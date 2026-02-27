ETV Bharat / international

યુકેમાં વિદ્યાર્થી અને સ્કીલ વર્કર્સના વિઝા લંબાવવામાં ભારતીયો ટોચ પર

ગયા વર્ષે વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ માટે સ્પોન્સર્ડ સ્ટડી વિઝાની સંખ્યામાં 3%નો વધારો થયો હતો અને ડિસેમ્બર 2025 સુધીમાં ભારતીયોને 95,231 વિઝા આપવામાં આવ્યા હતા.

પ્રતીકાત્મક તસવીર
પ્રતીકાત્મક તસવીર (IANS)
By PTI

Published : February 27, 2026 at 8:23 AM IST

Updated : February 27, 2026 at 8:32 AM IST

લંડન: ગુરુવારે લંડનમાં ગૃહ કાર્યાલય દ્વારા જાહેર કરાયેલા સત્તાવાર માઈગ્રેશન ડેટા અનુસાર, યુકે દ્વારા આપવામાં આવેલા વિઝા એક્સ્ટેંશનની યાદીમાં ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ અને સ્કીલવાળા વર્કર્સ, આરોગ્યસંભાળ ક્ષેત્રના લોકો સહિતના ટોચ પર છે.

તાજેતરના ઘટાડા પછી, વિદેશી વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવેલા સ્પોન્સર્ડ સ્ટડી વિઝાની સંખ્યામાં ગયા વર્ષે 3% નો વધારો થયો હતો, ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ પૂરા થતા વર્ષ (YE) માટે ભારતીયોને 95,231 વિઝા આપવામાં આવ્યા હતા. વર્ક વિઝા માટે, તે જ સમયગાળા દરમિયાન ભારતીયોને સૌથી વધુ સ્કીલવાળા વર્કર્સ એક્સ્ટેંશન આપવામાં આવ્યા હતા.

ગૃહ કાર્યાલયે જણાવ્યું હતું કે, “ડિસેમ્બર 2025 YE માં પ્રાયોજિત અભ્યાસ વિઝા માટે ભારતીય નાગરિકો સૌથી સામાન્ય રાષ્ટ્રીયતા ધરાવતા હતા, જેમાં મુખ્ય અરજદારોને 95,231 વિઝા (કુલના 23%) જારી કરવામાં આવ્યા હતા. “ડિસેમ્બર 2025 માં આરોગ્ય અને હેલ્થ કેર વર્કર્સ એક્સ્ટેંશનની સૌથી વધુ સંખ્યા ભારતીય (104,555), નાઇજિરિયન (88,461) અને ઝિમ્બાબ્વે (28,914) નાગરિકોને YE જારી કરવામાં આવી હતી.

"ડિસેમ્બર 2025 માં કુશળ કાર્યકર એક્સટેન્શનની સૌથી વધુ સંખ્યા ભારતીય (90,031), પાકિસ્તાની (16,098) અને નાઇજિરિયન (12,485) નાગરિકોને જારી કરવામાં આવી હતી. "ડિસેમ્બર 2025 માં ગ્રેજ્યુએટ એક્સટેન્શનની સૌથી વધુ સંખ્યા ભારતીય (90,153), નાઇજિરિયન (42,220) અને પાકિસ્તાની (30,464) નાગરિકોને જારી કરવામાં આવી હતી," તે જણાવે છે.

ગ્રેજ્યુએટ રૂટ વિઝા લાયક આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીઓ જેમણે સફળતાપૂર્વક યુકે ડિગ્રી પૂર્ણ કરી છે તેમને દેશમાં બે વર્ષ સુધી કામ કરવા અથવા કામ શોધવા માટે રહેવાની મંજૂરી આપે છે, અથવા 1 જાન્યુઆરી, 2027 ના રોજ અથવા તે પછી અરજી કરનારાઓ માટે 18 મહિના સુધી.

એકંદરે, ગયા વર્ષે ગ્રેજ્યુએટ રૂટ એક્સટેન્શન ગ્રાન્ટમાં 6%નો ઘટાડો થયો હતો કારણ કે સરકારે આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીઓને ડિપેન્ડન્ટ તરીકે જોડાવા પર પરિવારના સભ્યો પર પ્રતિબંધો કડક કરવાનું શરૂ કર્યું હતું.

યુકે વર્ક રાઇટ્સ સેન્ટર (WRC) ચેરિટીએ યુકેમાં કામ કરવાના ફાયદાઓની વિગતો આપતો એક અહેવાલ જારી કર્યો છે. ચેરિટીએ સ્થળાંતર સંભાળ કાર્યકરો, નર્સો, થેરાપિસ્ટ, વૈજ્ઞાનિકો, શિક્ષણ વ્યાવસાયિકો અને કુશળ કારીગરો.

ચેરિટીના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ડૉ. ડોરા-ઓલિવિયા વિકોલએ જણાવ્યું હતું કે, "યુકેની હોસ્પિટલો, સંશોધન સંસ્થાઓ અને શાળાઓમાં કામ કરવા આવતા માઈગ્રેશન વ્યાવસાયિકોમાં તીવ્ર ઘટાડો, સ્થળાંતર ઘટાડવા પર સરકારના સંકુચિત ધ્યાનના ખર્ચ વિશે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે." "જ્યારે 25,000 નર્સિંગ ખાલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને કોઈ બ્રિટિશ કાર્યકર ડબલ શિફ્ટમાં કામ કરવાનું દબાણ ઇચ્છતો નથી, ત્યારે કોઈ પણ હોસ્પિટલ વિદેશી નર્સોમાં 93% ઘટાડાને આવકારશે નહીં."

"દરમિયાન, યુકેમાં કામ કરવા માટે હજુ પણ આવી શકે તેવા સ્થળાંતર કામદારોને વધુ ખર્ચ, લાંબા સ્થાયી માર્ગો અને નોકરીથી જોડાયેલા વિઝાને કારણે શ્રમ શોષણના જોખમનો સામનો કરવો પડે છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "મંત્રીઓએ કામદારો અને જાહેર સેવાઓને ખરેખર શું જોઈએ છે તે જોવું જોઈએ, અને ફક્ત સ્થળાંતર સંખ્યા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી આગળ વધવું જોઈએ, અને એક ઇમિગ્રેશન સિસ્ટમ ડિઝાઇન કરવી જોઈએ જે ખરેખર તેનો ઉપયોગ કરનારાઓ માટે કામ કરે છે."

નવા હોમ ઑફિસ ડેટામાં સરકારની કેટલીક કડક નીતિઓની બીજી અસર પણ છતી થાય છે, જેમાં 2025 સુધીમાં યુકેમાં આશ્રયનો દાવો કરનારા લોકોની સંખ્યામાં 4 ટકાનો ઘટાડો થવાનો અંદાજ છે - જ્યારે નાની હોડીઓ પર ગેરકાયદેસર રીતે આવતા લોકોની સંખ્યામાં 13 ટકાનો વધારો થયો છે.

ગયા વર્ષે આશ્રયનો દાવો કરનારા નાગરિકોમાં ભારતીયો સાતમા ક્રમે હતા, જ્યારે પાકિસ્તાન, એરિટ્રિયા, ઈરાન, અફઘાનિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, સુદાન, સોમાલિયા, નાઇજીરીયા અને વિયેતનામ ટોચના 10 દેશોમાં હતા.

હોમ ઑફિસે જણાવ્યું હતું કે, "આ દેશો, તેમજ ભારતમાં, 1 જાન્યુઆરી 2021 થી ઇમિગ્રેશન સિસ્ટમમાં ફેરફારો (બ્રેક્ઝિટ પછી) પછી, વર્ક અને સ્ટડી વિઝા ગ્રાન્ટમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે."

Last Updated : February 27, 2026 at 8:32 AM IST

