દુબઈ એરપોર્ટ નજીક ઈરાની ડ્રોન હુમલામાં એક ભારતીય નાગરિક સહિત ચાર ઘાયલ
Published : March 11, 2026 at 3:24 PM IST
નવી દિલ્હી: અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે બુધવારે દુબઈ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ નજીક બે ઈરાની ડ્રોન દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલામાં એક ભારતીય નાગરિક સહિત ચાર લોકો ઘાયલ થયા હતા.
શહેર સરકાર વતી બોલતા દુબઈ મીડિયા ઓફિસે જણાવ્યું હતું કે આ હુમલામાં "બે ઘાનાના નાગરિકો અને એક બાંગ્લાદેશી નાગરિકને નાની ઇજાઓ થઈ હતી, અને એક ભારતીય નાગરિકને નાની ઇજાઓ થઈ હતી." ઓફિસે જણાવ્યું હતું કે ફ્લાઇટ્સ ચાલુ છે.
લાંબા અંતરની એરલાઇન અમીરાતનું ઘર, દુબઈ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ, આંતરરાષ્ટ્રીય મુસાફરી માટે વિશ્વનું સૌથી વ્યસ્ત એરપોર્ટ છે. યુદ્ધમાં એરપોર્ટને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હોવા છતાં, અધિકારીઓ તેમના ફ્લાઇટ શેડ્યૂલને પુનઃસ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
ઇસ્લામિક રિપબ્લિક પર યુએસ અને ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલાઓ બાદ, વિશ્વભરમાં ઊર્જાની ચિંતાઓ વધી રહી હોવાથી, ઈરાને પર્સિયન ગલ્ફમાં વાણિજ્યિક જહાજો પર પણ હુમલો કર્યો, ઊર્જા સમૃદ્ધ પ્રદેશ પર દબાણ લાવવા માટે તેની ઝુંબેશને વધુ તીવ્ર બનાવી. ઈરાનના સંયુક્ત લશ્કરી કમાન્ડે પણ જાહેરાત કરી હતી કે તે મધ્ય પૂર્વમાં બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓને નિશાન બનાવવાનું શરૂ કરશે, ખાસ કરીને દુબઈને ધમકી આપનાર, જે ઘણી આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય સંસ્થાઓનું ઘર છે, તેમજ સાઉદી અરેબિયા અને બહેરીન ટાપુ રાજ્ય છે.
અગાઉ, બ્રિટિશ સૈન્યએ જણાવ્યું હતું કે ઓમાનના દરિયાકાંઠે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં એક કન્ટેનર જહાજ પર એક ગોળા વાગ્યો હતો, જેના કારણે તેમાં આગ લાગી હતી અને મોટાભાગના ક્રૂને જહાજ છોડી દેવાની ફરજ પડી હતી. કુવૈતે કહ્યું હતું કે તેના સંરક્ષણ દળોએ આઠ ઈરાની ડ્રોનને તોડી પાડ્યા હતા, અને સાઉદી અરેબિયાએ કહ્યું હતું કે તેણે રાજ્યના શાયબાહ તેલ ક્ષેત્ર તરફ જતા પાંચ ડ્રોનને અટકાવ્યા હતા.
ઈરાને સાંકડા સ્ટ્રેટમાં કાર્ગો ટ્રાફિકને અસરકારક રીતે અટકાવ્યો છે, જે પર્સિયન ગલ્ફમાંથી હિંદ મહાસાગરમાં પરિવહન થતા તમામ તેલના પાંચમા ભાગનું વહન કરે છે. તેણે ગલ્ફ આરબ દેશોમાં તેલ ક્ષેત્રો અને રિફાઇનરીઓને પણ નિશાન બનાવ્યા છે, જેનો હેતુ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલ પર તેમના હુમલા બંધ કરવા માટે દબાણ કરવા માટે વિશ્વભરમાં પૂરતી આર્થિક ઉથલપાથલ ઊભી કરવાનો છે. યુએન સુરક્ષા પરિષદ બુધવારે પછી ગલ્ફ કોઓપરેશન કાઉન્સિલ દ્વારા પ્રાયોજિત ઠરાવ પર મતદાન કરશે જે ઈરાનને તેના આરબ પડોશીઓ પર હુમલો કરવાનું બંધ કરવા કહે છે.
