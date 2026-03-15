પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવની વચ્ચે રાહતના સમાચાર: ક્રૂડ ઑઈલ લઈને ભારત રવાના થયું વધુ એક ટેન્કર
પોર્ટ્સ, શિપિંગ અને જળમાર્ગ મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદન અનુસાર, જહાજ અને તેમાં સવાર તમામ ભારતીય ખલાસીઓ સુરક્ષિત છે.
Published : March 15, 2026 at 9:19 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતનું એક ઑઈલ ટેન્કર જગ લાડકી સુરક્ષિત રીતે સંકટ વિસ્તારમાંથી નીકળી આવ્યું છે. આ ટેન્કર સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)થી નીકળ્યું છે. તેમાં આશરે 80,800 ટન મુરબાન ક્રૂડ ઑઈલ લાદેલું છે, જે UAEથી આવી રહ્યું છે. પોર્ટ્સ, શિપિંગ અને જળમાર્ગ મંત્રાલયે રવિવારે આ માહિતી આપી.
મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદન અનુસાર, જહાજ અને તેમાં સવાર તમામ ભારતીય ખલાસીઓ સુરક્ષિત છે. વધુમાં જણાવાયું છે કે આ વિસ્તારમાં તમામ ભારતીય ખલાસીઓ સુરક્ષિત છે અને છેલ્લા 24 કલાકમાં ભારતીય ખલાસીઓ સાથે જોડાયેલી કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના નોંધાઈ નથી.
અગાઉ, બે ભારતીય ધ્વજવાળા LPG કેરિયર્સ, શિવાલિક અને નંદા દેવી, લગભગ 92,712 મેટ્રિક ટન LPG લઈને શનિવારે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થયા હતા. તેઓ હાલમાં ભારત તરફ જઈ રહ્યા છે. તેઓ સોમવારે મુન્દ્રા બંદર અને મંગળવારે કંડલા બંદર પર પહોંચવાના છે.
હાલમાં, 611 ખલાસીઓ સાથે 22 ભારતીય ધ્વજવાળા જહાજો પર્સિયન ગલ્ફના પશ્ચિમી ક્ષેત્રમાં હાજર છે. શિપિંગના ડિરેક્ટર જનરલ જહાજ માલિકો, ભરતી અને પ્લેસમેન્ટ એજન્સીઓ (RPSL) અને ભારતીય દૂતાવાસો સાથે સહયોગ કરીને પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યા છે.
DG શિપિંગ કંટ્રોલ રૂમ શરૂ થયા પછી, ખલાસીઓ, તેમના પરિવારો અને દરિયાઈ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા લોકો પાસેથી સહાય અને માહિતી માંગવામાં આવતા 2,995 ફોન કોલ્સ અને 5,357 થી વધુ ઇમેઇલનો જવાબ આપવામાં આવ્યો છે. DG શિપિંગે અત્યાર સુધીમાં ગલ્ફ ક્ષેત્રના 276 ભારતીય ખલાસીઓના સુરક્ષિત પરત ફરવાની ખાતરી કરી છે, જેમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં એરપોર્ટ અને અન્ય પ્રાદેશિક સ્થળોએથી પરત ફરેલા 23 ખલાસીઓનો સમાવેશ થાય છે.
વિદેશ મંત્રાલય પશ્ચિમ એશિયા અને ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં બદલાતી પરિસ્થિતિ પર પણ નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે. પ્રદેશમાં ભારતીય નાગરિકોની સલામતી અને સુખાકારી સરકારની ટોચની પ્રાથમિકતા છે. ભારતીય નાગરિકો અને તેમના પરિવારોના પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે વિદેશ મંત્રાલયનો એક સમર્પિત કંટ્રોલ રૂમ સતત કાર્યરત છે, અને રાજ્ય સરકારો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો સાથે પણ સંકલન જાળવવામાં આવી રહ્યું છે.
નિવેદનમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ પ્રદેશમાં તમામ ભારતીય મિશન અને દૂતાવાસો 24x7 કાર્યરત છે, હેલ્પલાઇન ચલાવી રહ્યા છે, ભારતીય સમુદાય સંગઠનો સાથે સંપર્કમાં છે અને નિયમિત સલાહ આપી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો:
ટેક્સ ટાર્ગેટ પૂરો ન કરી શકવાને કારણે IMFએ પાકિસ્તાન 1 અબજ ડોલરની લોન અટકાવી
ઉત્તર કોરિયાએ પરમાણુ-સક્ષમ મલ્ટીપલ રોકેટ લોન્ચરનું પરીક્ષણ કર્યું