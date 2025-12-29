ETV Bharat / international

દક્ષિણ મૅક્સિકોમાં ઈન્ટરઓશનિક ટ્રેન દુર્ઘટના, 13 લોકોના મોત, અસંખ્ય ઈજાગ્રસ્ત

મેક્સીકન રાષ્ટ્રપતિ ક્લાઉડિયાએ નેવીના સચિવ અને માનવ અધિકારના અંડરસેક્રેટરીને ઘટનાસ્થળે જઈને પરિવારોને મદદ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.

By AP (Associated Press)

Published : December 29, 2025 at 11:01 AM IST

Updated : December 29, 2025 at 11:40 AM IST

મેક્સિકો સિટી (મેક્સિકો): દક્ષિણ મેક્સિકોમાં એક ટ્રેન દુર્ઘટનામાં ઓછામાં ઓછા 13 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે અને ડઝનેક લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે, અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, પેસિફિક મહાસાગરને મેક્સિકોના અખાત સાથે જોડતી રેલ લાઇન પર ટ્રાફિક ઠપ્પ થઈ ગયો હતો. ઓક્સાકા અને વેરાક્રુઝ રાજ્યોને જોડતી ઇન્ટરઓશનિક ટ્રેન રવિવારે નિજાંડા શહેર નજીક એક વળાંક પાસે પાટા પરથી ઉતરી ગઈ હતી.

મેક્સિકોના રાષ્ટ્રપતિ ક્લાઉડિયા શીનબામે X પર પોસ્ટ કરીને કહ્યું કે, "મેક્સિકન નેવીએ મને જાણ કરી છે કે, દુઃખની વાત છે કે, ઇન્ટરઓશનિક ટ્રેન દુર્ઘટનામાં 13 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે" તેમણે એમ પણ કહ્યું કે 98 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે, જેમાંથી પાંચની સ્થિતિ ગંભીર છે.

તેમણે કહ્યું કે તેમણે નેવીના સચિવ અને ગૃહ મંત્રાલયના માનવ અધિકાર વિભાગના અંડરસેક્રેટરીને ઘટનાસ્થળે જવા અને પરિવારોને વ્યક્તિગત રીતે મદદ કરવા સૂચના આપી છે.

રવિવારે એક સંદેશમાં, ઓક્સાકા રાજ્યના ગવર્નર સૉલોમન જારાએ જણાવ્યું હતું કે, ઘાયલોને મદદ કરવા માટે ઘણી સરકારી એજન્સીઓ દુર્ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે દુર્ઘટના સમયે ટ્રેનમાં 241 મુસાફરો અને નવ ક્રૂ સભ્યો હતા.

ઇન્ટરઓશનિક ટ્રેનનું ઉદ્ઘાટન 2023માં તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ એન્ડ્રેસ મેન્યુઅલ લોપેઝ ઓબ્રાડોર દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ રેલ સેવા દક્ષિણ મેક્સિકોમાં ટ્રેન મુસાફરીને પ્રોત્સાહન આપવા અને પેસિફિક મહાસાગર અને મેક્સિકોના અખાત વચ્ચેની સાંકડી જમીનની પટ્ટી, તેહુઆન્ટેપેકના ઇસ્થમસ સાથે માળખાગત સુવિધાઓ વિકસાવવાના મોટા પ્રયાસનો એક ભાગ છે.

મેક્સિકન સરકાર ઇસ્થમસને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર માટે એક વ્યૂહાત્મક કોરિડોરમાં રૂપાંતરિત કરવાની યોજના ધરાવે છે, જેમાં એટલાન્ટિક અને પેસિફિક મહાસાગરોને જોડતા બંદરો અને રેલ લાઇનો હશે. ઇન્ટરઓશનિક ટ્રેન હાલમાં સેલિના ક્રુઝ બંદરથી પેસિફિક મહાસાગર પર કોટઝાકોલકોસ સુધી દોડે છે, જેનું અંતર લગભગ 180 માઇલ (290 કિલોમીટર) છે.

