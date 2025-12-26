હૉસ્પિટલમાં 8 કલાક રાહ જોયા બાદ ભારતીય મૂળના વ્યક્તિનું મોત, કેનેડામાં સારવાર જ ના થઇ

ETV Bharat / international

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 26, 2025 at 8:19 PM IST

2 Min Read
ટોરન્ટો (કેનેડા): એક મીડિયા રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે હોસ્પિટલના ઇમરજન્સી રૂમમાં સારવાર માટે આઠ કલાકથી વધુ રાહ જોયા બાદ 44 વર્ષીય ભારતીય મૂળના એક વ્યક્તિનું શંકાસ્પદ કાર્ડિયાક અરેસ્ટથી મોત થયું હતું. ગ્લોબલ ન્યૂઝે જણાવ્યું કે કેનેડાના ટોરન્ટોમાં પ્રશાંત શ્રીકુમારને 22 ડિસેમ્બરે છાતીમાં દુખાવો થયો હતો.

ત્યારબાદ એક ક્લાયન્ટ તેને સાઉથ-ઇસ્ટ એડમોન્ટનમાં ગ્રે નન્સ હોસ્પિટલમાં લઇ ગયો હતો, જ્યાં પ્રશાંતને ટ્રાયેજમાં ચેક-ઇન થયું અને પછી વેઇટિંગ રૂમમાં બેસાડવામાં આવ્યો હતો, તે બાદ તેના પિતા કુમાર શ્રીકુમાર જલ્દી ત્યાં પહોંચ્યા હતા. કુમારે કહ્યું, "પપ્પા, હું પીડા સહન કરી શકતો નથી."

કુમારે કહ્યું કે, દીકરાએ તેમને અને હોસ્પિટલના સ્ટાફને કહ્યું કે ખૂબ દુખાવો થઈ રહ્યો છે.

તેમના હૃદયના કાર્યને તપાસવા માટે તેમણે ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રામ (ECG) કર્યો, પરંતુ પરિવારે કહ્યું કે પ્રશાંતને કહેવામાં આવ્યું હતું કે કંઈ ખાસ નથી અને રાહ જોવાનું કહેવામાં આવ્યું. સ્ટાફે પ્રશાંતને તેના દુખાવા માટે થોડું ટાયલેનોલ પણ આપ્યું અને થોડા સમય તેણે રાહ જોઈ. કુમારે કહ્યું કે જેમ જેમ સમય પસાર થતો ગયો, નર્સો પ્રશાંતનું બ્લડ પ્રેશર તપાસતી રહી હતી.

"આ વધતું જ ગયું. મારા માટે આ ઘણુ વધારે હતું." પ્રશાંતને ટ્રીટમેન્ટ એરિયામાં બોલાવ્યા પહેલા 8 કલાકથી વધુ સમય વીતી ગયો હતો. કુમારે કહ્યું, "લગભગ 10 સેકન્ડ બેસ્યા બાદ તેણે મારી તરફ જોયું, તે ઊભો થયો, છાતી પર હાથ મૂક્યો અને પછી ઢળી પડ્યો."

નર્સોએ મદદ માટે બૂમ પાડી, પણ ત્યારે ઘણું મોડું થઇ ગયું હતું. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે પ્રશાંતનું મોત કદાચ કાર્ડિયાક એરેસ્ટથી થયું હોઇ શકે.

પ્રશાંત પોતાની પત્ની અને 3,10 અને 14 વર્ષના ત્રણ બાળકને છોડી ગયો છે. પરિવાર સાથે મુસાફરી કરવાનું ખૂબ ગમતું હતું અને તેઓએ કહ્યું કે પ્રશાંત તેના બાળકો સાથે રમુજી હતો.

કુમારે કહ્યું, "તે પોતાના પરિવાર સાથે, પોતાના બાળકો સાથે એટલો સારો હતો કે જે કોઈ તેની સાથે વાત કરતું તો તે કહેતું, 'અમે તેના કરતાં વધુ સારી રીતે કોઈને ઓળખતા નથી".

પરિવાર અને મિત્રો જાણવા માંગે છે કે છાતીમાં તીવ્ર દુખાવો ધરાવતો માણસ આટલી આઘાતજનક રીતે કેવી રીતે પડી શકે છે.

પ્રશાંતની એકાઉન્ટિંગ સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા પરિવારના મિત્ર વરિન્દર ભુલ્લરે કહ્યું કે, આ સમુદાય માટે ઘણુ મોટું નુકસાન છે, જે થયું તે તેનાથ ખુબ જ દુ:ખી છે.

ભુલ્લરે કહ્યું, "અમે હોસ્પિટલ અને હેલ્થ-કેર સિસ્ટમ પાસેથી વધુ સારી અપેક્ષા રાખીએ છીએ." ગ્રે નન્સ હોસ્પિટલ કોવેનન્ટ હેલ્થ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે.

સંસ્થાએ ગ્લોબલ ન્યૂઝને એક ઇમેઇલમાં જણાવ્યું હતું કે પ્રાઇવેસીની ચિંતાઓને કારણે દર્દીની સારવારની વિગતો પર ટિપ્પણી નહીં કરે પરંતુ એમ જરૂર કહ્યું કે આ કેસ ચીફ મેડિકલ પરીક્ષક કચેરી પાસે છે.

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું કે, "અમે દર્દીના પરિવાર અને મિત્રો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરીએ છીએ. અમારા દર્દીઓ અને સ્ટાફની સલામતી અને સંભાળ કરતાં વધુ મહત્ત્વનું કંઈ નથી."

જ્યારે પરિવાર પ્રશાંતને તેના બધા સારા કાર્યો માટે યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. તેઓને હંમેશા એ વાત પરેશાન કરશે કે તે કેવી રીતે પીડા સાથે, એક હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટરને મળ્યા વિના મૃત્યુ પામ્યો. "

સંપાદકની પસંદ

