કુવૈતમાં ઈરાનના હુમલામાં ભારતીય નાગરિકનું મોત, 10 સૈનિકો પણ ઘાયલ

કુવૈતના રક્ષા મંત્રાલયના નિવેદન મુજબ છેલ્લા 24 કલાકમાં 12 મિસાઈલ અને 12 ડ્રોન નષ્ટ કર્યા, સૈન્ય મથક પરના હુમલામાં 10 જવાનો ઈજાગ્રસ્ત થયાં છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 30, 2026 at 10:17 AM IST

નવી દિલ્હી: કુવૈતમાં ઈરાનના મિસાઈલ હુમલામાં 1 ભારતીય નાગરિકનું મોત થયું છે. આ હુમલો એક પાવર જનરેશન અને વોટર ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ પર કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં એક સર્વિસ બિલ્ડીંગને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે. કુવૈતના વીજળી, પાણી અને નવીનીકરણીય ઊર્જા મંત્રાલયે આ માહિતીની પુષ્ટિ કરી છે.

ઘટના બાદ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે ઇમરજન્સી ટીમો અને ટેકનિકલ સ્ટાફ દોડી ગયો હતો. મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, પરિસ્થિતિને નિયંત્રણમાં લેવા અને વીજળી-પાણીની સેવાઓ અવિરત ચાલુ રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે મંજૂર ઇમરજન્સી પ્લાન હેઠળ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી.

"રવિવારે સાંજે વીજળી ઉત્પાદન અને પાણી શુદ્ધિકરણના એક પ્લાન્ટમાં સર્વિસ બિલ્ડીંગ પર કુવૈત રાજ્ય સામે ઈરાની આક્રમણના ભાગરૂપે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ હુમલામાં ભારતીય નાગરિકના મોત સાથે ભારે સામગ્રીનું નુકસાન થયું છે." - ફાતિમા અબ્બાસ, મંત્રાલયના અધિકૃત પ્રવક્તા એન્જિનિયર, કુવૈત.

બીજી તરફ, કુવૈતના સંરક્ષણ મંત્રાલયે જણાવ્યું છે કે છેલ્લા 24 કલાકમાં તેમણે અનેક હવાઈ ખતરાઓનો સામનો કર્યો છે. મંત્રાલયના પ્રવક્તા કર્નલ સઉદ અલ-અતવાને જણાવ્યું કે, 14 બેલિસ્ટિક મિસાઈલ અને 12 હોસ્ટાઈલ ડ્રોનને ઓળખીને નષ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. આમાંથી કેટલાક પ્રક્ષેપાસ્ત્રોએ કુવૈતના લશ્કરી થાણાને નિશાન બનાવ્યું હતું, જેમાં 10 સૈનિકો ઘાયલ થયા હતા અને સામગ્રીનું નુકસાન થયું હતું.

એક અન્ય ઘટનામાં, ખાનગી લોજિસ્ટિક્સ કંપનીના વેરહાઉસને પણ નુકસાન થયું હતું, પરંતુ ત્યાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.

નોંધનીય છે કે, 28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા, ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે શરૂ થયેલા સંઘર્ષ બાદથી કુવૈતને અત્યાર સુધીમાં કુલ 307 બેલિસ્ટિક મિસાઈલ, 2 ક્રૂઝ મિસાઈલ અને 616 ડ્રોન હુમલાનો સામનો કરવો પડ્યો છે.

કુવૈતના વીજળી મંત્રાલયે નાગરિકોને શાંતિ જાળવવા, અફવાઓથી દૂર રહેવા અને માત્ર સત્તાવાર સ્ત્રોતો પરથી જ માહિતી મેળવવાની અપીલ કરી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે કુવૈતની વીજળી અને પાણી વ્યવસ્થાની સલામતી અને સ્થિરતા જાળવવી એ સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે.

