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ઈરાન IAEA નિરીક્ષકોને દેશમાં પાછા ફરવાની મંજૂરી આપવા સંમત થયું: વેન્સ

વાન્સે કહ્યું કે ઈરાનના પરમાણુ શસ્ત્ર કાર્યક્રમને કાયમી ધોરણે સમાપ્ત કરવા અથવા તેને પરમાણુ મુક્ત બનાવવા તરફનું આ પહેલું પગલું છે.

અમેરિકાના ઉપપ્રમુખ જે.ડી. વાન્સ
અમેરિકાના ઉપપ્રમુખ જે.ડી. વાન્સ (AP)
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By AFP

Published : June 22, 2026 at 6:49 PM IST

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બર્ગનસ્ટોક: મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેની વાટાઘાટોના પ્રથમ રાઉન્ડ બાદ, અમેરિકાના ઉપપ્રમુખ જે.ડી. વાન્સે સોમવારે જણાવ્યું હતું કે તેહરાન આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ ઊર્જા એજન્સી (IAEA) ના નિરીક્ષકોને દેશમાં પાછા બોલાવવા સંમત થયા છે.

"ઈરાનીઓ IAEA નિરીક્ષકોને તેમના દેશમાં પાછા બોલાવવા સંમત થયા છે," વાન્સે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના બર્ગનસ્ટોક રિસોર્ટમાં પત્રકારોને જણાવ્યું હતું, જ્યાં રવિવારે ઈરાનના મુખ્ય વાટાઘાટકાર મોહમ્મદ બાઘેરી ગાલિબાફ સાથે તેમની વાતચીત શરૂ થઈ હતી.

તેમણે કહ્યું, "આ અમેરિકન લોકો માટે એક મોટી સિદ્ધિ છે અને ઈરાનના પરમાણુ શસ્ત્ર કાર્યક્રમને કાયમી ધોરણે નાબૂદ કરવા અથવા પરમાણુ નિઃશસ્ત્રીકરણ પ્રાપ્ત કરવા તરફનું પ્રથમ પગલું છે." સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં વાટાઘાટો બે મહિનાની વાટાઘાટો પ્રક્રિયાનો પ્રથમ તબક્કો હતો, જે ગયા અઠવાડિયે થયેલા પ્રારંભિક કરાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો.

મધ્યસ્થી ભાગીદારો પાકિસ્તાન અને કતારએ જણાવ્યું હતું કે વાટાઘાટકારો "60 દિવસની અંદર અંતિમ કરાર સુધી પહોંચવા માટે એક રોડમેપ" પર સંમત થયા છે. વધુમાં, મધ્ય સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં એક અલગ હોટેલ સંકુલ, બર્ગેનસ્ટોક ખાતે બાકીના અઠવાડિયા સુધી ટેકનિકલ વાટાઘાટો ચાલુ રહેશે.

અંતિમ કરારનો ઉદ્દેશ્ય 28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા શરૂ કરાયેલા યુદ્ધનો અંત લાવવાનો રહેશે. તેના જવાબમાં, ઈરાને સમગ્ર પ્રદેશમાં મિસાઈલ અને ડ્રોન હુમલાઓ શરૂ કર્યા અને વૈશ્વિક અર્થતંત્ર માટે મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગ, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને અસરકારક રીતે બંધ કરી દીધો.

વાટાઘાટકારો દાયકાઓથી અમેરિકા-ઈરાન સંબંધોને અસર કરતા સૌથી જટિલ મુદ્દાઓને ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરે છે, જેમાં તેહરાનનો પરમાણુ કાર્યક્રમ અને સમૃદ્ધ યુરેનિયમનો સમાવેશ થાય છે.

ગયા સપ્તાહે યુએસ અધિકારીઓ દ્વારા જાહેર કરાયેલા પ્રારંભિક કરારની શરતો હેઠળ, ઈરાન તેના સમૃદ્ધ યુરેનિયમના ભંડારમાં ઘટાડો કરશે. આ સંભવતઃ IAEA, UN પરમાણુ નિરીક્ષક સંસ્થાની દેખરેખ હેઠળ "ઓન-સાઇટ ડાઉન-બ્લેન્ડિંગ" (સાંદ્રતા ઘટાડવાની પ્રક્રિયા) દ્વારા કરવામાં આવશે.

IAEAનો અંદાજ છે કે ઈરાન પાસે 60 ટકા સુધી સમૃદ્ધ યુરેનિયમનો 440 કિલોગ્રામ (970 પાઉન્ડ)નો ભંડાર હતો - જે બોમ્બ બનાવવા માટે જરૂરી સ્તરની નજીક છે.

જૂન 2025 માં ઇઝરાયલ અને અમેરિકા દ્વારા હુમલાઓનો છેલ્લો દોર શરૂ થયા પછી ઇરાને IAEA સાથે સહયોગ બંધ કરી દીધો હતો, અને ત્યારથી નિરીક્ષકોએ તે સામગ્રી જોઈ નથી.

વાન્સે કહ્યું કે તેમને આશા છે કે ઇરાન નિરીક્ષકોના પાછા ફરવા અંગેની વાતચીત ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે.

તેમણે કહ્યું, "મને આશા છે કે તે ઓછામાં ઓછા આ અઠવાડિયે થશે, પરંતુ અમને લાગે છે કે નિરીક્ષકો સાથે... અને IAEA સાથે... કેટલીક વાતચીત આજે થઈ શકે છે." IAEAના વડા રાફેલ ગ્રોસીએ રવિવારે X પર પોસ્ટ કર્યું કે તેઓ બર્ગનસ્ટોકમાં છે અને સ્વિસ વિદેશ પ્રધાન ઇગ્નાઝિયો કેસિસ સાથે મળ્યા છે.

TAGGED:

IAEA INSPECTORS
US IRAN TALKS IN SWITZERLAND
PAKISTAN AND QATAR
US ISRAEL IRAN WAR
IRAN AGREED TO INVITE IAEA

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