંકટને જન્મ આપ્યો છે. પાકિસ્તાનના ઇસ્લામાબાદમાં બન્ને દેશો વચ્ચે શાંતિ વાર્તા નિષ્ફળ થયા બાદ લેવામાં આવેલો આ નિર્ણય હવે માત્ર બે દેશનો વિવાદ નહીં પણ વૈશ્વિક દરિયાઇ નિયમોની અગ્નિપરીક્ષા બની ગયો છે.
નાકાબંધીનો આધાર: વ્યૂહાત્મક દબાણ અને 'ટિટ ફોર ટેટ'
અમેરિકાના વહીવટીતંત્રનું કહેવું છે કે આ પગલું ઇરાનની સૈન્ય ક્ષમતાઓને નબળી પાડવાનો અને તેને નવી પરમાણુ અને પ્રાદેશિક સુરક્ષા પરિસ્થિતોઓ સ્વીકારવા માટે દબાણ કરવાનો છે. અમેરિકા તેને ઇરાન દ્વારા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં કથિત અવરોધનો જડબાતોડ જવાબ ગણાવી રહ્યું છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, વિશ્વનું લગભગ 20 ટકા ક્રૂડ ઓઇલ આ સાંકડા દરિયાઇ માર્ગમાંથી પસાર થાય છે, જેને કારણે તેનું વ્યૂહાત્મક મહત્ત્વ વધારે છે.
કાનૂની વિવાદ: શું આ નાકાબંધી કાયદેસર છે?
આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાના જાણકારોમાં આ કાર્યવાહીની કાયદેસરતા અંગે ભારે ચર્ચા ચાલી રહી છે.
1. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ચાર્ટર અને સુરક્ષા પરિષદ
આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા હેઠળ, કોઇપણ દેશની નાકાબંધી માટે સામાન્ય રીતે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદ (UNSC)ના અધ્યાય VII હેઠળ મંજૂરી જરૂરી હોય છે. 1990માં ઇરાક સામેની નાકાબંધી કાયદેસર રીતે માન્ય હતી કારણ કે તેને UNSC પ્રસ્તાવ 661 દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવ્યું હતું. તેનાથી વિપરીત, 2026ની નાકાબંધીમાં આવો કોઇ વૈશ્વિક જનાદેશ નથી.
2. સાન રેમો મેન્યુઅલ
સમર્થકો તેને 1994ના સાન રેમો મેન્યુઅલના આધારે યોગ્ય ઠેરવી રહ્યા છે, જે સશસ્ત્ર સંઘર્ષ દરમિયાન દરિયામાં લાગુ પડતા નિયમોને પરિભાષિત કરે છે, જેના હેઠળ, એક લડાયક રાષ્ટ્ર નાકાબંધી કરી શકે છે પણ શરત એટલી કે તે ઔપચારિક જાહેરાત કરે અને નિષ્પક્ષ રીતે તેને લાગુ કરે.
3. નિષ્ણાતોના વાંધા
કાનૂની નિષ્ણાત એડવોકેટ શાશ્વત સિંહ ગૌરના મતે, "મુક્ત સમુદ્રોને કોઈપણ શક્તિ દ્વારા બંધ કરી શકાતા નથી." તેમણે દલીલ કરી હતી કે આ પગલું અમેરિકા સમર્થિત નિયમો-આધારિત આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસ્થાના સિદ્ધાંતોનું ઉલ્લંઘન કરે છે જેને અમેરિકા દક્ષિણ ચીન સમુદ્રમાં સમર્થન આપી રહ્યું છે.
નાકાબંધી કેવી રીતે લાગુ કરવામાં આવી રહી છે?
અમેરિકન સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (CENTCOM)એ ઇરાનના 2,400 કિલોમીટર લાંબા દરિયાકાંઠાને સીલ કરવા માટે પોતાની તમામ તાકાત લગાવી દીધી છે.
વિશાળ કાફલો તૈનાત: USS અબ્રાહમ લિંકન કેરિયર સ્ટ્રાઇક ગ્રુપ અને ડિસ્ટ્રોયર USS સ્પ્રુઅન્સ આ ઓપરેશનના કેન્દ્રમાં છે. 100થી વધુ ફાઇટર જેટ અને સર્વેલન્સ ડ્રોન ચોવીસ કલાક ઈરાની બંદરોનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે.
ઇન્ટરસેપ્શન અને જપ્તી: 19 એપ્રિલ, 2026ના રોજ બનેલી એક ઘટનાએ તણાવને ચરમસીમાએ પહોંચાડ્યો જ્યારે અમેરિકન નેવીએ ઇરાની કાર્ગો જહાજ 'તોસ્કા'ને ચેતવણી આપ્યા બાદ બળજબરીથી કબ્જે કરી લીધુ હતુ.
નિરીક્ષણ અને માર્ગ: અમેરિકન સેના તટસ્થ દેશો (જેમ કે કુવૈત અથવા યુએઇ) તરફ જતા જહાજોને રસ્તો આપી રહ્યું છે, પરંતુ તેમણે કડક નિરીક્ષણમાંથી પસાર થવું પડે છે જેથી કોઇ સૈન્ય અથવા પ્રતિબંધિત સામગ્રી ઇરાન સુધી ન પહોંચે.
માનવીય અને આર્થિક ચિંતાઓ
આંતરરાષ્ટ્રીય માનવતાવાદી કાયદા (IHL) હેઠળ, કોઇપણ નાકાબંધી નાગરિક વસ્તીને ખોરાક અને દવા જેવી જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓના પુરવઠાને રોકી શકતી નથી. ટીકાકારો કહે છે કે જો આ નાકાબંધી લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહેશે તો તે ઇરાનમાં મોટા માનવીય સંકટ ઉભુ કરી શકે છે.
આર્થિક મોરચે, આ પગલાથી વૈશ્વિક તેલ બજારોમાં ગભરાટ ફેલાયો છે. વીમા કંપનીઓએ આ વિસ્તારમાંથી પસાર થતા જહાજોના પ્રીમિયમમાં ભારે વધારો કર્યો છે જેનાથી ભારત અને ચીન જેવા તેલ આયાત કરતા દેશો માટે ઊર્જા ખર્ચમાં વધારો કરશે તે નિશ્ચિત છે.
ઇરાનની આ નાકાબંધી માત્ર એક સૈન્ય દાવપેચ નથી, પરંતુ તે ભવિષ્યની આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસ્થાને આકાર આપશે. શું કોઇ મહાશક્તિ વૈશ્વિક સર્વસંમતિ વગર મહત્ત્વપૂર્ણ જળમાર્ગ બંધ કરી શકે છે? આ સવાલ ભવિષ્યમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ન્યાય અદાલત (ICJ) અને સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ગૂંજતો રહેશે. વર્તમાનમાં, તેહરાને બદલો લેવાની ધમકી આપી છે, જેનાથી સમગ્ર મિડલ ઇસ્ટ સંપૂર્ણ યુદ્ધની અણી પર આવી ગયું છે.
