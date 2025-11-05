ETV Bharat / international

ભારતીય મૂળના ઝોહરાન મમદાનીએ રચ્યો ઇતિહાસ, ન્યૂયોર્ક સિટીના મેયર બન્યા

ભારતીય મૂળના ઝોહરાન મમદાનીએ ન્યૂયોર્ક સિટીના મેયરની ચૂંટણી જીતીને અમેરિકન રાજકારણમાં હલચલ મચાવી દીધી છે.

ઝોહરાન મમદાની
ઝોહરાન મમદાની (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 5, 2025 at 12:26 PM IST

2 Min Read
ન્યૂયોર્ક : ઝોહરાન મમદાનીએ ન્યૂયોર્ક સિટીના મેયરની ચૂંટણી જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેઓ અમેરિકાના સૌથી મોટા શહેરના મેયર પદ સંભાળનાર પ્રથમ દક્ષિણ એશિયન મુસ્લિમ નેતા બન્યા છે. ઝોહરાન મમદાનીએ 948,202 મત (50.6 ટકા) મેળવીને ન્યૂયોર્ક સિટીના મેયરની ચૂંટણી જીતી, જે 83 ટકા મતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ઝોહરાન મમદાનીના સમર્થકો તેમની જીતથી ખુશ છે.

ન્યૂયોર્ક સિટીના મેયર બન્યા ઝોહરાન મમદાની

અહેવાલો અનુસાર, ઝોહરાન મમદાની ન્યૂયોર્ક સિટી મેયરની ચૂંટણીમાં સૌથી આગળ હતા, અને મંગળવારે તેમણે રિપબ્લિકન ઉમેદવાર કર્ટિસ સ્લીવા અને ન્યૂયોર્ક રાજ્યના ભૂતપૂર્વ ગવર્નર એન્ડ્રુ કુઓમોને હરાવ્યા હતા. એન્ડ્રુ કુઓમોએ સ્વતંત્ર ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડી અને ચૂંટણીની પૂર્વ સંધ્યાએ US રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું સમર્થન મેળવ્યું હતું.

એન્ડ્રુ કુઓમોને 776,547 (41.3 ટકા) મત મળ્યા, જ્યારે સ્લીવાને 137,030 મત મળ્યા હતા. ન્યૂયોર્ક સિટી ચૂંટણી બોર્ડે અહેવાલ આપ્યો છે કે 1969 પછી પહેલીવાર 20 લાખ મત પડ્યા, જેમાં મેનહટનમાં 444,439 મત પડ્યા હતા. ત્યારબાદ બ્રોન્ક્સ (187,399), બ્રુકલિન (571,857), ક્વીન્સ (421,176) અને સ્ટેટન આઇલેન્ડ (123,827) નો સમાવેશ થાય છે.

ન્યૂયોર્ક સિટીના નવા ચૂંટાયેલા મેયર ઝોહરાન મમદાનીએ તેમની જીત પછી કહ્યું કે, "જ્યાંથી આપણે યાદ કરી શકીએ છીએ, ત્યાં સુધી શ્રીમંત અને ઉચ્ચ-સંપર્ક ધરાવતા લોકો ન્યૂયોર્કના શ્રમજીવી લોકોને કહેતા આવ્યા છે કે સત્તા તેમના હાથમાં નથી. આજે રાત્રે, બધી મુશ્કેલીઓ છતાં અમે તેને સમજી ગયા છીએ. ભવિષ્ય આપણા હાથમાં છે."

નવા મેયરનો એજન્ડા: ન્યૂયોર્કના કામદાર વર્ગ

ન્યૂયોર્ક સિટીના મેયર પદ માટે ડેમોક્રેટિક પ્રાઇમરીમાં મામદાનીએ કુઓમોને હરાવ્યા, અને આ વર્ષના જૂનમાં તેમને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યા. ઝોહરાન મામદાનીએ કામદાર વર્ગના ન્યૂયોર્કવાસીઓ માટે જીવનનિર્વાહનો ખર્ચ ઘટાડવા માટે મેયર માટે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. તેમના અભિયાનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ એટલા માટે હતું કારણ કે યુવા રાજકારણીને દેશમાં મુશ્કેલ આર્થિક અને રાજકીય વાતાવરણ વચ્ચે ઊંચા ખર્ચ અને નોકરીની અસલામતીથી દબાયેલા યુવાન અને કામદાર વર્ગના ન્યૂયોર્કવાસીઓમાં સમર્થન મળી રહ્યું છે.

કોણ છે ઝોહરાન મમદાની ?

ભારતીય મૂળના ઝોહરાન મમદાની પ્રખ્યાત ફિલ્મ નિર્માતા મીરા નાયર અને કોલંબિયા યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર મહમૂદ મમદાનીના પુત્ર છે. તેમનો જન્મ અને ઉછેર યુગાન્ડાના કમ્પાલામાં થયો હતો અને તેઓ સાત વર્ષની ઉંમરે તેમના પરિવાર સાથે ન્યૂયોર્ક શહેરમાં રહેવા ગયા હતા. તાજેતરમાં 2018 માં મમદાની US નાગરિક બન્યા હતા.

નવા રાજકીય યુગમાં અમેરિકાનો પ્રવેશ

ઝોહરાન મમદાનીની જીત સાથે ન્યૂયોર્ક શહેર અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ એક નવા રાજકીય અને વૈચારિક યુગમાં પ્રવેશ્યા છે, જ્યાં લોકશાહી સમાજવાદીઓ હવે મૂડીવાદના ગઢમાં સત્તામાં છે. ઝોહરાન મમદાનીની જીતને શહેર માટે એક ઐતિહાસિક અને પરિવર્તનશીલ ક્ષણ તરીકે બિરદાવવામાં આવી રહી છે. કારણ કે તે પ્રગતિશીલ રાજકારણના નવા યુગની શરૂઆત કરે છે, અને ડેમોક્રેટિક પાર્ટીના ભવિષ્ય પર ચર્ચાને ફરીથી શરૂ કરે છે.

