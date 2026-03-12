ETV Bharat / international

અમેરિકન માલિકીના ઓઇલ ટેન્કર પર ઈરાનના હુમલામાં 1 ભારતીયનું મોત, ભારત સરકારે હુમલાની કરી નિંદા

ફેબ્રુઆરીમાં અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા ઈરાન પર હુમલો કર્યા પછી ચાલી રહેલા પશ્ચિમ એશિયા સંઘર્ષમાં આ ત્રીજા ભારતીયના મોતની ઘટના બની છે.

થાઈ-રજિસ્ટર્ડ મયુરી નારી જહાજની તસવીર
થાઈ-રજિસ્ટર્ડ મયુરી નારી જહાજની તસવીર (AFP)
Published : March 12, 2026 at 12:26 PM IST

નવી દિલ્હી: ઈરાક નજીક અમેરિકાની માલિકીના તેલ ટેન્કર પર "આત્મઘાતી" બોટનો ઉપયોગ કરીને ઈરાન દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલામાં એક ભારતીય નાવિકનું મોત થયું હતું. પાછલા મહિનાના અંતમાં અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા ઈરાન પર હુમલો કર્યા પછી ચાલી રહેલા પશ્ચિમ એશિયા સંઘર્ષમાં આ ત્રીજા ભારતીયના મોતની ઘટના બની છે. ભારત સરકારે આ હુમલાની નિંદા કરી છે અને કોમર્શિયલ શિપિંગ અને નિર્દોષ નાગરિકો પર હુમલાની ઘટનાને વખોડી કાઢી હતી.

PTIએ ગુરુવારે સૂત્રોને ટાંકીને અહેવાલ આપ્યો હતો કે, યુએસ માલિકીના અને માર્શલ આઇલેન્ડ્સ-ધ્વજવાળા ઓઇલ ટેન્કર સેફસી વિષ્ણુ પર ઈરાનની દરિયાઈ સરહદમાં ખોર અલ ઝુબૈર બંદર પર ઈરાની "આત્મઘાતી" બોટ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.

અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, એક ભારતીય નાગરિક, જેનું નામ હાલમાં ગુપ્ત રાખવામાં આવ્યું છે, તે હુમલામાં માર્યો ગયો હોવાના અહેવાલ છે, જ્યારે ઓઇલ ટેન્કર પરના બાકીના 27 ક્રૂ અને કર્મચારીઓને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે અને બસરા લઈ જવામાં આવ્યા છે.

સેફસીના અધિકારીઓએ નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું હતું કે, કંપની હુમલામાં ભારતીય નાગરિકના મોતની જાણ થતાં ખૂબ જ દુઃખી છે. તેમણે ભારત સરકારને આ હુમલાની સખત નિંદા કરવા અને પશ્ચિમ એશિયાના વધતા સંઘર્ષ વચ્ચે પ્રદેશમાં જહાજો પરના ક્રૂ સભ્યોની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવા હાકલ કરી છે.

વૈશ્વિક સ્તરે ખલાસીઓમાં ભારતીયો 15 ટકાથી વધુ છે. ઈરાન કોઈપણ જહાજને નિશાન બનાવે આવી ઘટનામાં ભારતીય નાગરિકોને ઈજાઓ પહોંચવાની સંભાવના વધુ છે. વેસલ ફાઇન્ડર વેબસાઇટ પરની માહિતી અનુસાર, 228.6 મીટર લાંબું અને 32.57 મીટર પહોળું સેફસી વિષ્ણુ 2007 માં બનેલું ક્રૂડ ઓઇલ ટેન્કર છે, જે હાલમાં માર્શલ ટાપુઓના ધ્વજ હેઠળ સફર કરે છે. તેનું કુલ ટનેજ 42010 અને ડેડવેઇટ ટનેજ 73976 છે.

હાર્મોઝ સ્ટ્રેટનું ઈન્ફોગ્રાફિક
હાર્મોઝ સ્ટ્રેટનું ઈન્ફોગ્રાફિક (ETV Bharat Graphics)

AFP અનુસાર, આવી જ બીજી ઘટનામાં, જહાજના માલિકે જણાવ્યું હતું કે, થાઈ બલ્ક કેરિયર પર ત્રણ ક્રૂ સભ્યો "ફસાયેલા હોવાનું માનવામાં આવે છે", જે બુધવારે હોર્મુઝના મહત્વપૂર્ણ સ્ટ્રેટમાંથી મુસાફરી કરતી વખતે બે પ્રોજેક્ટાઇલ્સથી અથડાયું હતું.

ઈરાનના રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સે બુધવારે જણાવ્યું હતું કે, તેઓએ થાઈ-રજિસ્ટર્ડ મયુરી નારી તેમજ લાઇબેરિયાના ધ્વજવાળા જહાજ પર સ્ટ્રેટમાં હુમલો કર્યો હતો. કારણ કે જહાજોએ "ચેતવણીઓ" ને અવગણી હતી. બુધવારે સવારે સંયુક્ત આરબ અમીરાતના ખલીફા બંદરથી રવાના થયા પછી ગલ્ફ જળમાર્ગ પરથી પસાર થતી વખતે થાઈ જહાજ પર હુમલો થયો હતો.

થાઈ પરિવહન કંપની પ્રીશિયસ શિપિંગે બુધવારે સાંજે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ હુમલાઓથી જહાજના એન્જિન રૂમને નુકસાન થયું હતું અને આગ લાગી હતી. ત્રણ ક્રૂ સભ્યો ગુમ થયાના અહેવાલ છે અને એન્જિન રૂમમાં ફસાયેલા હોવાનું માનવામાં આવે છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે અધિકારીઓ તેમને બચાવવા માટે કામ કરી રહ્યા છે.

ઓમાની નૌકાદળે 20 ખલાસીઓને બચાવ્યા હતા અને બાકીના ત્રણને બચાવવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે, થાઈ નૌકાદળે બુધવારે જણાવ્યું હતું. થાઈલેન્ડના વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે તમામ 23 ક્રૂ સભ્યો થાઈ હતા.

