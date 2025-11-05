ભારતીય મૂળના ઝોહરાન મમદાનીએ રચ્યો ઇતિહાસ, ન્યૂયોર્ક સિટીના મેયર બન્યા
ભારતીય મૂળના ઝોહરાન મમદાનીએ ન્યૂયોર્ક સિટીના મેયરની ચૂંટણી જીતીને અમેરિકન રાજકારણમાં હલચલ મચાવી દીધી છે.
Published : November 5, 2025 at 12:26 PM IST
ન્યૂયોર્ક : ઝોહરાન મમદાનીએ ન્યૂયોર્ક સિટીના મેયરની ચૂંટણી જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેઓ અમેરિકાના સૌથી મોટા શહેરના મેયર પદ સંભાળનાર પ્રથમ દક્ષિણ એશિયન મુસ્લિમ નેતા બન્યા છે. ઝોહરાન મમદાનીએ 948,202 મત (50.6 ટકા) મેળવીને ન્યૂયોર્ક સિટીના મેયરની ચૂંટણી જીતી, જે 83 ટકા મતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ઝોહરાન મમદાનીના સમર્થકો તેમની જીતથી ખુશ છે.
અહેવાલો અનુસાર, ઝોહરાન મમદાની ન્યૂયોર્ક સિટી મેયરની ચૂંટણીમાં સૌથી આગળ હતા, અને મંગળવારે તેમણે રિપબ્લિકન ઉમેદવાર કર્ટિસ સ્લીવા અને ન્યૂયોર્ક રાજ્યના ભૂતપૂર્વ ગવર્નર એન્ડ્રુ કુઓમોને હરાવ્યા હતા. એન્ડ્રુ કુઓમોએ સ્વતંત્ર ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડી અને ચૂંટણીની પૂર્વ સંધ્યાએ US રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું સમર્થન મેળવ્યું હતું.
#WATCH | Newly-elected Mayor of New York City, Zohran Mamdani says, " ...for as long as we can remember, the working people of new york have been told by the wealthy and the well-connected that the power does not belong in their hands...tonight, against all odds, we have grasped… pic.twitter.com/1r77pIQVXl— ANI (@ANI) November 5, 2025
એન્ડ્રુ કુઓમોને 776,547 (41.3 ટકા) મત મળ્યા, જ્યારે સ્લીવાને 137,030 મત મળ્યા હતા. ન્યૂયોર્ક સિટી ચૂંટણી બોર્ડે અહેવાલ આપ્યો છે કે 1969 પછી પહેલીવાર 20 લાખ મત પડ્યા, જેમાં મેનહટનમાં 444,439 મત પડ્યા હતા. ત્યારબાદ બ્રોન્ક્સ (187,399), બ્રુકલિન (571,857), ક્વીન્સ (421,176) અને સ્ટેટન આઇલેન્ડ (123,827) નો સમાવેશ થાય છે.
ન્યૂયોર્ક સિટીના નવા ચૂંટાયેલા મેયર ઝોહરાન મમદાનીએ તેમની જીત પછી કહ્યું કે, "જ્યાંથી આપણે યાદ કરી શકીએ છીએ, ત્યાં સુધી શ્રીમંત અને ઉચ્ચ-સંપર્ક ધરાવતા લોકો ન્યૂયોર્કના શ્રમજીવી લોકોને કહેતા આવ્યા છે કે સત્તા તેમના હાથમાં નથી. આજે રાત્રે, બધી મુશ્કેલીઓ છતાં અમે તેને સમજી ગયા છીએ. ભવિષ્ય આપણા હાથમાં છે."
New Yorkers elected leftist Zohran Mamdani as their next mayor, broadcasters project.— AFP News Agency (@AFP) November 5, 2025
It comes on a day of key local ballots across the US offering the first electoral judgement of Donald Trump's tumultuous second White House termhttps://t.co/66AzHPRRH2 pic.twitter.com/Rm66gw4nS1
નવા મેયરનો એજન્ડા: ન્યૂયોર્કના કામદાર વર્ગ
ન્યૂયોર્ક સિટીના મેયર પદ માટે ડેમોક્રેટિક પ્રાઇમરીમાં મામદાનીએ કુઓમોને હરાવ્યા, અને આ વર્ષના જૂનમાં તેમને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યા. ઝોહરાન મામદાનીએ કામદાર વર્ગના ન્યૂયોર્કવાસીઓ માટે જીવનનિર્વાહનો ખર્ચ ઘટાડવા માટે મેયર માટે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. તેમના અભિયાનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ એટલા માટે હતું કારણ કે યુવા રાજકારણીને દેશમાં મુશ્કેલ આર્થિક અને રાજકીય વાતાવરણ વચ્ચે ઊંચા ખર્ચ અને નોકરીની અસલામતીથી દબાયેલા યુવાન અને કામદાર વર્ગના ન્યૂયોર્કવાસીઓમાં સમર્થન મળી રહ્યું છે.
કોણ છે ઝોહરાન મમદાની ?
ભારતીય મૂળના ઝોહરાન મમદાની પ્રખ્યાત ફિલ્મ નિર્માતા મીરા નાયર અને કોલંબિયા યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર મહમૂદ મમદાનીના પુત્ર છે. તેમનો જન્મ અને ઉછેર યુગાન્ડાના કમ્પાલામાં થયો હતો અને તેઓ સાત વર્ષની ઉંમરે તેમના પરિવાર સાથે ન્યૂયોર્ક શહેરમાં રહેવા ગયા હતા. તાજેતરમાં 2018 માં મમદાની US નાગરિક બન્યા હતા.
Just spoke to Mayor-Elect @ZohranKMamdani and told him I’m looking forward to working together to make our city more affordable and livable.— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) November 5, 2025
Congratulations to him and to every New Yorker who made their voice heard in one of the city’s highest-turnout elections on record. pic.twitter.com/dhRFA0RcMn
નવા રાજકીય યુગમાં અમેરિકાનો પ્રવેશ
ઝોહરાન મમદાનીની જીત સાથે ન્યૂયોર્ક શહેર અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ એક નવા રાજકીય અને વૈચારિક યુગમાં પ્રવેશ્યા છે, જ્યાં લોકશાહી સમાજવાદીઓ હવે મૂડીવાદના ગઢમાં સત્તામાં છે. ઝોહરાન મમદાનીની જીતને શહેર માટે એક ઐતિહાસિક અને પરિવર્તનશીલ ક્ષણ તરીકે બિરદાવવામાં આવી રહી છે. કારણ કે તે પ્રગતિશીલ રાજકારણના નવા યુગની શરૂઆત કરે છે, અને ડેમોક્રેટિક પાર્ટીના ભવિષ્ય પર ચર્ચાને ફરીથી શરૂ કરે છે.
