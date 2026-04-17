ઈરાનની મોટી ઘોષણા: સીઝફાયર દરમિયાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ સંપૂર્ણ રીતે ખુલ્લું

ઈરાનના નાયબ વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીએ જણાવ્યું કે યુદ્ધવિરામ સમયગાળાના બાકી બચેલા સમય માટે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ "સંપૂર્ણપણે ખુલ્લું" રહેશે (AFP/AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 17, 2026 at 8:16 PM IST

તેહરાન: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધવિરામ વચ્ચે ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને સંપૂર્ણપણે ફરીથી ખોલવાની જાહેરાત કરી છે. આ જાહેરાત કરતા, ઈરાનના નાયબ વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીએ જણાવ્યું કે યુદ્ધવિરામ સમયગાળાના બાકીના સમયગાળા માટે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ "સંપૂર્ણપણે ખુલ્લું" રહેશે.

X પરની એક પોસ્ટમાં, અરાઘચીએ પુષ્ટિ કરી હતી કે, કે આ જળમાર્ગ તમામ કૉમર્શિયલ જહાજો માટે સુલભ રહેશે. તેમણે જણાવ્યું કે જહાજો જોખમ-મુક્ત માર્ગ સુનિશ્ચિત કરવા માટે ઈરાનના દરિયાઈ સત્તાવાળા, બંદરો અને દરિયાઈ સંગઠન દ્વારા પૂર્વ-સ્થાપિત એક નિયુક્ત સલામત કોરિડોરમાંથી પસાર થશે. અરાઘચીએ ભાર મૂક્યો હતો કે આ સમયગાળા દરમિયાન જહાજોના સલામત પરિવહનની ખાતરી આપવામાં આવશે, જેથી ખાતરી કરી શકાય કે દરિયાઈ વેપાર પ્રભાવિત ન રહે.

ટ્રમ્પે આભાર માન્યો

આ દરમિયાન, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પણ સોશિયલ મીડિયા પર પુષ્ટિ કરી હતી કે, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ સંપૂર્ણપણે ફરીથી ખોલવામાં આવ્યું છે. ટ્રુથ સોશિયલ પરની એક પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે લખ્યું: "ઈરાને હમણાં જ જાહેરાત કરી છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ સંપૂર્ણપણે ખુલ્લું છે અને પરિવહન માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. આભાર!"

ઇઝરાયલ-લેબનોન યુદ્ધવિરામ કરાર

ગુરુવારે, ટ્રમ્પે લેબનોન અને ઇઝરાયલ વચ્ચે 10 દિવસના યુદ્ધવિરામ કરારની જાહેરાત કરી, જેમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓ બંને દેશોના નેતાઓ વચ્ચેની પહેલી મીટિંગ કરાવવા માટે કામ કરી રહ્યા છે.

દરમિયાન, ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયે અહેવાલ આપ્યો છે કે, ભારતે અત્યાર સુધીમાં ઈરાનમાંથી 2,358 નાગરિકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢ્યા છે. આ વ્યક્તિઓને ઈરાનથી આર્મેનિયા અને અઝરબૈજાન લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાંથી તેમને ભારત પરત મોકલવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. વિદેશ મંત્રાલયે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવા માટે એક ખાસ નિયંત્રણ ખંડ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે.

ટ્રમ્પનો દાવો: ઈરાન યુરેનિયમ સોંપવા માટે તૈયાર

અગાઉ, યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે ઈરાન તેના સમૃદ્ધ યુરેનિયમના ભંડારને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને સોંપવા માટે સંમત થયું છે. સમૃદ્ધ યુરેનિયમનો ઉપયોગ પરમાણુ શસ્ત્રોના ઉત્પાદનમાં થાય છે.

વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે પત્રકારો સાથે વાત કરતા ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું હતું કે, બંને રાષ્ટ્રો શાંતિ કરાર સુધી પહોંચવાની ખૂબ નજીક છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, જો આ કરાર અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવે છે, તો તેલનો પુરવઠો ફરી શરૂ થશે અને પરિસ્થિતિ સામાન્ય થઈ જશે.

તેમણે એમ પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે જો કરાર ઇસ્લામાબાદમાં થાય છે, તો તેઓ પાકિસ્તાનની મુલાકાત પણ લઈ શકે છે. જોકે, ઈરાની મીડિયાએ ટ્રમ્પના દાવાઓને નકારી કાઢ્યા છે, અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ફક્ત હવામાં કિલ્લાઓ બનાવી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો:

