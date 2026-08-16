અમેરિકામાં ભારતના 80 સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી, ન્યૂયૉર્કના સમારોહને ગિનીઝ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં મળ્યું સ્થાન
ભારતના 80મા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી નિમિત્તે ન્યુ યોર્ક ટ્રાઇ-સ્ટેટ એરિયા અને અમેરિકાના અન્ય ભાગોમાં અનેક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : August 16, 2026 at 7:39 PM IST
ન્યૂયોર્કઃ ન્યૂયોર્ક ટ્રાઈ-સ્ટેટ વિસ્તારમાં ભારતના 80મા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણીનો સમાપન એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ સાથે થયો. અમેરિકાની 250મી વર્ષગાંઠના સન્માનમાં ભારતીય તિરંગા સાથે અમેરિકાના ધ્વજોને એવી રીતે ગોઠવવામાં આવ્યા કે તેની સંખ્યા “250” આકારમાં દેખાય. આ માટે 1,300થી વધુ અમેરિકન ધ્વજનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
ભારતના 80મા સ્વતંત્રતા દિવસ અને અમેરિકાની 250મી વર્ષગાંઠની સંયુક્ત ઉજવણીના અવસરે શનિવારે ન્યૂ જર્સીના પાર્સિપ્પની સ્થિત વેટરન્સ મેમોરિયલ પાર્કમાં “સૌથી મોટી ફ્લેગપોલ સંખ્યા” (Largest Flagpole Number) માટે ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવવામાં આવ્યો.
આ કાર્યક્રમનું નેતૃત્વ ન્યૂયોર્ક સ્થિત ભારતના મહાવાણિજ્ય દૂતાવાસે પ્રવાસી ભારતીય સંગઠન ‘ફેડરેશન ઑફ ઇન્ડિયન એસોસિએશન NY-NJ-NE (FIA)’ સાથે મળીને કર્યું હતું. આ કાર્યક્રમને ભારતીય ટેક્નોલોજી કંપની ‘ઝોહો’ (Zoho)નો સહયોગ મળ્યો હતો.
આયોજકો દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા મીડિયા નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું હતું, “India@80 અને America@250ના સંગમ પર આયોજિત આ કાર્યક્રમ ભારત-અમેરિકાની મિત્રતા તેમજ બંને દેશો અને તેમના લોકોને નજીક લાવવામાં ભારતીય-અમેરિકન સમુદાયના કાયમી યોગદાનની યાદગાર અભિવ્યક્તિ હતી.”
🇮🇳🇺🇸 Guinness World Record @GWR for the “Largest Flagpole Number” in a Special Celebration of India@80 & America@250!— India in New York (@IndiainNewYork) August 16, 2026
The Consulate General of India, New York joined hands with the Federation of Indian Associations (FIA)@FIANYNJCTNE , with the support of @Zoho , as the… pic.twitter.com/UezghNHvsN
આ કાર્યક્રમ ભારતના સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી નિમિત્તે ન્યૂયોર્ક ટ્રાઈ-સ્ટેટ વિસ્તાર અને અમેરિકાના અન્ય ભાગોમાં આયોજિત કરવામાં આવેલા અનેક કાર્યક્રમોમાંનો એક હતો. ન્યૂયોર્ક ટ્રાઈ-સ્ટેટ વિસ્તાર ન્યૂયોર્ક શહેરનો વિશાળ મહાનગરીય વિસ્તાર છે, જે ત્રણ રાજ્યો—ન્યૂયોર્ક, ન્યૂ જર્સી અને કનેક્ટિકટ—માં ફેલાયેલો છે.
શનિવારે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં ભારતીય-અમેરિકન સમુદાયના સભ્યો, ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ તેમજ બિઝનેસ અને સમુદાયના નેતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ન્યૂ જર્સીના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર ડેલ કાલ્ડવેલ, અમેરિકન કોંગ્રેસવુમન એનાલિલિયા મેજિયા, ન્યૂયોર્કમાં ભારતના કોન્સુલ જનરલ બિનયા શ્રીકાંત પ્રધાન અને પાર્સિપ્પનીના મેયર પુલકિત દેસાઈએ કાર્યક્રમને સંબોધિત કર્યો હતો. તમામ વક્તાઓએ ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના મજબૂત સંબંધો પર ભાર મૂક્યો હતો.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ભારતીય કોન્સુલ જનરલે વધતી જતી દ્વિપક્ષીય ભાગીદારી તેમજ આર્થિક, સાંસ્કૃતિક અને બંને દેશોના લોકો વચ્ચેના સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવામાં ભારતીય પ્રવાસી સમુદાયની ભૂમિકા પર ભાર મૂક્યો હતો.
ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સે પણ બંને દેશો વચ્ચે સેતુ તરીકે પ્રવાસી ભારતીય સમુદાયની ભૂમિકા પર ભાર મૂક્યો હતો.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું હતું, “બિઝનેસ, ટેક્નોલોજી, આરોગ્યસેવા, શિક્ષણ, વિજ્ઞાન, જાહેર સેવા, કલા અને સંસ્કૃતિ ક્ષેત્રે પોતાના યોગદાન દ્વારા ભારતીય-અમેરિકન સમુદાય અમેરિકન સમાજને વધુ સશક્ત બનાવી રહ્યો છે અને સાથે સાથે ભારત સાથેના સંબંધોને પણ વધુ મજબૂત કરી રહ્યો છે.”
ન્યૂયોર્ક સ્થિત ભારતીય કોન્સ્યુલેટ અને સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ભારતના કાયમી મિશન દ્વારા પણ ધ્વજવંદન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભારતીય પ્રવાસી સમુદાયના સભ્યો સામેલ થયા હતા.
ટાઈમ્સ સ્ક્વેર ખાતે FIAના વાર્ષિક સમારોહ દરમિયાન ભારતીય તિરંગો લહેરાવવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમમાં ભારતની વિરાસત અને ભારત-અમેરિકા વચ્ચેની મજબૂત ભાગીદારીને દર્શાવતી સાંસ્કૃતિક રજૂઆતો પણ કરવામાં આવી હતી.
સ્વતંત્રતા દિવસ પહેલાં અમેરિકાના અનેક રાજ્યોના ગવર્નરોએ પોતાના-પોતાના રાજ્યોમાં 15 ઓગસ્ટને “ઈન્ડિયા ડે” તરીકે જાહેર કરવાની જાહેરાત કરી હતી. અમેરિકાના સેનેટરો, ગવર્નરો, સાંસદો તેમજ વિવિધ શહેરો અને નગરોએ પણ દેશના આર્થિક, સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક ક્ષેત્રોમાં ભારતીય-અમેરિકન સમુદાયના યોગદાનની પ્રશંસા કરી હતી અને બંને દેશો વચ્ચેના મજબૂત દ્વિપક્ષીય સંબંધો પર ભાર મૂક્યો હતો. ન્યૂયોર્કની એમ્પાયર સ્ટેટ બિલ્ડિંગ અને બોસ્ટનના પ્રુડેનશિયલ સેન્ટર જેવી જાણીતી ઇમારતોને ભારતીય તિરંગાના રંગોથી પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.
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