ઈન્ડોનેશિયામાં 271 લોકોને લઈને જતી ફેરી બોટમાં મધદરિયે આગ લાગી, 41 લોકો ગુમ, 5નાં મોત
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, કેટલાક મુસાફરો દરિયામાં કૂદી પડ્યા હતા અને નજીકના જહાજ દ્વારા તેમને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા.
Published : August 2, 2026 at 6:38 PM IST
જાવા: ઇન્ડોનેશિયાના મદુરા ટાપુ નજીક એક પેસેન્જર જહાજમાં આગ લાગી. 40 થી વધુ લોકો ગુમ થયા છે, અને ઓછામાં ઓછા પાંચ લોકોના મોત થયા છે. ઇન્ડોનેશિયાની બચાવ એજન્સી દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, જહાજ 271 મુસાફરો અને ક્રૂ સભ્યો સવાર હતા; 225 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે, અને અન્ય લોકોની શોધ ચાલુ છે.
નેશનલ સર્ચ અને રેસ્ક્યૂ એજન્સીએ બહાર પાડેલા ફૂટેજમાં ફેરીની એક બાજુથી કાળો ધુમાડો નીકળતો અને જહાજમાં ફેલાતો જોવા મળ્યો હતો. દરમિયાન, સોશિયલ મીડિયા અને મેસેજિંગ જૂથો પર ફરતા વીડિયોમાં ભયભીત મુસાફરો લાઇફ જેકેટ પહેરેલા અને ડેક અને જહાજના ઉપરાના ભાગ પર રેસ્ક્યૂ થવાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. સળગતા જહાજમાંથી નીકળતી જ્વાળાઓ અને કાળા ધુમાડા વચ્ચે કેટલાક વ્યક્તિઓ સમુદ્રમાં કૂદતા પણ જોવા મળ્યા હતા.
બાસારનાસે જણાવ્યું હતું કે, ફેરી ઓપરેટર, પીટી એટોસિમ લેમ્પંગ પેલાયરને ઘટના બન્યાના લગભગ એક કલાક પછી સુરાબાયા સર્ચ એન્ડ રેસ્ક્યૂ ઓફિસને જાણ કરી હતી. નિવેદન મુજબ, કંપનીને ફેરીના કેપ્ટન તરફથી માહિતી મળી હતી કે મદુરા ટાપુના ઉત્તરીય છેડા પાસે આગ લાગી છે, પરંતુ ત્યારબાદ સંપર્ક તૂટી ગયો હતો.
આગનું કારણ તાત્કાલિક જાણી શકાયું નથી, અને તપાસ ચાલી રહી છે. શોધ અને બચાવ ટીમોએ સુરાબાયાથી એક બચાવ જહાજ મોકલ્યું હતું, જોકે અધિકારીઓએ અંદાજ લગાવ્યો હતો કે ઘટનાસ્થળે પહોંચવામાં લગભગ છ કલાક લાગશે.
સુમેનેપ બચાવ કેન્દ્રમાંથી એક બોટ સ્થળ તરફ મોકલવામાં આવી હતી પરંતુ ખરાબ હવામાન અને ઊંચા મોજાને કારણે કિનારે પાછી આવી ગઈ. ઇન્ડોનેશિયન નૌકાદળે મદદ માટે એક યુદ્ધ જહાજ પણ તૈનાત કર્યું હતું.
160 મીટર લાંબી અને 25 મીટર પહોળી આ ફેરી સુરાબાયા-મકાસર રૂટ પર ચાલે છે. એક મુસાફરી જે સામાન્ય રીતે લગભગ 40 કલાક લે છે અને તેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે જાવા અને સુલાવેસી વચ્ચે સ્થાનિક મુસાફરો અને કાર્ગોના પરિવહન માટે થાય છે. ઇન્ડોનેશિયા 17000 થી વધુ ટાપુઓનો દ્વીપસમૂહ છે જ્યાં ફેરી પરિવહનનું સામાન્ય માધ્યમ છે. અહીં વારંવાર આપત્તિઓ થાય છે, જે ઘણીવાર અપૂરતા સલામતી પગલાંને આભારી છે.
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