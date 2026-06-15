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ઇરાન-અમેરિકા વચ્ચે શાંતિ સમજૂતિ; 19 જૂને સ્વિત્ઝર્લેન્ડમાં હસ્તાક્ષર થશે: શહબાઝ શરીફ

અમેરિકાએ અગાઉ કહ્યું હતું કે તે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરી ખુલતાની સાથે જ ઈરાની બંદરો પરની નાકાબંધી હળવી કરશે.

પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શહબાઝ શરીફ અને ઇરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચી
પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શહબાઝ શરીફ અને ઇરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચી (AFP)
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By PTI

Published : June 15, 2026 at 7:04 AM IST

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ઇસ્લામાબાદ: પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શહબાઝ શરીફે જાહેરાત કરી છે કે અમેરિકા અને ઇરાન વચ્ચે શાંતિ સમજૂતિ થઇ ગઇ છે. 19 જૂનના રોજ સ્વિત્ઝર્લેન્ડમાં એક સમારંભમાં સત્તાવાર રીતે હસ્તાક્ષર કરવામાં આવશે.

સોમવારે વહેલી સવારે X પર એક પોસ્ટમાં શહબાઝ શરીફે કહ્યું, "સઘન વાતચીત બાદ, અમને જાહેકાત કરતા આનંદ થાય છે કે અમેરિકા અને ઇરાન વચ્ચે શાંતિ સમજૂતિ થઇ ગઇ છે."

તેમણે કહ્યું કે, બન્ને પક્ષોએ "લેબનોન સહિત તમામ મોરચે લશ્કરી કાર્યવાહીનો તાત્કાલિક અને કાયમી અંત"ની જાહેરાત કરી છે. સત્તાવાર હસ્તાક્ષર સમારોહ શુક્રવાર, 19 જૂનના રોજ સ્વિત્ઝર્લેન્ડમાં થશે."

શહબાઝ શરીફે યુદ્ધનો રાજદ્વારી ઉકેલ શોધવા માટે તેમની પ્રતિબદ્ધત માટે અમેરિકા અને ઇરાનનો આભાર માન્યો હતો. તેમણે આ ડિલ સુધી પહોંચવામાં તેમના સમર્થન બદલ આ મધ્યસ્થી પ્રયાસમાં અમારા ભાઇઓ, કતાર રાજ્યના મહાન નેતૃત્ત્વનો પણ હૃદયપૂર્વક આભાર માન્યો હતો.

શહબાઝ શરીફે કહ્યું, "હું ખાસ કરીને સાઉદી અરેબિયા રાજ્ય અને તુર્કી પ્રજાસત્તાકના નેતૃત્ત્વનો આ સંદર્ભમાં યોગદાન બદલ આભાર માનું છું."

પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાને પોતાની વાત સમાપ્ત કરતા જણાવ્યું કે, "હવે જ્યારે સમજૂતિ થઇ ગઇ છે તો આ મધ્યસ્થી આ અઠવાડિયે શ્રેણીબદ્ધ બેઠકોનું આયોજન કરશે. અમલીકરણ પહેલાંની આ ચર્ચાઓ ટેકનિકલ વાતચીત અને સત્તાવાર હસ્તાક્ષર સમારંભનો પાયો નાખશે."

શહબાઝ શરીફે પોતાની પોસ્ટમાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વાન્સ, ઇરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન અને વિદેશ પ્રધાન સૈયદ અબ્બાસ અરાઘચીને ટેગ કર્યા હતા.

અમેરિકા-ઇરાન વાતચીતમાં પાકિસ્તાન એક મુખ્ય મધ્યસ્થી તરીકે ઉભરી આવ્યું છે, જેને વોશિંગ્ટન અને તેહરાન વચ્ચેના સંપર્કોને સરળ બનાવ્યું છે અને યુદ્ધને સમાપ્ત કરવાના હેતુથી રાજદ્વારી પ્રયાસોનું આયોજન કર્યું છે.

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