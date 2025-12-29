ઇન્ડોનેશિયામાં નર્સિંગ હોમમાં આગ લાગી ભીષણ આગ, 16 લોકોના મોત
ઇન્ડોનેશિયાના એક નર્સિંગ હોમમાં ભીષણ આગ લાગી. આગ લાગવાનું કારણ જાણી શકાયું નથી.
Published : December 29, 2025 at 1:40 PM IST
જકાર્તા : ઇન્ડોનેશિયાના ઉત્તર સુલાવેસી પ્રાંતની રાજધાની માનાડોમાં રવિવારે એક નર્સિંગ હોમમાં આગ લાગવાથી ઓછામાં ઓછા 16 લોકોના મોત થયા છે, એમ ઝિન્હુઆ ન્યૂઝ એજન્સીએ ઇન્ડોનેશિયન અધિકારીઓએ અહેવાલ આપ્યો છે.
ઉત્તર સુલાવેસી પ્રાદેશિક પોલીસ (પોલ્ડા સુલુત) ના જનસંપર્ક વડા, આલમસ્યાહ પી. હસીબુઆનને ટાંકીને, સિન્હુઆ અનુસાર, પીડિતોની ઓળખ કરવાની પ્રક્રિયા હાલમાં ભયંગકારા હોસ્પિટલમાં ચાલી રહી છે, જ્યાં અકસ્માત પછી મૃતદેહો લાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ અધિકારીઓ પીડિતોના પરિવારજનોનો સંપર્ક કરશે.
સમાચાર એજન્સી સિન્હુઆ અનુસાર, રવિવારે રાત્રે લગભગ 8:36 વાગ્યે (સ્થાનિક સમય) માનાડોના પાલ દુઆ જિલ્લાના રાનોમુત સબડિસ્ટ્રિક્ટમાં આવેલા પેન્ટી વેરાધા દમાઈ નર્સિંગ હોમમાં આગ લાગી હતી. માનાડો શહેર સરકાર દ્વારા મોકલવામાં આવેલા ત્રણ ફાયર એન્જિન ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા બાદ રાત્રે 9:30 વાગ્યા સુધીમાં આગ પર કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો હતો.
પોલીસ અધિકારીઓએ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચીને બચાવ કામગીરીમાં મદદ કરી. બચી ગયેલા લોકોને માનાડો સિટી રિજનલ હોસ્પિટલ અને પરમાટા બુંડા હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે મૃત્યુ પામેલા લોકોને વધુ સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
સિન્હુઆએ હસીબુઆન તરફી જણાવ્યું હતું કે પોલીસ ફોરેન્સિક ટીમોએ ઘટનાસ્થળની તપાસ શરૂ કરી છે. જેમાં ઘટનાઓનો ક્રમ અને આગનું પ્રારંભિક કારણ નક્કી કરવા માટે સાક્ષીઓની મુલાકાત લેવાનો સમાવેશ થાય છે.
આ ઘટનાની વધુ વિગતોની રાહ જોવાઈ રહી છે. આ મહિનાની શરૂઆતમાં, રાજધાની જકાર્તામાં એક ઘરમાં આગ લાગવાથી ઓછામાં ઓછા પાંચ લોકોના મોત થયા હતા. જકાર્તા પ્રાદેશિક આપત્તિ વ્યવસ્થાપન એજન્સીના વડા ઇસાનાવા અડજીએ જણાવ્યું હતું કે, 18 ડિસેમ્બરના રોજ રાત્રે લગભગ 8:10 વાગ્યે (સ્થાનિક સમય) આગ લાગી હતી.
10 ફાયર એન્જિનની મદદથી રાત્રે 11:00 વાગ્યા (સ્થાનિક સમય) સુધીમાં આગ પર કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો હતો. બીજા દિવસે સવારે 8:00 વાગ્યા (સ્થાનિક સમય) આસપાસ પીડિતો મળી આવ્યા હતા. અદજીએ ઉમેર્યું હતું કે ઘરમાં એક્સેસરીઝ બનાવવા માટેનું એક વેરહાઉસ પણ હતું, અને પ્રારંભિક તપાસમાં એવું સૂચવવામાં આવ્યું છે કે આગ ઇલેક્ટ્રિક શોર્ટ સર્કિટને કારણે લાગી હશે.
આ પણ વાંચો...