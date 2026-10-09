ઈઝરાયેલના રાષ્ટ્રપતિ પુરસ્કારથી સન્માનિત થશે જાંબાજ ગુજરાતી પાયલટ સ્મિત મચ્છર
Flydubai ફ્લાઈટમાં જીવના જોખમે 174 પેસેન્જરોને બચાવનારા સ્મિત મચ્છરને સન્માનિત કરશે ઈઝરાયેલી સરકાર
Published : October 9, 2026 at 9:13 AM IST
નવી દિલ્હી: ઇઝરાયલના રાષ્ટ્રપતિ આઇઝેક હર્ઝોગે ગુરુવારે (IST) જાહેરાત કરી હતી કે, ભારતીય પાઇલટ કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરને ફ્લાયદુબઈ ફ્લાઇટમાં તેમની અસાધારણ બહાદુરી માટે ઇઝરાયલના રાષ્ટ્રપતિ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવશે, જેના કારણે આખરે એક કથિત હાઇજેકનો પ્રયાસ અટકાવી શકાયો અને 170 થી વધુ લોકોના જીવ બચાવી શકાયા.
ઇઝરાયલના સરકારી પ્રેસ ઓફિસ અનુસાર, હર્ઝોગે ગયા અઠવાડિયે ફ્લાયદુબઈ ફ્લાઇટ FZ1073 ક્રેશ કરવાના કથિત પ્રયાસને નિષ્ફળ બનાવવામાં મદદ કરનારા છ ઇઝરાયલી મુસાફરોને નાગરિક વીરતા માટે રાષ્ટ્રપતિ પદક અર્પણ કરતી વખતે આ જાહેરાત કરી હતી.
એવોર્ડ મેળવનારાઓને સંબોધતા હર્ઝોગે કહ્યું, "...આજે આપણે જે ઇઝરાયલી હીરોઝનું સન્માન કરીએ છીએ, અમે ભારતના કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરના સંપૂર્ણ અને ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે અમારી હૃદયપૂર્વક શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ. કેપ્ટન મચ્છરની હિંમત, બહાદુરી અને સારી વ્યાવસાયિકતાએ આ આપત્તિને ટાળવામાં મદદ કરી. એકવાર તે ફરીથી શક્તિ મેળવે છે, ત્યારે ઇઝરાયલના લોકો વતી તેમને ઇઝરાયલ રાજ્યનો નાગરિક વીરતા માટે રાષ્ટ્રપતિ પુરસ્કાર એનાયત કરવો એ મારા માટે સન્માન અને સૌભાગ્યની વાત હશે."
Israeli President Isaac Herzog announced that Indian pilot Captain Smit Machchhar will receive Israel's Presidential Award for Civilian Heroism for his role in preventing the recent attempted hijacking of Flydubai Flight 1073. Herzog also presented the award to six Israeli civilians for their efforts to prevent the would-be hijacker from crashing the plane.— Tabz (@TabzLIVE) October 8, 2026
'ધ જેરુસલેમ પોસ્ટ' અને 'ધ ટાઇમ્સ ઓફ ઇઝરાયેલ'ને ટાંકીને ANIએ અહેવાલ આપ્યો છે કે, હર્ઝોગે વિમાનના કથિત અપહરણના પ્રયાસને નિષ્ફળ બનાવવામાં ભૂમિકા ભજવવા બદલ છ ઇઝરાયેલી નાગરિકો - તાલી માનેસ, ઝ્વિકા માનેસ, યાનિવ હાયુન, ડૉ. શોતા મુસાયેવ, આસાફ રાજુઆન અને ઓર પારદિલોવને પણ પુરસ્કાર અર્પણ કર્યો.
30 સપ્ટેમ્બરે તેમના સહ-પાયલટ સાથે સંકળાયેલી હવામાં બનેલી એક ઘટનામાં ગંભીર ઈજાઓ થયા બાદ, કેપ્ટન મચ્છર હાલમાં અબુ ધાબીની એક હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે.
બુધવારે, વિદેશ મંત્રાલય (MEA)ના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય પાયલટ સારવારનો સારો પ્રતિસાદ આપી રહ્યા છે અને તેમના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થઈ રહ્યો છે.
નવી દિલ્હીમાં યોજાયેલી પખવાડિક પ્રેસ બ્રીફિંગ દરમિયાન જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે, UAE સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસ પાયલટ, તેમના પરિવાર, સ્થાનિક અધિકારીઓએ અને જે હોસ્પિટલમાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે તે હોસ્પિટલ સાથે સતત સંપર્ક અને સંકલન જાળવી રહ્યું છે. જયસ્વાલે કહ્યું, "કેપ્ટન મચ્છર અબુ ધાબીની એક હોસ્પિટલમાં છે. અમે તમને તેમના સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિ વિશે માહિતગાર રાખ્યા છે. UAEમાં અમારું દૂતાવાસ તેમના, તેમના પરિવાર તેમજ સ્થાનિક અને હોસ્પિટલના અધિકારીઓ સાથે નિયમિત સંપર્કમાં છે. તેઓ સારી રીતે સાજા થઈ રહ્યા છે, સારવારને સારો પ્રતિસાદ આપી રહ્યા છે અને તેમના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થઈ રહ્યો છે."
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