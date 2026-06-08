ETV Bharat / international

અમેરિકાના મિસાઈલ હુમલામાં ઓમાનના દરિયામાં ભારતીય જહાજ ફસાયું, 24 ભારતીય નાવિકોએ કરી મદદની પોકાર

મિસાઇલથી તેમની લાઇફબોટ બળી ગઈ છે કારણ કે તેમના જહાજ, MARIVEX નો અડધો ભાગ નાશ પામ્યો છે. નીતા કોલ્હાટકરનો અહેવાલ...

અમેરિકાના મિસાઈલ હુમલામાં ઓમાનના દરિયામાં ભારતીય જહાજ ફસાયું
અમેરિકાના મિસાઈલ હુમલામાં ઓમાનના દરિયામાં ભારતીય જહાજ ફસાયું (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 8, 2026 at 6:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ: સોમવારે, 8 એપ્રિલથી અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઇરાન વચ્ચેનું યુદ્ધ વિરામ તૂટતા દેખાઈ રહ્યું છે. ઇરાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચે મિસાઇલ હુમલાઓ કરવામાં આવી રહ્યા છે. તેની સીધી અસર ભારતીય નાવિકો પર પડી રહી છે, જે આ હુમલામાં ફસાઈ ગયા છે અને પોતાનો જીવ બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

એક યુએસ મિસાઇલ MARIVEX - 9464156 જહાજ પર ત્રાટકી હતી, જે ઓમાનના મસિરાહ ટાપુથી માત્ર 15 નોટિકલ માઇલ દૂર ડોક કરવામાં આવ્યું હતું. હકીકતમાં, મિસાઇલ જહાજ પર અથડાયા પછી તરત જ, તેમણે ફોરવર્ડ સીમેન યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા (FSUI) ના સચિવ મનોજ યાદવને ફોન કરીને મદદ કરવા વિનંતી કરી હતી.

FSUIએ લખ્યું, "હોર્મૂઝમાં, ઓમાનના દરિયાકાંઠે 2057.07N 059 ડિગ્રી 0813 પર 24 ભારતીય નાવિકો તાત્કાલિક સહાય માંગતા રહ્યા છે. FSUIનું જહાજ ડૂબી રહ્યું છે, જેમાં લગભગ 24 ભારતીયો છે, કૃપા કરીને @OmanNavy મદદ કરો." થોડીવારમાં જ યાદવે ડાયરેક્ટર જનરલ શિપિંગ અને વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરનો સંપર્ક કર્યો. તેમણે ઓમાન સરકાર અને તેમના બંદર અધિકારીઓનો પણ સંપર્ક કર્યો.

શિપિંગ મંત્રાલયના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, "તે બધા સુરક્ષિત છે અને જહાજ પર છે." યાદવે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, તેમને મદદ માટે એક નાવિકનો ફોન આવ્યો હતો અને ઈચ્છતા હતા કે તેમને આજે જ જલ્દીથી જલ્દી બચાવી લેવામાં આવે.

યાદવે કહ્યું, "એક નાવિક, નિલેશે, મદદ માટે ફોન કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે, તેમની લાઇફબોટ નષ્ટ પામી છે. તમે જોઈ શકો છો કે જહાજનો એક ભાગ ધુમાડાથી ઢંકાયેલો છે. તેમનું એક જહાજ સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યું છે, અને તેથી જ મેં DG શિપિંગ અને MEA ને ટેગ કર્યા. તેમણે વધુ વિગતો માટે મને ફોન કર્યો અને મને હસ્તક્ષેપની ખાતરી આપી."

યાદવ આંતરરાષ્ટ્રીય નાવિક સંગઠન અને ઓમાનના અધિકારીઓ સાથે પણ સંપર્ક કરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું, "મને આશા છે કે તેમને બચાવી લેવામાં આવશે કારણ કે તેઓ ફક્ત 15 નોટિકલ માઇલ દૂર છે, અને આ સમયે ઓમાન સરકાર તરફથી કોઈપણ મદદ જરૂરી રહેશે. દરેક મિનિટ મહત્વપૂર્ણ છે."

યાદવે વધુમાં કહ્યું કે, MEA India અને SG શિપિંગના હસ્તક્ષેપથી, તેઓ ઓમાન સરકારને આ ભારતીય ખલાસીઓને બચાવવા માટે હેલિકોપ્ટર મોકલવાની વિનંતી કરી શકે છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ઇરાનનો ઇઝરાયેલ પર યુદ્ધવિરામ બાદ મોટો હુમલો, બેરૂત પર બોમ્બમારાનો લીધો બદલો; ઇઝરાયેલમાં હાઇ એલર્ટ
  2. ફિલિપાઇન્સમાં 7.7ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ, સુનામીની ચેતવણી

TAGGED:

INDIAN SEAFARERS
GULF WAR
IRAN US WAR
OMAN SEA INDIAN VESSEL
OMAN SEA INDIAN VESSEL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.