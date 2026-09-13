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ઇન્ડોનેશિયામાં ફેરી પલટી જતાં ઓછામાં ઓછા 129 લોકો ગુમ, શોધખોળ ચાલુ; 6 મૃતદેહો મળી આવ્યા.

જહાજનું છેલ્લું લૉકેશન જાવા સમુદ્રમાં હતું, જે બંજરમાસિનના એક પિયરથી લગભગ 148 કિલોમીટર દૂર હતું

જહાજનું છેલ્લું લૉકેશન જાવા સમુદ્રમાં હતું, જે બંજરમાસિનના એક પિયરથી લગભગ 148 કિલોમીટર દૂર હતું
જહાજનું છેલ્લું લૉકેશન જાવા સમુદ્રમાં હતું, જે બંજરમાસિનના એક પિયરથી લગભગ 148 કિલોમીટર દૂર હતું (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : September 13, 2026 at 10:04 PM IST

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બંજરમાસિન: રવિવારે ઇન્ડોનેશિયાના જાવા સમુદ્રમાં ખરાબ હવામાનને કારણે એક ફેરી (જહાજ) પલટી જવાથી ગુમ થયેલા ઓછામાં ઓછા 129 લોકોની શોધખોળ ચાલુ છે. જહાજ જ્યાં છેલ્લે જોવા મળ્યું હતું તે વિસ્તારની આસપાસ શોધખોળ અભિયાનનો વ્યાપ વધારવામાં આવતા ઓછામાં ઓછા 108 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા અને છ મુસાફરોના મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, 240થી વધુ લોકો સવાર આ ફેરી પૂર્વ જાવાના સુરાબાયાથી બોર્નિયો ટાપુ પર આવેલા દક્ષિણ કાલિમાનતન પ્રાંતના બંજરમાસિન જઈ રહી હતી.

બંજરમાસિન સર્ચ એન્ડ રેસ્ક્યુ ઓફિસના વડા આઈ પુતુ સુદાયનાએ જણાવ્યું હતું કે, મદદ માટેનો સંદેશ (ડિસ્ટ્રેસ કોલ) મોકલતા પહેલા કેપ્ટને દરિયામાં તોફાની સ્થિતિ અને 3 મીટર (10 ફૂટ) સુધી ઊંચા મોજાં હોવાની જાણ કરી હતી અને કહ્યું હતું કે જહાજ એક તરફ નમી રહ્યું છે. બાદમાં સત્તાવાળાઓને માહિતી મળી હતી કે જહાજ પલટી ગયું છે.

બંજરમાસિન સ્થિત બચાવ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, રવિવારે સવારે લગભગ 2 વાગ્યે 'વિર્ગો ટ્રાન્સપોર્ટ 8' સાથેનો સંપર્ક તૂટી ગયાના બે કલાક બાદ તેમને આ અંગેનો અહેવાલ મળ્યો હતો. એજન્સીએ કહ્યું કે એક બચાવ જહાજ તે સ્થળ તરફ રવાના કરવામાં આવ્યું હતું જ્યાં જહાજ છેલ્લે જોવા મળ્યું હતું; રવિવાર બપોર સુધીમાં સત્તાવાળાઓએ નૌકાદળના ચાર જહાજો અને બે હેલિકોપ્ટર સહિત કુલ ડઝનબંધ જહાજોની મદદથી બચાવ ટીમો તૈનાત કરી દીધી હતી.

જીવિત બચેલા લોકોને બચાવી લેવાયા અને મૃતદેહો મળી આવ્યા

પ્રારંભિક માહિતી મુજબ, જહાજનું છેલ્લું જાણીતું સ્થાન જાવા સમુદ્રમાં હતું, જે બાંજારમાસિનથી લગભગ 148 કિલોમીટર (92 માઈલ) દૂર હતું. જહાજની યાદી (મેનિફેસ્ટ) મુજબ તેમાં 243 લોકો સવાર હતા, જેમાં 213 મુસાફરો અને 30 ક્રૂ સભ્યોનો સમાવેશ થતો હતો. જોકે ઈન્ડોનેશિયામાં મુસાફરોની વાસ્તવિક સંખ્યા યાદીમાં દર્શાવેલ સંખ્યા કરતાં અલગ હોવી સામાન્ય બાબત છે. આ જહાજમાં 89 વાહનો પણ લઈ જવામાં આવી રહ્યા હતા.

શોધખોળ કામગીરીનું સંકલન કરી રહેલા સુદાયનાએ જણાવ્યું હતું કે નજીકના ટગબોટ્સ અને ત્યાંથી પસાર થતા અન્ય જહાજોની મદદથી શોધખોળ ટીમોએ રવિવાર બપોર સુધીમાં 107 લોકોને બચાવી લીધા હતા અને છ મૃતદેહો બહાર કાઢ્યા હતા. 119-મીટર (390-ફૂટ) લાંબી 'વર્ગો ટ્રાન્સપોર્ટ 8' ફેરીનું નિર્માણ 1987માં જાપાનમાં થયું હતું અને વર્તમાન ઈન્ડોનેશિયન ઓપરેટર 'પીટી વર્ગો કાર્ય શિપિંગ'ને વેચવામાં આવે તે પહેલાં તે ત્યાં કાર્યરત હતી.

પરિવહન મંત્રી ડુડી પૂર્વગાંધીએ જણાવ્યું હતું કે હવાઈ શોધમાં જોવા મળ્યું છે કે ફેરી ઊંધી તરતી હતી અને ડૂબી નહોતી. બચાવકર્તાઓ પલટી ગયેલી ફેરીની આસપાસ શોધ પ્રયાસો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા હતા, એમ તેમણે રવિવારે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું.

રવિવારે રાષ્ટ્રીય શોધ અને બચાવ એજન્સી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા વીડિયોમાં હેલિકોપ્ટર શોધ કામગીરી દરમિયાન પલટી ગયેલી ફેરી ઉથલપાથલવાળા પાણીમાં તરતી દેખાઈ હતી. અલગ ફૂટેજમાં બંજરમાસિનના એક બંદર પર બચાવ જહાજમાંથી થાકેલા બચી ગયેલા લોકોને નીચે ઉતરતા જોવા મળ્યા હતા, જ્યારે ઘાયલ પીડિતોને એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા નજીકના હોસ્પિટલોમાં લઈ જવામાં આવતા પહેલા સ્ટ્રેચર પર લઈ જવામાં આવ્યા હતા.

બંદર પર હતાશ સંબંધીઓ સમાચારની રાહ જોઈ રહ્યા છે

બંજરમાસિનના ત્રિશક્તિ બંદર પરના કમાન્ડ સેન્ટર પર સેંકડો સંબંધીઓ એકઠા થયા હતા, ફેરીમાં સવાર પરિવારના સભ્યો વિશે સમાચારની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. ઘણા લોકોએ ચિંતાથી મુસાફરોના મેનિફેસ્ટ અને બચાવ યાદીઓ તપાસી કારણ કે અધિકારીઓ બચી ગયેલા લોકોની શોધ ચાલુ રાખતા હતા.

'બુંગા' નામથી ઓળખાતી એક મહિલાએ કહ્યું કે, "જ્યારે મેં મુસાફરોની યાદીમાં મારા કાકાનું નામ જોયું ત્યારે મને આઘાત લાગ્યો પરંતુ અધિકારીઓએ મને જણાવ્યું કે તેમને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે, ત્યારે મને રાહત થઈ." ઇન્ડોનેશિયા 17,000થી વધુ ટાપુઓનો સમૂહ છે, જ્યાં મુસાફરી માટે ફેરીનો ઉપયોગ સામાન્ય છે. ત્યાં નિયમિતપણે દુર્ઘટનાઓ બનતી રહે છે, અને ઘણીવાર સુરક્ષાના નિયમોના નબળા અમલીકરણને તેના માટે જવાબદાર ઠેરવવામાં આવે છે.

ગયા મહિને ઇન્ડોનેશિયાના પ્રવાસી ટાપુ બાલી નજીક તોફાની સમુદ્રમાં આગની ઝપેટમાં આવેલી એક ફેરીમાંથી ઓછામાં ઓછા 211 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા; આ ઘટનામાં એક વ્યક્તિ મૃત હાલતમાં મળી આવી હતી અને અન્ય ચાર લોકો ગુમ થયા હતા. આ ઘટના અન્ય એક ઇન્ડોનેશિયન ફેરી 'મુતિયારા સેન્ટોસા ૨'માં મુખ્ય ટાપુ જાવા નજીક આગ લાગ્યાના બે અઠવાડિયાથી પણ ઓછા સમયમાં બની હતી, જેમાં ઓછામાં ઓછા પાંચ લોકોના મોત થયા હતા.

રવિવારની આ દુર્ઘટના ફિલિપાઇન્સમાં એક પેસેન્જર ફેરીમાં લાગેલી આગના માત્ર ચાર દિવસ બાદ બની છે, જેમાં ઓછામાં ઓછા 76 લોકોના મોત થયા હતા અને અન્ય 10 લોકો હજુ પણ ગુમ છે.

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