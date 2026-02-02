ETV Bharat / international

ભારતીય મૂળના વૈજ્ઞાનિક વીરભદ્રન રામનાથનને વર્ષ 2026 માટેનો પ્રતિષ્ઠિત ક્રાફોર્ડ પુરસ્કાર જીત્યો

આ પુરસ્કાર મે 2026 માં સ્ટોકહોમ અને લુન્ડમાં ક્રાફોર્ડ ડેઝ દરમિયાન ભારતીય મૂળના આબોહવા વૈજ્ઞાનિક વીરભદ્રન રામનાથનને એનાયત કરવામાં આવશે.

ફાઇલ- ભારતીય મૂળના આબોહવા વૈજ્ઞાનિક વીરભદ્રન રામનાથન
ફાઇલ- ભારતીય મૂળના આબોહવા વૈજ્ઞાનિક વીરભદ્રન રામનાથન (X@Scripps_Ocean)
author img

By PTI

Published : February 2, 2026 at 2:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હ્યુસ્ટન: ભારતીય મૂળના આબોહવા વૈજ્ઞાનિક વીરભદ્રન રામનાથનને રોયલ સ્વીડિશ એકેડેમી ઓફ સાયન્સ દ્વારા ભૂ-સાયન્સમાં 2026નો ક્રાફોર્ડ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો છે.

ઘણીવાર "ભૂ-સાયન્સના નોબેલ" તરીકે ઓળખાતા, આ પુરસ્કાર રામનાથનના સુપર-પ્રદૂષકો અને વાતાવરણીય ભૂરા વાદળો પરના દાયકાઓના સંશોધનને માન્યતા આપે છે, જેણે ગ્લોબલ વોર્મિંગની સમજને બદલી નાખી છે.

82 વર્ષીય રામનાથને 1975માં નાસામાં કામ કરતી વખતે એક મોટી શોધ કરી હતી: એરોસોલ અને રેફ્રિજરેશનમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાતા ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન (CFCs), કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કરતાં 10,000 ગણી વધુ અસરકારક રીતે વાતાવરણમાં ગરમીને ફસાવે છે.

"1975 સુધી, અમે માનતા હતા કે ગ્લોબલ વોર્મિંગ મુખ્યત્વે CO₂ ને કારણે થાય છે. ટેકનોલોજી અને માનવીઓની પર્યાવરણને બદલવાની ક્ષમતા જોઈને હું આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો હતો," રામનાથને રોયલ સ્વીડિશ એકેડેમી ઓફ સાયન્સને જણાવ્યું.

મદુરાઈમાં જન્મેલા અને ચેન્નાઈમાં ઉછરેલા, રામનાથને સિકંદરાબાદમાં એક રેફ્રિજરેટર ફેક્ટરીમાં એન્જિનિયર તરીકે પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી, જ્યાં તેમણે સૌપ્રથમ CFCsનું સંચાલન કર્યું હતું. બાદમાં તેમણે અન્નામલાઈ યુનિવર્સિટી અને ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સમાંથી ડિગ્રી મેળવી.

તેમના ભારતીય મૂળે હિંદ મહાસાગર પ્રયોગ (INDOEX) પરના તેમના કાર્યને પ્રભાવિત કર્યું, જેણે દક્ષિણ એશિયા પર વાતાવરણીય બ્રાઉન ક્લાઉડસને ઓળખ્યા. આ અભ્યાસમાં વાયુ પ્રદૂષણને નબળા ભારતીય ચોમાસા અને હિમાલયના હિમનદીઓના ઝડપી પીગળવા સાથે જોડવામાં આવ્યું હતું.

હવે, કેલિફોર્નિયા યુનિવર્સિટી, સાન ડિએગોના સ્ક્રિપ્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂશન ઓફ ઓશનોગ્રાફીમાં પ્રતિષ્ઠિત પ્રોફેસર એમેરિટસ તરીકે, તેઓ વૈશ્વિક નેતાઓ અને વેટિકનને આબોહવા નીતિશાસ્ત્ર પર સલાહ પણ આપે છે.

ક્રાફોર્ડ પુરસ્કારમાં 8 મિલિયન સ્વીડિશ ક્રોનર (આશરે $900,000) નો રોકડ પુરસ્કાર અને સુવર્ણ ચંદ્રકનો સમાવેશ થાય છે. આ પુરસ્કાર મે 2026 માં સ્ટોકહોમ અને લુન્ડમાં ક્રાફોર્ડ ડેઝ દરમિયાન રજૂ કરવામાં આવશે.

રામનાથનનું કાર્ય મોન્ટ્રીયલ પ્રોટોકોલ સહિત મુખ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય સંધિઓને સમર્થન આપે છે, જેણે લાખો ટન હાનિકારક ઉત્સર્જનને વાતાવરણમાં છોડતા અટકાવ્યું છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

CRAFOORD PRIZE IN US
VIRBHADRAN RAMANATHAN
ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES
CRAWFORD PRIZE IN GEOSCIENCE
CRAFOORD PRIZE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.