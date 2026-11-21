ભારતીય નાગરિક નિખિલ ગુપ્તાને 19 વર્ષથી વધુની જેલની સજા, પન્નુની હત્યાનું ઘડ્યુ હતું કાવતરૂં
મેનહટ્ટનની ફેડરલ કોર્ટમાં ગુપ્તાએ કહ્યું, "હું શ્રી પન્નુની માફી માંગુ છું. જે સમુદાયોને મેં દુ:ખ પહોંચાડ્યું છે, તેમની પણ હું માફી માંગુ છું."
Published : November 21, 2026 at 12:03 PM IST
નવી દિલ્હી: 55 વર્ષીય ભારતીય નાગરિક નિખિલ ગુપ્તાને ન્યૂયોર્કમાં અમેરિકા સ્થિત આતંકવાદી અને ખાલિસ્તાની અલગતાવાદી ગુરપતવંત સિંહ પન્નુની હત્યાના કથિત કાવતરામાં સામેલ હોવા બદલ અમેરિકાની ફેડરલ જેલમાં 235 મહિના (19 વર્ષથી વધુ)ની સજા ફટકારવામાં આવી છે.
એસોસિએટેડ પ્રેસના રિપોર્ટ અનુસાર, મેનહટ્ટનની ફેડરલ કોર્ટમાં ગુપ્તાએ કહ્યું, "હું શ્રી પન્નુની માફી માંગુ છું. જે સમુદાયોને મેં દુ:ખ પહોંચાડ્યું છે, તેમની પણ હું માફી માંગુ છું. હું મારા પરિવારની પણ માફી માંગુ છું, જેમણે મને હંમેશા પ્રેમ કર્યો છે- ભલે હું પ્રેમ મેળવવાને લાયક નહોતો." જજ વિક્ટર મારેરોએ જણાવ્યું હતું કે, 235 મહિનાની સજા પૂરી થયા બાદ નિખિલ ગુપ્તાને ભારત પાછા મોકલી દેવામાં આવશે. ત્રણ વર્ષ પહેલાં તેની ધરપકડ થઇ ત્યારથી તેણે તેના પરિવારને જોયો નહતો; તેના પરિવારે ભારતથી ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી આ સજાની સુનાવણી સાંભળી હતી.
ફેબ્રુઆરી 2026માં, નિખિલ ગુપ્તાએ ભાડૂતી હત્યા, હત્યા માટેનું કાવતરૂં રચવા અને મની લોન્ડરિંગના કાવતરામાં પોતાની સંડોવણી કબૂલી હતી. ચુકાદા બાદ યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસે પોતાની વેબસાઇટ પર એક નિવેદન જારી કરીને જણાવ્યું હતું કે, આ સમગ્ર યોજનાનું સંચાલન વિકાસ યાદવ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જેઓ "ભારતના કેબિનેટ સચિવાલય"ના કર્મચારી છે. આ સચિવાલય હેઠળ જ ભારતની વિદેશી ગુપ્તચર સંસ્થા 'રિસર્ચ એન્ડ એનાલિસિસ વિંગ' (RAW) કાર્યરત છે.
ન્યૂયોર્કના સધર્ન ડિસ્ટ્રિક્ટ માટેના યુએસ એટર્ની જેમી મેકડોનાલ્ડે કહ્યું કે, આ સજા સાબિત કરે છે કે કથિત કાવતરાખોરો એવું ન માની શકે કે તેઓ અમેરિકી કાયદાકીય અધિકારક્ષેત્રની બહાર છે. મેકડોનાલ્ડે કહ્યું, "આજે સંભળાવવામાં આવેલી જેલની સજા નિખિલ ગુપ્તાના કૃત્યની ગંભીરતા દર્શાવે છે અને તે એક સ્પષ્ટ ચેતવણી છે. યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસ અને તેના કાયદા અમલીકરણ ભાગીદારો, અમેરિકી ધરતી પર કે અમેરિકી નાગરિકો વિરુદ્ધ હિંસા આચરવાનો પ્રયાસ કરનાર કોઈપણ વ્યક્તિને શોધી કાઢશે અને તેને જવાબદાર ઠેરવશે."
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, નિખિલ ગુપ્તાએ ભારતમાં રહીને જ આ હત્યાનું કાવતરું ઘડવામાં મદદ કરી હતી, કારણ કે તેને લાગતું હતું કે તે અમેરિકી અદાલતોની પહોંચથી દૂર છે. પરંતુ ગુપ્તાની આ માન્યતા ખોટી હતી. આજની સજા ગુપ્તાને તેના ક્રૂર અને સુનિયોજિત કાવતરા માટે જવાબદાર ઠેરવે છે.
કેવી રીતે પન્નુની હત્યાનું કાવતરૂં ઘડાયું હતું?
ન્યાય વિભાગ અનુસાર, યાદવે મે 2023ની આસપાસ નિખિલ ગુપ્તાને અમેરિકામાં પન્નુની હત્યાનું આયોજન કરવા માટે કામે લગાડ્યો હતો. ત્યારબાદ નિખિલ ગુપ્તાએ એક એવી વ્યક્તિનો સંપર્ક કર્યો હતો જેને તે પોતાનો ગુનાહિત સાથી માનતો હતો, પરંતુ વાસ્તવમાં તે વ્યક્તિ ડ્રગ એન્ફોર્સમેન્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન (DEA) સાથે કામ કરતો એક સોર્સ હતો.
આ સોર્સે નિખિલ ગુપ્તાનો પરિચય એક કથિત ભાડૂતી હત્યારા સાથે કરાવ્યો હતો, જે હકીકતમાં DEAનો અન્ડરકવર અધિકારી હતો. યાદવ આ હત્યા માટે તે અધિકારીને 1,00,000 ડૉલર ચૂકવવા સંમત થયો હતો. નિખિલ ગુપ્તા અને વિકાસ યાદવે 9 જૂન, 2023ના રોજ પોતાના એક સાથી દ્વારા 15,000 ડોલરની રોકડ રકમ (એડવાન્સ તરીકે) પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરી હતી.
સરકારી વકીલોએ જણાવ્યું કે યાદવે નિખિલ ગુપ્તાને પન્નુનું ન્યૂયોર્કમાં આવેલા ઘરનું સરનામું, ફોન નંબર અને તેની દૈનિક ગતિવિધિની વિગતો આપી હતી. નિખિલ ગુપ્તાએ આ માહિતી અન્ડરકવર અધિકારીને પહોંચાડી, કાવતરા અંગેના અપડેટ્સ આપ્યા અને પન્નુ પર નજર રાખતી વખતે લેવામાં આવેલા ફોટોગ્રાફ્સ પણ શેર કર્યા હતા.
નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, "નિખિલ ગુપ્તાએ અન્ડરકવર અધિકારીને શક્ય તેટલી વહેલી તકે હત્યાને અંજામ આપવા સૂચના આપી હતી, પરંતુ સાથે જ ખાસ સૂચના પણ આપી હતી કે ભારતીય વડાપ્રધાનની અમેરિકાની સત્તાવાર મુલાકાત (20 જૂન, 2023ની આસપાસ શરૂ થવાની હતી) દરમિયાન હત્યા ન કરવી."
નિજ્જરની હત્યાનો ઉલ્લેખ
ન્યાય વિભાગના નિવેદનમાં હરદીપ સિંહ નિજ્જરની હત્યાનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. નિજ્જર કેનેડામાં રહેતા શીખ હતા, જેમની પર ખાલિસ્તાની ઉગ્રવાદને પ્રોત્સાહન આપવા બદલ ભારતે 2020માં 'આતંકવાદી' જાહેર કર્યો હતો. નિવેદનમાં કહેવાયું છે કે, "મુલાકાતના બે દિવસ પહેલા, 18 જૂન 2023ના રોજ, કેનેડાના બ્રિટિશ કોલંબિયામાં એક શીખ મંદિરની બહાર બુરખાધારી બંદૂકધારીઓએ હરદીપ સિંહ નિજ્જરની હત્યા કરી નાખી હતી. નિજ્જર પન્નુના સાથી હતા અને પન્નુની જેમ જ તેઓ પણ શીખ અલગતાવાદી ચળવળના નેતા તથા ભારત સરકારના કટ્ટર ટીકાકાર હતા."
ન્યાય વિભાગે જણાવ્યું કે, તેના બીજા જ દિવસે ગુપ્તાએ અન્ડરકવર અધિકારીને કહ્યું કે નિજ્જર પણ એક ટાર્ગેટ હતા અને અમારી પાસે આવા ઘણા લક્ષ્યો છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, નિજ્જરની હત્યા બાદ હવે પન્નુની હત્યા કરવા માટે "વધુ રાહ જોવાની જરૂર નથી."
નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, નિખિલ ગુપ્તાને 30 જૂન, 2023 ના રોજ અમેરિકાની વિનંતી પર ચેક રિપબ્લિકમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ન્યાય વિભાગના આંતરરાષ્ટ્રીય બાબતોના કાર્યાલયે ચેક અધિકારીઓ સાથે મળીને તેમનું પ્રત્યાર્પણ સુરક્ષિત કર્યું હતું.
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