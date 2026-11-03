ઓમાનના દરિયામાં કોમર્શિયલ જહાજ પર હુમલામાં ભારતીય નાવિકનું મોત, વિદેશ મંત્રાલયે કરી નિંદા
વિદેશ મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે, હુમલાનો ભોગ બનેલા જહાજ પર 14 ભારતીય નાગરિકો સવાર હતા.
Published : November 3, 2026 at 4:36 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતે મંગળવારે ઓમાનના લિમાહ નજીક વ્યાપારી જહાજ 'એમએસવી અલ જુસુફી' પર થયેલા હુમલાની નિંદા કરી છે. આ હુમલામાં એક ભારતીય નાગરિકનું મૃત્યુ થયું છે. ભારતે તણાવ ઘટાડવા માટેની પોતાની અપીલનો પુનરોચ્ચાર કર્યો છે. વિદેશ મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે, હુમલાનો ભોગ બનેલા આ જહાજ પર 14 ભારતીય નાગરિકો સવાર હતા.
તેમાંથી 13 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે, જ્યારે એક ભારતીય નાગરિકનું હુમલામાં મૃત્યુ થયું છે. વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું છે કે, ઓમાન સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસ પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે અને બચાવી લેવાયેલા ભારતીય નાગરિકોને વહેલી તકે સ્વદેશ પરત લાવવા માટે ઓમાનના સત્તાવાળાઓ સાથે સંકલન સાધી રહ્યું છે.
Our statement on attack on a commercial vessel off the coast of Oman ⬇️ 🔗 https://t.co/AhtSyD77kl https://t.co/ExpNZGVy9V— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 3, 2026
"અમે ગઈકાલે સાંજે ઓમાનના લિમાહ નજીક વ્યાપારી જહાજ 'MSV AL JUSUFI' પર થયેલા હુમલાની નિંદા કરીએ છીએ. જહાજ પર સવાર 14 ભારતીય નાગરિકોમાંથી 13ને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે, જ્યારે ઈજાઓ થવાને કારણે એક ભારતીય નાગરિકનું દુઃખદ અવસાન થયું છે. અમે આ કિંમતી જીવ ગુમાવવા બદલ ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરીએ છીએ. ઓમાનમાં અમારું દૂતાવાસ પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે અને બચાવી લેવાયેલા ભારતીય નાગરિકોની વહેલી તકે સ્વદેશ વાપસી તેમજ મૃતકના પાર્થિવ દેહને પરત લાવવા માટે ઓમાનના સત્તાવાળાઓ સાથે સંકલન સાધી રહ્યું છે," તેમ વિદેશ મંત્રાલયે (MEA) એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.
વિદેશ મંત્રાલયે આ ક્ષેત્રમાં વ્યાપારી જહાજો પર સતત થઈ રહેલા હુમલાઓ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી અને તણાવમાં તાત્કાલિક ઘટાડો કરવા તેમજ રાજદ્વારી ઉકેલ માટે ચાલી રહેલી વાટાઘાટોને પૂર્ણ કરવા આહ્વાન કર્યું હતું.
"આ ક્ષેત્રમાં વ્યાપારી જહાજો પર હુમલાની સતત ઘટનાઓ અત્યંત ચિંતાજનક છે. અમે તણાવમાં તાત્કાલિક ઘટાડો કરવા અને રાજદ્વારી ઉકેલ માટે ચાલી રહેલી વાટાઘાટોને પૂર્ણ કરવા અમારી અપીલનું પુનરાવર્તન કરીએ છીએ, જેથી આ ક્ષેત્રમાં શાંતિ અને સ્થિરતા પુનઃસ્થાપિત થઈ શકે. આ ક્ષેત્રમાં વ્યાપારી જહાજો અને નાગરિક માળખાકીય સુવિધાઓને નિશાન બનાવવાનું બંધ થવું જોઈએ. આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા અનુસાર, આ ક્ષેત્રના આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગો પર મુક્ત અને અવરોધમુક્ત માર્ગ તથા વેપાર વ્યવસ્થા વહેલી તકે પુનઃસ્થાપિત થવી જોઈએ," તેમ વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું.
આ હુમલો એવા સમયે થયો છે જ્યારે તેના થોડા દિવસો પહેલા જ ઓમાનના દરિયાકાંઠે ભારતીય ક્રૂ સભ્યો ધરાવતા અન્ય એક જહાજને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હતું. કેન્દ્રીય બંદર, જહાજ અને જળમાર્ગ મંત્રી સર્વાનંદ સોનોવાલે જણાવ્યું હતું કે, 11 ઓક્ટોબરે ઓમાનના સોહાર એન્કરેજ ખાતે 11 ભારતીય ક્રૂ સભ્યોને લઈ જઈ રહેલા ટેન્કર 'MT Petro Dolphin' પર ડ્રોન હુમલો થયો હતો, જેમાં બે ભારતીય નાવિકો ગુમ થયા હોવાના અહેવાલ છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, નવ ભારતીયોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે.
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