ભારત સરકારની સ્વદેશ આવી જવાની સલાહ, ઈરાનની યુનિવર્સિટી નથી આપી રહી પરવાનગી, 2 હજાર ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ દુવિધામાં

જમ્મુ અને કાશ્મીરના 2000 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ MBBS કોર્સમાં ઈરાનમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 25, 2026 at 5:39 PM IST

શ્રીનગર: ભારતીય દૂતાવાસે તેના નાગરિકોને યુએસ હુમલાના ભયને કારણે ઈરાન છોડવાની સલાહ આપ્યા પછી એક ભારતીય વિદ્યાર્થીની ઘરે પાછા ફરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. તે હાલમાં તેની શારીરિક સલામતી અને તેના શૈક્ષણિક કારકિર્દી વચ્ચે મુશ્કેલ મૂંઝવણનો સામનો કરી રહી છે.

ઈરાનમાં ઉર્મિયા યુનિવર્સિટી ઓફ મેડિકલ સાયન્સમાં અભ્યાસ કરતી જમ્મુ અને કાશ્મીરની ચોથા વર્ષની MBBS વિદ્યાર્થીનીએ ફોન પર જણાવ્યું હતું કે, ત્યાંના અધિકારીઓ ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને દેશ છોડતા અટકાવી રહ્યા છે કારણ કે, તેઓ તેમની આગામી પરીક્ષાઓ મુલતવી રાખવાનો ઇનકાર કરી રહ્યા છે.

વિદ્યાર્થીનીએ કહ્યું, "ગઈકાલે ભારતીય દૂતાવાસે એડવાઈઝરી રજૂ કર્યા પછી અમે અમારા દૂતાવાસના અધિકારીઓનો સંપર્ક કર્યો હતો, પરંતુ કમનસીબે, અમારી યુનિવર્સિટી અમને ઘરે જવાની મંજૂરી આપી રહી નથી. તેઓએ 5 માર્ચે પરીક્ષાનું આયોજન કર્યું છે અને વારંવાર વિનંતીઓ છતાં તેઓ તેને મુલતવી રાખી રહ્યા નથી." કોઈપણ કાર્યવાહી ટાળવા માટે ETV ભારતે તેણીની ઓળખ ગુપ્ત રાખી છે.

નવી એડવાઈઝરીમાં તેહરાનમાં ભારતીય દૂતાવાસે વિદ્યાર્થીઓ, યાત્રાળુઓ, ઉદ્યોગપતિઓ અને પ્રવાસીઓ સહિત તમામ ભારતીય નાગરિકોને વાણિજ્યિક ફ્લાઇટ્સ સહિત પરિવહનના ઉપલબ્ધ માધ્યમોનો ઉપયોગ કરીને વિલંબ કર્યા વિના ઈરાન છોડવાની સલાહ આપી છે.

આ ઘણી ઈરાની યુનિવર્સિટીઓમાં નવા વિરોધ પ્રદર્શનો બાદ થયું છે. જાન્યુઆરીમાં થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનોમાં માર્યા ગયેલા હજારો લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે આ પ્રદર્શનો યોજવામાં આવ્યા હતા. અધિકારીઓએ આ વિરોધ પ્રદર્શનોનો બળજબરી અને સખ્તાઈથી જવાબ આપ્યો. શનિવારે, વિડીયો ફૂટેજમાં, રાજધાની તેહરાનમાં શરીફ યુનિવર્સિટી ઓફ ટેકનોલોજીના કેમ્પસમાં પ્રદર્શનકારીઓ કૂચ કરતા જોવા મળ્યા.

રોઇટર્સના જણાવ્યા અનુસાર, ઈરાનમાં એક ક્રાંતિકારી અદાલતે સરકાર વિરોધી વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લેવા બદલ "અલ્લાહ સામે દુશ્મનાવટ" ના આરોપમાં એક વ્યક્તિને મૃત્યુદંડની સજા ફટકાર્યા બાદ તણાવ વધવાની ધારણા છે.

ઈરાનના મીડિયા આઉટલેટ્સે અહેવાલ આપ્યો છે કે, મોહમ્મદ અબ્બાસી નામના આ વ્યક્તિને તેહરાનના પશ્ચિમમાં આવેલા માલાર્ડ શહેરમાં અથડામણ દરમિયાન પોલીસ કર્નલની હત્યાના સંદર્ભમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. ઈરાની ન્યાયતંત્રે મંગળવાર સુધી જાહેરમાં આ નિર્ણયની પુષ્ટિ કરી ન હતી.

એમ્નેસ્ટી ઇન્ટરનેશનલે ઈરાની અધિકારીઓને રાષ્ટ્રવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શનો દરમિયાન કરવામાં આવેલા ગુનાઓ માટે મૃત્યુદંડની સજા પામેલા આઠ લોકોને ફાંસી આપવાની તમામ યોજનાઓને રોકવા અપીલ કરી છે. તેણે કહ્યું કે વિરોધ પ્રદર્શનો સંબંધિત કથિત ગુનાઓ માટે ઓછામાં ઓછા 30 લોકો મૃત્યુદંડનો સામનો કરી રહ્યા છે.

કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ જમ્મુ અને કાશ્મીરના 2,000 થી વધુ MBBS વિદ્યાર્થીઓ દેશમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. તેમાંથી એકે કહ્યું કે, તેહરાન સહિત ઘણી જગ્યાએ વિરોધ પ્રદર્શનો ચાલી રહ્યા છે, પરંતુ તેઓ સુરક્ષિત છે. વિદ્યાર્થીઓએ કહ્યું કે, તેઓ તેમની યુનિવર્સિટીની પરવાનગી અને ખાતરી વિના ઈરાન છોડી શકતા નથી કારણ કે તેમની કારકિર્દી જોખમમાં છે.

વિદ્યાર્થીએ વધુમાં કહ્યું, "આનાથી અમારી કારકિર્દી પર અસર પડી શકે છે કારણ કે અમે અમારી કારકિર્દીના મધ્યમાં છીએ. અમે ભારતીય દૂતાવાસનો સંપર્ક કરવાનો અને તેમની મદદ લેવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ જેથી અમે ઘરે પાછા ફરી શકીએ." વિદેશ મંત્રાલયને લખેલા પત્રમાં, જમ્મુ અને કાશ્મીર વિદ્યાર્થી સંગઠન (JKSA) એ સલાહકારને અનુસરીને આ વિદ્યાર્થીઓના શૈક્ષણિક ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવા માટે તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપની માંગ કરી છે. તેમાં હાલમાં મહત્વપૂર્ણ શૈક્ષણિક પરીક્ષાઓ આપી રહેલા સેંકડો ભારતીય વિદ્યાર્થીઓની ગંભીર ચિંતાઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

વિદ્યાર્થી સંગઠને જણાવ્યું હતું કે ઘણી યુનિવર્સિટીઓમાં ચાલી રહેલી સેમેસ્ટર પરીક્ષાઓ ઉપરાંત, ઈરાનમાં બે મહત્વપૂર્ણ રાષ્ટ્રીય પરીક્ષાઓ - ઉલૂમ્પાયા (વ્યાપક મૂળભૂત વિજ્ઞાન પરીક્ષા) અને પ્રી-ઇન્ટર્નશિપ પરીક્ષા - 5 માર્ચે યોજાવાની છે. આ પરીક્ષાઓ ઈરાનના આરોગ્ય અને તબીબી શિક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવે છે અને તબીબી શૈક્ષણિક માર્ગમાં આવશ્યક સીમાચિહ્નો છે.

એસોસિએશને જણાવ્યું હતું કે વિદ્યાર્થીઓએ તેમને જાણ કરી છે કે તેમની યુનિવર્સિટીઓએ તેમને જાણ કરી છે કે સુનિશ્ચિત પરીક્ષાઓ મુલતવી રાખવાની શક્યતા ઓછી છે. આવા સંજોગોમાં, અચાનક ઈરાન છોડવાથી તેમના શૈક્ષણિક વર્ષ પર નકારાત્મક અસર પડી શકે છે, તેમની વ્યાવસાયિક પ્રગતિમાં વિલંબ થઈ શકે છે અને તેમની લાંબા ગાળાની કારકિર્દી યોજનાઓ પર નકારાત્મક અસર પડી શકે છે.

JKSA ના રાષ્ટ્રીય સંયોજક નાસિર ખુહેમીએ જણાવ્યું હતું કે, હાલની અનિશ્ચિતતાએ વિદ્યાર્થીઓમાં નોંધપાત્ર ચિંતા અને તેમના પરિવારોમાં ઊંડી ચિંતા પેદા કરી છે, અને વિદેશ મંત્રાલયને ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓ માટે સ્પષ્ટ અને માળખાગત માર્ગદર્શન પૂરું પાડવા વિનંતી કરી છે.

તેમણે કહ્યું, "જો પરિસ્થિતિ ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને તાત્કાલિક ભારત પરત ફરવાની માંગ કરે છે, તો મંત્રાલયે ઈરાનમાં સંબંધિત યુનિવર્સિટીઓ અને સંબંધિત અધિકારીઓ સાથે વાત કરીને તેમના માટે શૈક્ષણિક સુગમતા, મુલતવી રાખવા અથવા અન્ય વ્યવસ્થાઓની શક્યતાઓ શોધવા જોઈએ."

શ્રીનગરમાં શાસક રાષ્ટ્રીય પરિષદના પ્રમુખ ફારુક અબ્દુલ્લાએ કહ્યું કે, ઈરાનમાં વિદ્યાર્થીઓએ તેમના પરત ફરવામાં વિલંબ ન કરવો જોઈએ, કારણ કે હવાઈ ક્ષેત્ર બંધ થયા પછી તેમને બહાર કાઢવા મુશ્કેલ બનશે. તેમણે કહ્યું, "હું જમ્મુ અને કાશ્મીરના વિદ્યાર્થીઓને તાત્કાલિક ત્યાંથી નીકળી જવા વિનંતી કરવા માંગુ છું.

નહીંતર, કાલે જ્યારે હવાઈ ક્ષેત્ર બંધ થશે, ત્યારે તેમના માતાપિતા ગભરાઈ શકે છે." આવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય તે પહેલાં તેઓએ ત્યાંથી નીકળી જવું જોઈએ. નહિંતર, તેમને બચાવવા માટે કોઈ નહીં હોય. હવે જ્યારે સલાહકાર જારી કરવામાં આવી છે, ત્યારે તેઓએ તેમના બેગ પેક કરીને ઘરે પાછા ફરવા જોઈએ.

ગત વખતે, હવાઈ ક્ષેત્ર બંધ થયા પછી, કાશ્મીરમાં વિદ્યાર્થીઓના માતાપિતાએ વિરોધ કર્યો હતો, અને તેમના બાળકોના પરત ફરવાની ખાતરી કરવા માટે સરકારના હસ્તક્ષેપની માંગ કરી હતી. બાદમાં, ઓમર અબ્દુલ્લા સરકારે કેન્દ્ર સરકારને વિદ્યાર્થીઓને બહાર કાઢવા વિનંતી કરી.

સંપાદકની પસંદ

