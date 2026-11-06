ભારતીય મૂળના નિત્યા રમને લોસ એન્જલસમાં રચ્યો ઇતિહાસ, મેયર બન્યા
રમન તે કેટલાક ભારતીય-અમેરિકન ઉમેદવારોમાંથી એક છે જે અમેરિકન મિડટર્મ ચૂંટણીમાં દેશમાં વીજયી બન્યા છે.
By PTI
Published : November 6, 2026 at 1:58 PM IST
ન્યૂયોર્ક: ભારતીય મૂળના ડેમોક્રેટિક સોશિયલિસ્ટ નિત્યા રમન લોસ એન્જલસના મેયર બન્યા છે. આ સાથે જ અમેરિકાના બીજા મોટા શહેરના પ્રથમ દક્ષિણ એશિયન મેયર બનીને ઇતિહાસ રચી દીધો છે.
રમન (45) લોસ એન્જલસ સિટી કાઉન્સિલના સભ્ય રહી ચુક્યા છે, તેમણે ત્રણ નવેમ્બરના રોજ યોજાયેલી ચૂંટણીમાં 73 વર્ષીય વર્તમાન મેયર કરેન બેસને હરાવ્યા છે. આ જીત સાથે જ અમેરિકાના બે સૌથી મોટા શહેર ન્યૂયોર્ક અને લોસ એન્જલસની કમાન હવે ભારતીય મૂળના એવા મેયરના હાથમાં છે, જે ડેમોક્રેટિક સોશિયલિસ્ટ છે.
રમને સોશિયલ મીડિયા સાઇટ X પર પોસ્ટ કરવામાં આવેલા વીડિયોમાં કહ્યું, "લોસ એન્જલસ, તમારા મેયર બનવું મારા માટે ઘણા સમ્માનની વાત છે. તે હજારો લોકોનો આભાર, જેમણે ઘરે ઘરે જઇને પ્રચાર કર્યો, મેસેજ મોકલ્યા, ફોન કર્યા અને પોતાના પાડોશીઓને આ મોટા, સુંદર અને જીવંત શહેરની સંભાવનાઓ પર વિશ્વાસ કરવા માટે તૈયાર કર્યા અને જેને આપણે પોતાનું ઘર કહીએ છીએ."
રમને કહ્યું, "હું દરેક દિવસે સિટી હોલ જઇને તમારો વિશ્વાસ જીતવા અને આ શહેરમાં લોકોના વિશ્વાસ માટે કામ કરીશ. આ કામ અત્યારથી જ શરૂ થાય છે જેથી આપણે એવું ઘર બનાવી શકીએ જેમણે લોકો ખરીદવા અથવા ભાડા પર લઇ શકે,બાળકોના રમવા માટે પાર્ક બનાવી શકે, આવી સાર્વજનિક પરિવહન વ્યવસ્થા તૈયાર કરી શકે જે લોકોને તેમના માળ સુધી પહોંચાડે, એવું શહેર બનાવી શકે જે કામકાજના લોકો અને તેમના પરિવાર માટે સુરક્ષિત હોય અને એવી નગર સરકાર તૈયાર કરી શકે, જે વાસ્તવમાં પોતાના વચન પૂર્ણ કરવામાં સક્ષમ હોય."
કેરલમમાં જન્મેલા રમન લોસ એન્જલસ સિટી કાઉન્સિલના ડિસ્ટ્રિક્ટ-4નું પ્રતિનિધિત્વ કરતા હતા, તેમણે શહેરી નિયોજનનું અધ્યયન કર્યું છે. તેમણે હાવર્ડ યુનિવર્સિટીમાંથી ગ્રેજ્યુએશનની ડિગ્રી અને મેસાચ્યુસેટ્સ ઇંસ્ટીટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી (MIT)માંથી પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશનની ડિગ્રી મેળવી છે.
રમન તે કેટલાક ભારતીય-અમેરિકન ઉમેદવારોમાં સામેલ છે, જેમણે અમેરિકામાં મંગળવારે સમાપ્ત થયેલા મિડટર્મ ચૂંટણીમાં જીત મેળવી છે. આ ચૂંટણીમાં ડેમોક્રેટિક પાર્ટીએ પ્રતિનિધિ સભા અને સીનેટ પર નિયંત્રણ મેળવ્યું હતું. દેશભરમાં ડેમોક્રેટ્સે અનેક બેઠકો અને પરંપરાગત રીતે રિપબ્લિકન પાર્ટીના ગઢમાં જીત મેળવી છે, તેને રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને રિપબ્લિકન પાર્ટી માટે મતદારો તરફથી મોટા અસ્વીકાર તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.
દક્ષિણ એશિયન અને ભારતીય-અમેરિકન સમુદાયોને સામુદાયિક ભાગીદારી, નાગરિક ભાગીદારી અને ઉમેદવારોનું સમર્થન આપીને સશક્ત બનાવનારા સંગઠન 'ઇન્ડિયન અમેરિકન ઇમ્પેક્ટ'એ લોસ એન્જલસના મેયર પદની ચૂંટણીમાં રમનની જીત પર શુભકામના પાઠવી હતી.
સંગઠને કહ્યું કે રમન અમેરિકાના બીજા સૌથી મોટા શહેરના પ્રથમ દક્ષિણ એશિયન અમેરિકન મેયર બનશે, તેમણે કહ્યું કે તેમની જીત કેલિફોર્નિયામાં દક્ષિણ એશિયન અમેરિકનની વધતી રાજકીય તાકાતને દર્શાવે છે. કેલિફોર્નિયામાં દક્ષિણ એશિયન મૂળના 10 લાખથી વધુ લોકો રહે છે, જે દેશમાં આ સમુદાયની સૌથી મોટી વસ્તી છે.
ઇન્ડિયન અમેરિકન ઇમ્પેક્ટના કાર્યકારી ડિરેક્ટર ચિંતન પટેલે એક નિવેદનમાં ન્યૂયોર્ક અને ત્યાના મેયર જોહરાન મમદાનીનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું, 'તેમની (રમન)ની જીત સાથે દક્ષિણ એશિયન અમેરિકન હવે અમેરિકાના બે સૌથી મોટા શહેરોનું નેતૃત્ત્વ કરશે.'
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