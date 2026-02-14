અમેરિકામાં આતંકવાદી ગુરપતવંત સિંહ પન્નુ વિરુદ્ધ નિષ્ફળ હત્યાના કાવતરામાં ભારતીય નાગરિક નિખિલ ગુપ્તા દોષિત; 24 વર્ષની સજા
ન્યૂ યોર્કમાં FBI એ અમેરિકનોના બંધારણીય અધિકારોને લક્ષ્ય બનાવતા વિદેશી ધમકીઓથી દેશનું રક્ષણ કરવા માટે તેના સમર્પણ પર ભાર મૂક્યો.
Published : February 14, 2026 at 7:46 AM IST
નવી દિલ્હી: ન્યૂ યોર્કમાં શીખ આતંકવાદી ગુરપતવંત સિંહ પન્નુ વિરુદ્ધ નિષ્ફળ હત્યાના કાવતરાનું કાવતરું ઘડવાના આરોપી ભારતીય વ્યક્તિ નિખિલ ગુપ્તાએ શુક્રવારે (સ્થાનિક સમય) દોષી ઠેરવ્યો અને તેને 24 વર્ષ સુધીની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી.
ન્યૂ યોર્કમાં FBI એ કહ્યું કે આ કેસ વિદેશી નાગરિકો દ્વારા તેમના બંધારણીય રીતે સુરક્ષિત અધિકારોનો ઉપયોગ કરતા અમેરિકનોને ઉભા થતા જોખમોથી દેશનું રક્ષણ કરવા માટે FBI ની સતત પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે.
X પર એક પોસ્ટમાં, FBI એ કહ્યું, "FBI ન્યૂ યોર્ક અને યુએસ એટર્ની SDNY દ્વારા તપાસ બાદ, નિખિલ ગુપ્તાએ ન્યૂ યોર્ક શહેરમાં એક અમેરિકન નાગરિકની હત્યાનું કાવતરું ઘડવા માટે દોષિત ઠેરવ્યો."
"...નિખિલ ગુપ્તા, ઉર્ફે "નિક", એક ભારતીય નાગરિક, એ બીજા સુપરસીડિંગ આરોપના ત્રણેય ગુનાઓ માટે દોષિત ઠરાવી લીધો છે, જેમાં તેના પર ન્યૂ યોર્ક શહેરમાં એક અમેરિકન નાગરિકની હત્યાના પ્રયાસના સંબંધમાં હત્યાની સોપારી, હત્યાનું કાવતરું અને મની લોન્ડરિંગનું કાવતરું કરવાનો આરોપ છે. ગુપ્તાએ આજે યુએસ મેજિસ્ટ્રેટ જજ સારાહ નેટબર્ન સમક્ષ દોષિત ઠરાવ્યો હતો અને 29 મે, 2026 ના રોજ યુએસ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ વિક્ટર મેરેરો દ્વારા તેમને સજા ફટકારવામાં આવશે," એમ ન્યૂ યોર્કના સધર્ન ડિસ્ટ્રિક્ટ માટે યુ.એસ. એટર્ની ઑફિસ તરફથી એક નિવેદનમાં જણાવાયું છે.
એફબીઆઈના સહાયક નિર્દેશક રોમન રોઝોવ્સ્કીએ જણાવ્યું હતું કે, "નિખિલ ગુપ્તા એક અમેરિકન નાગરિક સામે હત્યાની સોપારી આપવાના કાવતરામાં મુખ્ય ખેલાડી હતો, એક હત્યા જે યુ.એસ. કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓની કાર્યવાહીને કારણે અટકાવવામાં આવી હતી." "અમેરિકન નાગરિકો ફક્ત તેમની વાણી સ્વતંત્રતાનો ઉપયોગ કરવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય દબાણનું લક્ષ્ય બન્યા છે. FBIનો સંદેશ સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ: તમે ગમે ત્યાં હોવ, જો તમે અમારા નાગરિકોને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરો છો, તો અમે તમને ન્યાય ન મળે ત્યાં સુધી રોકાઈશું નહીં."
અગાઉ, 17 ઓક્ટોબર, 2024 ના રોજ, વિદેશ મંત્રાલયે પુષ્ટિ આપી હતી કે ખાલિસ્તાની આતંકવાદી ગુરપતવંત સિંહ પન્નુન સામેના નિષ્ફળ હત્યાના કાવતરામાં યુએસ ન્યાય વિભાગની ચાર્જશીટમાં નામ આપવામાં આવેલ વ્યક્તિ હવે ભારત સરકારનો કર્મચારી નથી.
MEA પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે, "યુએસ રાજ્ય વિભાગે અમને જાણ કરી છે કે ન્યાય વિભાગની ચાર્જશીટમાં નામ આપવામાં આવેલ વ્યક્તિ હવે ભારતમાં કામ કરતો નથી. હું પુષ્ટિ કરું છું કે તે હવે ભારત સરકારનો કર્મચારી નથી." ખાસ કરીને, યુએસ ન્યાય વિભાગે દાવો કર્યો છે કે મેનહટન ફેડરલ કોર્ટમાં દાખલ કરાયેલ ચાર્જશીટમાં ઓળખ ન કરાયેલ ભારતીય સરકારી કર્મચારી (CC-1 નામનો), જેનું નામ મેનહટન ફેડરલ કોર્ટમાં દાખલ કરાયેલ ચાર્જશીટમાં નથી, તેણે પન્નુનની હત્યા કરવા માટે હિટમેનને ભાડે રાખવા માટે નિખિલ ગુપ્તા નામના ભારતીય નાગરિકને રાખ્યો હતો, એક કાવતરું જેને ફરિયાદીઓ કહે છે કે યુએસ અધિકારીઓ દ્વારા નિષ્ફળ બનાવવામાં આવ્યું હતું.
અગાઉના આરોપો અનુસાર, આરોપી નિખિલ ગુપ્તા એક ભારતીય સરકારી કર્મચારીનો સહયોગી છે અને તેણે અને અન્ય લોકોએ ન્યૂ યોર્ક શહેરમાં પન્નુનની હત્યાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. ગુરપતવંત સિંહ પન્નુન એક ભારત ઘોષિત આતંકવાદી છે જે યુએસ અને કેનેડિયન નાગરિકતા ધરાવે છે.
